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La oscuridad llega a Battlefield 6: así es “Ocaso”, la Temporada 2 con visión nocturna y mapa inédito

Electronic Arts apuesta por la innovación y la ambientación inmersiva para revitalizar la saga, con nuevas mecánicas, arsenal actualizado y una semana de prueba gratuita

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Battlefield 6 lanza “Ocaso”: combate
Battlefield 6 lanza “Ocaso”: combate en la oscuridad total, nuevas armas y semana gratuita para todos - crédito EA

Battlefield 6 da un giro radical a su experiencia multijugador con el lanzamiento de “Ocaso”, la Temporada 2 que ya está disponible en todas las plataformas.

Esta actualización marca el inicio de una nueva etapa en la franquicia, combinando la adrenalina de la acción táctica con la tensión del sigilo y el combate en la oscuridad total.

El nuevo contenido, centrado en la Base Hagental, introduce mecánicas inéditas, armas, vehículos y modos de juego que buscan revitalizar la base de jugadores y ofrecer desafíos frescos tanto a veteranos como a recién llegados.

El rediseño del mapa, las
El rediseño del mapa, las gafas de visión nocturna y los modos adaptados a la noche cambian la estrategia y el ritmo de la batalla, mientras EA abre el acceso a todos los interesados por tiempo limitado - EA

La importancia de esta actualización responde a la necesidad de Electronic Arts de atraer y retener usuarios después de una caída significativa en la base activa tras el lanzamiento inicial del título.

Cuáles son las novedades de Battlefield para la temporada 2

Con la Temporada 2, EA apuesta por la innovación, la ambientación inmersiva y la accesibilidad, incluyendo una semana de acceso gratuito a Battlefield 6 y REDSEC del 17 al 24 de marzo, con acceso a todos los mapas y modos sin restricciones.

El núcleo de la actualización es el rediseño de la Base Hagental, convertida ahora en un escenario donde la oscuridad es protagonista. Pasillos sin luz, zonas de sombra y rutas ocultas obligan a los jugadores a replantear estrategias, aprovechando el sigilo y la confusión para flanquear y sorprender a los rivales.

El equipamiento incluye gafas de visión nocturna, transformando cada encuentro en una experiencia de tensión constante y potenciando la fantasía de combate furtivo en entornos urbanos.

Esta mecánica introduce nuevas formas de juego, donde la coordinación y la comunicación entre escuadrones son más importantes que nunca.

Nuevas armas y vehículos en Battlefield

La Temporada 2 añade el subfusil CZ3A1 y el arma de cinturón VZ. 61, ambas diseñadas para el combate a corta distancia y las emboscadas. Además, la llegada de la motocross permite maniobras rápidas y audaces, esenciales para explorar el mapa, escapar de situaciones de peligro o sorprender por rutas alternativas.

El arsenal actualizado se adapta a la nueva dinámica de juego, donde la movilidad y la capacidad de adaptarse a la oscuridad son clave para dominar el campo de batalla.

“Ocaso” no solo impacta Battlefield 6, también lleva sus novedades a REDSEC, el modo battle royale del universo Battlefield, con una opción de Eliminación adaptada al ambiente nocturno. El evento por tiempo limitado desafía a los jugadores a enfrentarse bajo condiciones extremas, donde la visibilidad y la gestión de recursos adquieren un nuevo nivel de importancia.

Cómo usar probar gratuitamente el nuevo Battlefield

Aprovechando la llegada de la Temporada 2, EA ha lanzado una semana de acceso gratuito a Battlefield 6 y REDSEC del 17 al 24 de marzo. Cualquier usuario de PC (Steam o EA App), PlayStation 5 o Xbox Series X|S puede descargar el juego, acceder a todos los mapas y modos, y disfrutar de la experiencia completa sin restricciones ni compras adicionales.

Así puedes jugar gratis a
Así puedes jugar gratis a Battlefield 6 y REDSEC en la semana de “Ocaso”: novedades, mapas y cómo acceder - EA

Todo el progreso y las recompensas obtenidas durante la semana se conservarán si el jugador decide adquirir el título posteriormente.

Esta estrategia busca revertir la caída de usuarios y atraer tanto a quienes nunca han probado la franquicia como a quienes se alejaron tras el lanzamiento. El acceso gratuito elimina barreras y permite experimentar a fondo las novedades de “Ocaso”.

Cómo acceder al contenido y qué esperar

Basta con buscar Battlefield 6 en la tienda digital de la plataforma elegida y seleccionar la opción de prueba gratuita. Durante la semana promocional, se desbloquean todas las funciones, modos y personalización, incluyendo el multijugador masivo, el contenido de temporada y los desafíos especiales de “Ocaso”.

El nuevo enfoque busca equilibrar la intensidad de la acción con la estrategia y la coordinación, reafirmando el compromiso de EA con la evolución constante del título. Si alguna vez te preguntaste cómo sería la guerra total bajo la cobertura de la noche, “Ocaso” es la respuesta. Aprovecha la semana gratuita y sumérgete en la nueva era de Battlefield.

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