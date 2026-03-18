Empresa de Jeff Bezos y la NASA unen fuerzas para detectar y desviar asteroides peligrosos

Blue Origin subrayó en X que “plataformas comerciales como Blue Ring pueden llevar a cabo misiones científicas”. (Composición Infobae: EFE/EPA/ROBERT PERRY / REUTERS/Evelyn Hockstein)

Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos, ha establecido una alianza estratégica con la NASA y el Instituto Tecnológico de California para desarrollar una plataforma capaz de proteger a la Tierra de potenciales impactos de asteroides.

El proyecto, denominado misión Cazador de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO Hunter), busca integrar tecnologías de defensa planetaria en la plataforma modular Blue Ring, combinando escaneo avanzado, caracterización y técnicas de desvío de objetos espaciales.

Blue Ring y la misión NEO Hunter: tecnología para la defensa planetaria

La colaboración entre Blue Origin, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y Caltech tiene como objetivo principal equipar la plataforma Blue Ring con capacidades de defensa contra asteroides.

Ilustración de la plataforma espacial Blue Ring de Blue Origin, configurada con diversos módulos y equipos a bordo. (Blue Origin)

Blue Ring es un satélite modular capaz de transportar hasta 4.000 kilogramos de carga útil y operar en órbitas terrestres bajas, geoestacionarias e incluso en misiones cislunares o a Marte.

La misión NEO Hunter empleará una combinación de nanosatélites y tecnologías de propulsión iónica. En la primera fase, un grupo de pequeños satélites será desplegado para interceptar y analizar asteroides potencialmente peligrosos, evaluando su composición, masa y densidad. Esta información permite elegir la estrategia más eficaz para alterar la trayectoria del objeto.

Uno de los métodos destacados es el uso de un potente haz de iones, capaz de disparar partículas cargadas hacia el asteroide para modificar su órbita, una técnica inspirada en el funcionamiento de los motores de propulsión iónica empleados en sondas como DART de la NASA.

Si el asteroide resulta demasiado grande o se mueve a gran velocidad, NEO Hunter puede recurrir a la “Disrupción Cinética Robusta”. (X: @blueorigin)

Disrupción cinética: el ‘plan B’ para asteroides difíciles

Si el asteroide resulta demasiado grande o se mueve a gran velocidad, NEO Hunter puede recurrir a la “Disrupción Cinética Robusta”. Esta técnica consiste en impactar el asteroide a alta velocidad para cambiar su trayectoria, replicando la estrategia demostrada en 2022 por la misión DART, que logró alterar la órbita del asteroide Dimorphos.

Antes de ejecutar el impacto, NEO Hunter desplegará un satélite más pequeño, apodado Slamcam, encargado de registrar imágenes y datos del choque para confirmar el éxito de la operación.

Blue Origin subrayó en una publicación del 11 de marzo en X que “plataformas comerciales como Blue Ring pueden llevar a cabo misiones científicas, de exploración y de defensa planetaria de bajo coste y alta prioridad”, destacando la versatilidad de su tecnología.

Imagen ilustrativa de la plataforma Blue Ring de Blue Origin, diseñada para transportar varias cargas útiles y diferentes componentes. (Blue Origin)

Más allá de la defensa planetaria: aplicaciones y contexto

Además de su función en defensa planetaria, Blue Ring ha sido diseñado para otros usos, como órbitas de telecomunicaciones en Marte o el transporte de sensores avanzados. Su primera misión comercial fue el lanzamiento de un sensor de Scout Space para vigilancia orbital.

El creciente interés por la protección contra objetos cercanos a la Tierra responde a sucesos recientes, como el impacto de un meteorito en Alemania y el paso ocasional de asteroides entre la Tierra y la Luna.

A pesar del avance en la identificación y catalogación de asteroides peligrosos, hasta la fecha no se ha detectado ninguna amenaza grave e inminente para nuestro planeta, según los registros de la comunidad astronómica internacional.

Blue Origin: así es la empresa espacial de Bezos que compite con SpaceX

Blue Origin es una empresa privada estadounidense dedicada al sector aeroespacial. Fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, creador de Amazon, la compañía se ha consolidado, junto con SpaceX de Elon Musk, como una de las protagonistas de la nueva carrera espacial privada.

Un cohete New Glenn de Blue Origin se prepara para su lanzamiento con la misión EscaPADE de la NASA. REUTERS/Joe Skipper

La misión de Blue Origin es fabricar cohetes y ofrecer servicios de vuelos espaciales. Según Bezos, su visión a largo plazo es reducir los costos de los viajes al espacio mediante el uso de vehículos reutilizables, con el objetivo de que en el futuro millones de personas puedan vivir y trabajar en el espacio, contribuyendo así a preservar los recursos de la Tierra.

Entre los proyectos más destacados de Blue Origin se encuentra el turismo espacial con el cohete New Shepard. Este vehículo realiza vuelos suborbitales, alcanzando el límite del espacio a unos 100 kilómetros de altura, y permite que turistas e investigadores experimenten la ingravidez durante algunos minutos antes de regresar a la Tierra en una cápsula equipada con paracaídas.

Otro de sus grandes desarrollos es el cohete orbital de carga pesada New Glenn, diseñado para competir con el Falcon Heavy y la Starship de SpaceX. Su objetivo es poner satélites comerciales e infraestructura pesada en órbita terrestre, utilizando una primera etapa reutilizable que aterriza tras cada misión.