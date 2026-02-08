La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

La NASA permitirá el uso de teléfonos móviles personales en una misión tripulada certificada bajo sus propios procedimientos. (Europa Press)

Por primera vez, la NASA ha decidido autorizar el uso de teléfonos móviles personales a bordo de misiones tripuladas. Esta medida representa un cambio relevante en la política de la agencia espacial, que hasta ahora había restringido el acceso a dispositivos comerciales por estrictos protocolos de seguridad.

El anuncio fue realizado por Jared Isaacman, administrador de la NASA, a través de una publicación informal en la red social X, donde adelantó que la tripulación de Crew-12 y Artemis II podrá llevar consigo “smartphones modernos”. El objetivo es permitir a los astronautas capturar y compartir momentos de sus misiones de una forma más cercana y directa, tanto para sus familias como para el público general.

La NASA flexibiliza el uso de celulares en vuelos espaciales

La decisión de permitir teléfonos móviles en misiones como Crew-12 y Artemis II marca un hito en la relación entre la NASA y la tecnología de consumo. Según Jared Isaacman, “los astronautas de la NASA pronto volarán con los smartphones más modernos, comenzando con Crew-12 y Artemis II”.

La NASA actualiza las oportunidades de lanzamiento de Artemis II por el mal tiempo: No será antes del 8 de febrero. Europa Press

“Estamos brindando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo. Igualmente importante, desafiamos procesos antiguos y habilitamos hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo acelerado”, agregó.

Según Isaacman, esta urgencia operativa resultará de gran utilidad para la NASA en su esfuerzo por alcanzar ciencia e investigación de mayor valor tanto en órbita como en la superficie lunar, y representa un pequeño paso en la dirección correcta.

Hasta ahora, la agencia espacial solo autorizaba cámaras Nikon bajo un acuerdo vigente desde hace años. Estos dispositivos, que incluyen modelos DSLR y la reciente Nikon Z9 mirrorless, eran los únicos aprobados para misiones de alto perfil como Artemis, debido a sus rigurosos estándares de seguridad y certificación.

Es pertinente indicar que Clayton Anderson, astronauta de la NASA, contó que en misiones pasadas no estaba autorizado subir a la Estación Espacial Internacional aparatos electrónicos personales sin certificación, como su iPod.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, adelantó que la tripulación de Crew-12 y Artemis II podrá llevar consigo smartphones. REUTERS/Evelyn Hockstein

Seguridad y certificación: el principal reto para la tecnología comercial

Durante décadas, cualquier aparato que subiera a una nave tripulada debía superar exigentes pruebas de seguridad para evitar interferencias con sistemas críticos, minimizar riesgos de incendio y evitar que sus materiales se fragmentaran en condiciones de microgravedad.

Además, sus baterías debían cumplir requisitos estrictos y el proceso de certificación era específico para cada modelo de hardware.

La nueva política supone que, por primera vez, la NASA permitirá el uso de teléfonos móviles personales en una misión tripulada certificada bajo sus propios procedimientos, lo que representa un giro significativo en la forma en que la agencia evalúa y adopta tecnología comercial para vuelos espaciales.

La NASA es la agencia gubernamental de Estados Unidos responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial. REUTERS/Joe Skipper

El contexto de Artemis II y la adopción de móviles en misiones

El cambio se producirá oficialmente con la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para marzo, tras varios ensayos y ajustes relacionados con la complejidad del hidrógeno líquido. Aunque no es la primera vez que un teléfono móvil viaja al espacio, sí será la primera ocasión en que su uso es aprobado en una misión tripulada gestionada directamente por la NASA.

Hasta ahora, dispositivos como smartphones y tablets habían volado en misiones de SpaceX, bajo marcos operativos más flexibles, lo que sirvió como experimento para observar su comportamiento en condiciones espaciales. La agencia no ha especificado aún qué modelos de teléfonos podrán utilizar los astronautas ni si existirán limitaciones particulares respecto a su empleo.

La autorización del uso de celulares personales en misiones tripuladas establece un precedente para el futuro de la exploración espacial, marcando una nueva etapa en la relación entre la tecnología cotidiana y los protocolos de seguridad más exigentes.