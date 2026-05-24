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Cómo recuperar la velocidad del internet en casa desde el router en 5 minutos

Desde reiniciar el dispositivo periódicamente hasta ubicarlo en un lugar central, hay varias pautas que solucionan los fallos comunes de la red WiFi

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las constantes fallas del servicio de internet son producto de errores al configurar el módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas de conexión a internet en casa pueden convertir cualquier tarea digital en una experiencia frustrante. Ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido en streaming, la velocidad del WiFi suele marcar la diferencia entre una jornada productiva y una llena de interrupciones.

Para quienes buscan una solución inmediata a los problemas con la red WiFi, hay varios trucos que permiten mejorar la velocidad del WiFi desde el router en solo 5 minutos. Estos métodos no requieren conocimientos avanzados ni herramientas costosas, y pueden aplicarse en cualquier hogar.

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De qué forma reiniciar el router mejora la velocidad del internet

El primer paso sugerido por expertos como High Speed Internet consiste en apagar y volver a encender el router. Este procedimiento ayuda a eliminar problemas temporales en la red interna y puede restaurar el flujo óptimo de datos.

Router WiFi con luces de error, laptop y smartphone mostrando "Sin conexión a internet" sobre una mesa, con una mujer frustrada en el fondo.
Lo primero que se debe hacer es desconectar el router de la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sugerencia de los expertos es desconectar el módem o gateway inalámbrico, esperar al menos 30 segundos y luego conectarlo nuevamente.

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Además, es útil desconectar el WiFi en todos los dispositivos del hogar, esperar unos segundos y reactivar la función para permitir una reconexión limpia. Este reinicio debe realizarse con cierta regularidad para mantener la eficiencia de la red.

Dónde se debe ubicar el router para obtener mejor señal

La posición del router es clave para lograr una señal uniforme en todo el hogar. El mejor lugar para el router es una ubicación central y elevada, preferentemente cerca de los espacios donde se utiliza más la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El router debe estar elevado y en una posición central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error de los usuarios es dejar el router en el borde de la casa, un sótano o incluso dentro de un armario, porque puede provocar caídas de velocidad y zonas sin cobertura.

Algunos materiales como el metal, la piedra, los azulejos o grandes volúmenes de agua dificultan el paso de la señal WiFi. Por esa razón, se debe evitar colocar el router cerca de baños, muebles metálicos o acuarios, porque estos elementos pueden bloquear o disminuir la velocidad de la señal.

Los expertos destacan que dispositivos o electrodomésticos como teléfonos inalámbricos, microondas y bocinas Bluetooth pueden interferir en la calidad del WiFi si se ubican cerca del módem.

Para qué sirve cambiar la banda de frecuencia de la red WiFi

(Imagen ilustrativa Infobae)
En el dispositivo receptor de la señal suelen aparecer dos bandas de frecuencias que se enfocan en diferentes necesidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos routers modernos ofrecen dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. La banda de 2.4 GHz cubre distancias más largas y atraviesa obstáculos, pero suele estar saturada por el uso de múltiples dispositivos y redes. En cambio, la banda de 5 GHz proporciona una mayor velocidad, aunque su alcance es más limitado.

Cambiar de una banda a otra puede resolver problemas de interferencia y mejorar la experiencia de navegación. En la mayoría de los casos, las redes aparecen diferenciadas en los dispositivos con etiquetas como “2.4 GHz” o “5 GHz”. Si existe lentitud, hay que intentar conectar el dispositivo a otra frecuencia y comprobar si la velocidad aumenta.

Cómo ajustar las antenas del router de WiFi

No todos los routers tienen antenas externas, pero en caso de poseer este tipo de componentes, ajustar su orientación puede mejorar la cobertura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se deben ajustar las antenas del router para distribuir mejor la señal por toda la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las antenas suelen ser omnidireccionales y emiten señales en todas las direcciones perpendiculares a su posición. Una antena vertical distribuye la señal horizontalmente, mientras que una antena horizontal lo hace hacia arriba y abajo.

Si la casa tiene varios pisos, hay que colocar una de las antenas en posición horizontal para llevar la señal a los niveles superiores o inferiores. Para cubrir áreas más amplias en un solo piso, la antena debe mantenerse vertical.

Asimismo, aunque la conexión inalámbrica ofrece comodidad, la conexión Ethernet sigue siendo la opción más rápida y estable para dispositivos de alta prioridad, como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores inteligentes.

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