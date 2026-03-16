Resident Evil Requiem es el juego más vendido en menos tiempo en la historia de la franquicia

Resident Evil Requiem rompe récords: más de 6 millones de copias vendidas y nueva expansión en camino - Capcom

El universo de Resident Evil acaba de sumar un nuevo hito a su legado. Capcom anunció que Resident Evil Requiem ha superado los 6 millones de copias vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento, lo que lo convierte en el título que más rápido se ha vendido en la historia de la emblemática saga.

El dato resulta aún más relevante considerando que el juego alcanzó los 5 millones de unidades apenas unas semanas después de su debut, consolidando el impacto global de la franquicia en pleno 2026.

El éxito de ventas viene acompañado de elogios de la crítica y de la comunidad gamer, así como de un análisis técnico que destaca la calidad del título en plataformas como Nintendo Switch 2. Capcom, que recientemente denunció la aparición de copias completas de Requiem antes del lanzamiento oficial, ya confirmó que el juego recibirá nuevo contenido, incluyendo una expansión de la historia que mantiene en vilo a sus seguidores.

De estreno récord a referente del género: Resident Evil Requiem marca el futuro del survival horror - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lanzamiento récord y el respaldo de los jugadores

El ritmo de ventas de Resident Evil Requiem no solo bate marcas internas, también lo posiciona entre los lanzamientos más destacados del género survival horror en los últimos años. La apuesta de Capcom por una narrativa intensa y una experiencia técnica de vanguardia ha resultado en una recepción entusiasta tanto en medios especializados como entre los fanáticos de la franquicia.

El juego ha sido especialmente bien recibido en Nintendo Switch 2, donde se destaca por su rendimiento y por una tarjeta microSD temática que refuerza el atractivo para coleccionistas y nuevos jugadores. El anuncio de nuevas expansiones confirma el compromiso de Capcom con el soporte postlanzamiento y la actualización constante del título.

Cómo fue el proceso de los actores de Resident Evil 9

Resident Evil Requiem ha marcado la diferencia al apostar por una aproximación creativa que mezcla la interpretación real de los actores con la ficción digital. Capcom implementó un proceso de captura de movimiento y expresiones faciales en condiciones diseñadas para generar miedo auténtico.

Durante las grabaciones, los intérpretes trabajaron en ambientes oscuros, guiados solo por linternas o luces de casco, lo que provocó reacciones genuinas de ansiedad y nerviosismo.

La alternancia jugable entre Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy, junto al soporte postlanzamiento y la innovación técnica, aseguran el lugar de Requiem como hito en la historia de Capcom y el terror digital - (Capcom)

Angela Sant’Albano, quien da vida a Grace Ashcroft, explicó que este método permitió transmitir emociones crudas y potenciar la inmersión del jugador. Incluso Nick Apostolides, veterano en el papel de Leon S. Kennedy, reconoció que el enfrentamiento con el antagonista principal le provocó incomodidad y risa nerviosa, sumando realismo a la actuación.

Gracias a la tecnología empleada, cada gesto y reacción de los actores se transfiere con fidelidad al motor gráfico del juego, logrando un nivel de expresividad y tensión emocional pocas veces visto en el género.

Por primera vez en la franquicia, Resident Evil Requiem alterna entre dos personajes principales con estilos de juego y emociones opuestas. Grace Ashcroft encarna el terror y la supervivencia, enfrentando escenarios tensos, recursos limitados y una atmósfera de vulnerabilidad.

Leon S. Kennedy, por su parte, representa la acción directa y el combate frenético, recuperando el espíritu de Resident Evil 4 y ofreciendo momentos de alivio tras las secuencias más angustiantes.

El equilibrio entre nuevas mecánicas, expresividad actoral y homenaje a la saga hacen de Requiem el título imprescindible para veteranos y nuevos jugadores, con expansión confirmada por Capcom

El juego avanza alternando entre ambos, lo que genera un ritmo narrativo dinámico y un contraste emocional constante. Además, el diseño de los entornos rinde homenaje a escenarios emblemáticos como la mansión Spencer y el Departamento de Policía de Raccoon City, integrando nuevos desafíos y sorpresas para los fans de siempre y los recién llegados.

Con Requiem, Capcom equilibra la nostalgia de los veteranos con la innovación para los nuevos jugadores. El equipo de desarrollo, liderado por Masato Kumazawa, ha logrado que tanto la mayor expresividad de los personajes como las nuevas mecánicas de combate eleven el listón del survival horror.

El récord de ventas y el respaldo de la comunidad aseguran que Resident Evil Requiem será recordado como uno de los lanzamientos más importantes de 2026 y un nuevo estándar en la evolución del género..