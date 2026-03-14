Battlefield 6 pierde más de 650 mil jugadores y Electronic Arts lanza una prueba gratuita para recuperar usuarios

Battlefield 6 atraviesa un complicado momento al registrar una baja cifra de usuarios jugando en simultáneo. (EA)

El videojuego Battlefield 6 ha registrado una fuerte caída en su base de jugadores desde su lanzamiento, con una pérdida de más de 651.000 usuarios en la plataforma Steam.

Ante esta situación, la compañía desarrolladora Electronic Arts anunció una prueba gratuita por tiempo limitado con el objetivo de atraer nuevamente a la comunidad y recuperar actividad en sus servidores.

La iniciativa permitirá jugar sin costo al shooter desde el 17 hasta el 24 de marzo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Durante ese periodo, cualquier usuario podrá descargar el título desde las tiendas digitales correspondientes y acceder al contenido disponible, una estrategia que busca revitalizar el interés en el juego tras varios meses de descenso en el número de jugadores.

Battlefield 6 pasó de tener más de 650 mil usuarios activos a apenas 36 mil usuarios activos. (EA)

El retroceso en la actividad se ha vuelto evidente especialmente en PC, donde las estadísticas públicas de plataformas como SteamDB permiten observar la evolución del número de usuarios simultáneos.

De momento, el título registra alrededor de 36.000 jugadores concurrentes, una cifra muy inferior a los más de 750.000 que llegó a alcanzar en sus primeras semanas tras el lanzamiento.

A pesar de que Battlefield 6 fue el shooter más vendido de 2025, la caída en su base activa de jugadores refleja uno de los principales desafíos de los videojuegos que funcionan como servicio.

Pese a haber vendido millones de copias en todo el mundo, Battlefield 6 ha registrado una considerable caída de jugadores.

Este modelo no se mide únicamente por las ventas iniciales, sino por la capacidad de mantener a los usuarios conectados a lo largo del tiempo para impulsar ingresos mediante temporadas, contenido adicional, micropagos y pases de batalla.

En este contexto, mantener una comunidad activa resulta clave para la sostenibilidad del proyecto. Cuando la cantidad de jugadores disminuye, también se reduce la participación en partidas multijugador, la compra de contenido adicional y el atractivo del ecosistema competitivo.

La situación ha generado preocupación dentro de la propia empresa. Según reportes recientes, la caída en la actividad de jugadores llevó a ajustes internos en los equipos responsables del desarrollo del juego. En particular, se registraron despidos dentro de los estudios que trabajan en la franquicia, conocidos como Battlefield Studios, pese a las cifras de ventas alcanzadas durante el lanzamiento.

El principal problema de Battlefield 6 es que sus actualizaciones no convencen a los jugadores. (Foto: Battlefield Studios)

Uno de los factores que no habría logrado revertir la tendencia fue el lanzamiento de la segunda temporada del juego. La actualización introdujo nuevos contenidos y cambios en la experiencia multijugador, pero no consiguió generar el impacto esperado entre los usuarios.

Frente a este escenario, la prueba gratuita se presenta como una de las estrategias más habituales dentro de la industria para recuperar visibilidad. Permitir el acceso temporal al juego busca atraer tanto a nuevos usuarios como a jugadores que lo abandonaron meses atrás.

No es la primera vez que Electronic Arts utiliza esta táctica con el título. En noviembre del año pasado ya se había habilitado un periodo de acceso gratuito. Sin embargo, los datos posteriores mostraron que el número de jugadores continuó descendiendo incluso después de esa promoción.

Según datos de Steam, Battlefield 6 cuenta con solo 36 mil jugadores activos, lo que provoca que se demore en encontrar partidas. (Foto: Electronic Arts)

La nueva prueba estará disponible para usuarios de PC a través de plataformas como Steam y EA App, además de las consolas de última generación de Sony y Microsoft. Durante la semana promocional, los jugadores podrán acceder al contenido del shooter descargándolo directamente desde la tienda digital correspondiente.

El objetivo es generar un repunte temporal en la actividad del juego y mejorar las estadísticas de participación. Este tipo de eventos también suele coincidir con descuentos o promociones posteriores para incentivar la compra del título una vez finalizado el periodo gratuito.

Mientras tanto, la franquicia continúa expandiendo su universo con otros proyectos. Entre ellos se encuentra Battlefield Red Sec, un battle royale que forma parte del mismo ecosistema y que busca atraer a jugadores interesados en este tipo de experiencias competitivas.

El estudio de Battlefield 6 se ha visto obligado a despedir empleados por la baja concurrencia de jugadores. Editor: Electronic Arts

El futuro de Battlefield 6 dependerá en gran medida de su capacidad para recuperar una base activa de jugadores y mantenerla en el tiempo. En los juegos como servicio, el lanzamiento inicial es solo el primer paso: la verdadera prueba comienza cuando el título debe sostener el interés de su comunidad durante meses o incluso años.