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El CEO de Nvidia asegura que OpenClaw será el próximo ChatGPT

El sistema permite ejecutar acciones proactivas, integrar más de 50 servicios y controlar dispositivos desde WhatsApp, Telegram y otras apps

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Jensen Huang señaló a OpenClaw
Jensen Huang señaló a OpenClaw como el sucesor natural de los chatbots, capaz de gestionar tareas, controlar aplicaciones y operar en múltiples plataformas, marcando un nuevo estándar en asistentes inteligentes de código abierto - REUTERS/Carlos Barria

Jensen Huang, CEO de Nvidia, declaró recientemente que OpenClaw (un sistema de inteligencia artificial de código abierto) está preparado para convertirse en el “Windows de la IA” y en el sucesor natural de ChatGPT.

Nvidia ha impulsado activamente este proyecto, que busca redefinir la relación entre los usuarios y los agentes autónomos digitales, permitiendo la creación de asistentes capaces de ejecutar acciones de manera proactiva y coordinada en entornos digitales.

La afirmación de Huang es relevante porque ChatGPT, desde su lanzamiento, ha liderado la ola de chatbots inteligentes, marcando un estándar en la generación de texto y la interacción con usuarios.

A diferencia de los chatbots
A diferencia de los chatbots centrados en texto, OpenClaw automatiza tareas, gestiona archivos y opera en segundo plano, con versiones empresariales que priorizan la seguridad y la personalización

Sin embargo, el CEO de Nvidia sostiene que OpenClaw presenta capacidades que superan el modelo actual, destacando su diseño orientado a la automatización de procesos y la ejecución de tareas complejas sin intervención constante.

Características y funcionamiento de OpenClaw

OpenClaw se basa en agentes de inteligencia artificial de código abierto que pueden ser controlados por web o a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat o iMessage. Esta versatilidad le permite integrarse en diferentes plataformas y operar tanto en entornos domésticos como empresariales.

A diferencia de los chatbots tradicionales que se centran en la generación de texto, OpenClaw está diseñado para automatizar tareas, gestionar recursos y ejecutar acciones concretas en nombre del usuario.

Por ejemplo, puede abrir aplicaciones, gestionar archivos, controlar dispositivos conectados, enviar mensajes, acceder a cuentas vinculadas y operar en segundo plano con memoria persistente entre sesiones. Los usuarios pueden interactuar con OpenClaw desde cualquier lugar y solicitarle que realice tareas en su ordenador de forma remota.

OpenClaw llega para transformar la
OpenClaw llega para transformar la IA: control total, integración con apps y una visión de futuro abierta y colaborativa

Nvidia también ha presentado NemoClaw, una versión empresarial que incorpora medidas avanzadas de privacidad y seguridad, orientada a clientes corporativos que requieren personalización y cumplimiento de regulaciones de datos.

Cuál es el potencial de la herramienta

La herramienta tiene la capacidad de integrarse con más de 50 aplicaciones y servicios populares, abarcando desde plataformas de comunicación y redes sociales hasta sistemas de gestión de archivos y domótica.

El usuario, al instalar OpenClaw en su ordenador, concede permisos para que el agente pueda operar en el sistema, gestionar sesiones de navegador, leer y escribir archivos, e interactuar con servicios y dispositivos conectados.

Esta arquitectura permite que OpenClaw actúe como un asistente centralizado, gestionando diferentes tareas y recursos desde una única interfaz y facilitando la automatización de procesos diarios tanto a nivel personal como profesional.

Consideraciones sobre seguridad y uso

El funcionamiento de OpenClaw implica que el agente puede acceder a archivos, aplicaciones y servicios del usuario, por lo que es fundamental comprender el alcance de los permisos otorgados. Expertos en tecnología recomiendan instalar la herramienta en entornos controlados, especialmente para usuarios que no estén familiarizados con la gestión avanzada de permisos o con los riesgos asociados a la automatización de tareas críticas.

El sucesor de ChatGPT según
El sucesor de ChatGPT según Nvidia: OpenClaw promete democratizar la IA avanzada y revolucionar la gestión digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las funciones de OpenClaw incluyen la gestión de archivos, el control de aplicaciones, el envío de mensajes, la integración con plataformas de terceros y la automatización de rutinas, todo ello mediante comandos enviados desde diferentes interfaces.

Comparación con ChatGPT y perspectivas de futuro

Mientras que ChatGPT se ha consolidado como el estándar en generación de texto y asistencia conversacional, OpenClaw propone una evolución hacia agentes autónomos capaces de ejecutar acciones específicas y coordinar tareas en segundo plano.

Huang sostiene que esta capacidad de acción directa y la apertura del código posicionan a OpenClaw como una plataforma con potencial para democratizar el acceso a la inteligencia artificial avanzada y facilitar la colaboración entre usuarios y desarrolladores.

El futuro de la adopción de OpenClaw dependerá de su aceptación por parte de la comunidad, el desarrollo de aplicaciones seguras y la capacidad para mantener la privacidad y seguridad de los usuarios en entornos donde el agente tiene acceso a recursos críticos del sistema.

La visión presentada por el CEO de Nvidia posiciona a OpenClaw como un posible referente en la próxima generación de asistentes inteligentes, orientados a la automatización y la integración total con el entorno digital del usuario.

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