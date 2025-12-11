Fortnite regresa a Play Store de Google tras cinco años de ausencia

Fornite llega con las mismas funciones a Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fortnite regresó a la Play Store de Google para dispositivos Android, luego de cinco años fuera de la plataforma.

Epic Games retiró el juego en 2020, tras rechazar las políticas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que obligó a los usuarios de Android a descargarlo por vías alternativas.

Epic Games dijo a través de X (antes Twitter): “Fortnite está de vuelta en Google Play Store en Estados Unidos tras el cumplimiento por parte de Google de la orden judicial del Tribunal de Distrito de EE. UU. Seguimos trabajando con Google para obtener la aprobación judicial de nuestro acuerdo. Manténganse al tanto de las novedades sobre el regreso de Fortnite a Google Play en el resto del mundo”.

Fortnite confirmó en X que ya se encuentra disponible en la Play Store. (X)

Una situación similar ocurrió con iOS; sin embargo, el juego ya está disponible nuevamente en la App Store.

Por qué Fortnite no estaba en la Play Store

Fortnite estuvo ausente de la Play Store de Google durante cinco años debido a un conflicto con las políticas comerciales de la plataforma.

El desacuerdo surgió en 2020, cuando Epic Games decidió implementar un sistema de pagos propio en Fortnite, evitando así el uso obligatorio del sistema de pagos impuesto por Google, el cual aplica una comisión del 30% sobre las compras integradas.

Entonces, Epic decidió retirar el juego de la tienda oficial y permitir la descarga directa a través de su sitio web y otras plataformas.

Fortnite es compatible a partir de Android 8. (Fortnite)

Qué trae Fortnite a Android

Fortnite en Android ofrece la experiencia completa del famoso videojuego de batalla real, con todas las funcionalidades y actualizaciones presentes en otras plataformas.

Los jugadores pueden participar en partidas en línea con hasta cien participantes, competir en solitario, dúos o escuadrones, y disfrutar de los mismos mapas, modos de juego y eventos especiales que en consolas y PC.

Entre las características más destacadas se encuentran el sistema de progresión y recompensas, la personalización de personajes mediante atuendos y accesorios, y la posibilidad de adquirir contenido adicional a través de la tienda interna del juego.

Fortnite no estaba presente en la Play Store desde 2020. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

La sincronización de cuentas mediante Epic Games permite mantener el progreso, los objetos adquiridos y el pase de batalla sin importar el dispositivo utilizado.

Además, Fortnite para Android recibe actualizaciones periódicas, nuevas temporadas y eventos en tiempo real, garantizando contenido fresco y desafíos constantes para la comunidad.

Qué versión de Android es compatible con Fortnite

Fortnite es compatible con dispositivos que utilizan el sistema operativo Android 8.0 o versiones superiores. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda contar con al menos 4 GB de memoria RAM y un procesador de gama media o alta.

Epic Games especifica que es necesario contar con Android 8 o superior. (Play Store)

Kim Kardashian colabora con Fortnite

Fortnite expande su repertorio de colaboraciones con la incorporación de una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo: Kim Kardashian.

La empresaria y figura televisiva llegará como personaje jugable el 13 de diciembre, con dos skins exclusivas que se sumarán al catálogo del popular título de Epic Games.

Con su llegada, Kim Kardashian se suma al elenco de famosos que ya forman parte del juego, como Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. En su presentación oficial, Epic Games la definió como madre, empresaria, referente de la moda y estrella mediática.

Su skin principal consiste en un conjunto diseñado junto a SKIMS, su propia marca de ropa, y ofrece más de veinticinco variantes entre colores y estilos. Una segunda apariencia presenta un look con crop top y abrigo de piel.

Con esta incorporación, Kim Kardashian pasa a integrar el grupo de celebridades que ya están presentes en el juego, entre ellas Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. (REUTERS/Jeenah Moon)

Previo a su disponibilidad en la tienda, será posible obtener una de las skins sin costo participando en la Copa de Kim Kardashian el 12 de diciembre.

Este evento oficial, en formato Battle Royale individual, permitirá jugar hasta diez partidas en una ventana de tres horas, obteniendo puntos por eliminaciones y posiciones finales.

Quienes obtengan los mejores resultados en cada región desbloquearán la skin ‘Iconic Kim Kardashian’ antes de su lanzamiento general en la tienda, integrando así otra colaboración destacada en el universo de Fortnite.