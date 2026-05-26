GTA 6 podría hacer mucho más difícil el robo de vehículos, según una filtración en GTA Online

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation. (Rockstar)

Un aparente error dentro de Grand Theft Auto Online habría revelado una posible mecánica inédita que llegaría a GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games previsto para lanzarse el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series.

La filtración sugiere que el robo de vehículos en GTA 6 podría ser mucho más complejo y realista que en entregas anteriores, gracias a un sistema de identificación vehicular vinculado a la policía del juego.

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La información comenzó a circular después de que un usuario del subreddit r/GTA6 detectara un mensaje extraño dentro de GTA Online mientras modificaba un vehículo. Según explicó el jugador identificado como “Ok-Oil-8903”, el texto apareció de forma accidental y no pudo volver a replicarse posteriormente, ni en otros coches ni en nuevas modificaciones del mismo vehículo.

El mensaje llamó la atención porque describía una función inexistente en GTA Online, pero relacionada con filtraciones previas de GTA 6.

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Un nuevo sistema de robo de autos en GTA Online podría implementarse en GTA 6.

El extraño mensaje encontrado en GTA Online

El vehículo involucrado fue el Coquette D10, uno de los autos que puede reclamarse desde The Chop Shop dentro de GTA Online. Al ingresar a la sección de personalización y seleccionar la opción de “protectores solares”, el juego mostró una descripción inusual.

En lugar del texto habitual, aparecía el siguiente mensaje: “El número de identificación del vehículo es un código único que se utiliza para identificar cada vehículo. Este ya ha sido retirado del vehículo”.

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La referencia al número de identificación vehicular, conocido como VIN por sus siglas en inglés, sorprendió a la comunidad porque esa mecánica actualmente no existe dentro de GTA Online.

Además, el Coquette D10 es uno de los vehículos vistos previamente en los tráilers oficiales de GTA 6, lo que reforzó las teorías de que podría tratarse de un fragmento accidental del código o las descripciones internas del nuevo juego de Rockstar.

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Un mensaje en GTA Online podría revelar cómo serán los robos de auto en GTA 6. (Rockstar Games)

Una mecánica ligada a filtraciones anteriores de GTA 6

La supuesta filtración coincide con información revelada en septiembre de 2022, cuando una gran cantidad de videos y datos internos de GTA 6 aparecieron en internet tras uno de los mayores hackeos de la industria de los videojuegos.

Entre los detalles mencionados entonces figuraba un sistema policial mucho más avanzado, capaz de registrar características físicas de los protagonistas y de los vehículos utilizados durante los delitos.

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Según aquellas filtraciones, los personajes no jugables podrían compartir con la policía información relacionada con matrículas, colores de autos y otros elementos identificativos para facilitar la persecución. El VIN mencionado en el reciente hallazgo encajaría dentro de esa mecánica.

La revelación de Reddit sobre GTA 6 coincide con las filtraciones anteriores.

Robar vehículos podría ser más difícil en GTA 6

Si la información termina siendo real, GTA 6 introduciría un sistema donde los vehículos robados podrían seguir siendo rastreados por las autoridades del juego incluso después de escapar de una persecución inicial.

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Esto obligaría a los jugadores a modificar o eliminar el número de identificación del vehículo para evitar ser detectados, añadiendo una nueva capa de realismo al sistema criminal del videojuego.

La mecánica representaría un cambio importante respecto a títulos anteriores de la saga, donde bastaba con perder de vista a la policía o cambiar el color del vehículo para eliminar el nivel de búsqueda.

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El robo de vehículos en GTA 6 podría ser más complejo y difícil. (Rockstar Games)

Rockstar ya utilizó sistemas similares en Red Dead Redemption 2

Aunque la idea parece nueva dentro de Grand Theft Auto, Rockstar ya implementó sistemas parecidos en Red Dead Redemption 2.

En ese juego, los delitos podían generar investigaciones persistentes y los personajes del entorno podían identificar al jugador o denunciar actividades sospechosas a las autoridades.

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Muchos usuarios creen que GTA 6 heredará parte de esa filosofía, ampliando el realismo y las consecuencias dentro del mundo abierto.

El nuevo sistema de robo de autos en GTA 6 sería uno similar al de Red Dead Redemption 2. (Rockstar Games)

GTA Online seguirá activo tras el lanzamiento de GTA 6

Otra posibilidad es que la función termine llegando a GTA Online mediante futuras actualizaciones y no exclusivamente a GTA 6. La empresa matriz de Rockstar, Take-Two Interactive, confirmó recientemente que GTA Online continuará recibiendo soporte incluso después del lanzamiento de la nueva entrega.

Esto deja abierta la posibilidad de que algunas tecnologías o sistemas desarrollados para GTA 6 también sean incorporados gradualmente al multijugador actual.

Por ahora, Rockstar no ha comentado oficialmente sobre el supuesto error detectado en GTA Online. Sin embargo, el hallazgo vuelve a aumentar la expectativa alrededor de GTA 6, considerado uno de los videojuegos más esperados de la última década.

A menos de seis meses de su lanzamiento en consolas, cada nueva pista o filtración relacionada con el juego continúa generando enorme atención entre millones de jugadores alrededor del mundo.