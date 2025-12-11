Tecno

Fortnite regresa a Play Store de Google tras cinco años de ausencia

Antes, los usuarios debían recurrir a métodos alternativos para instalar el juego en sus dispositivos

Guardar
Fornite llega con las mismas
Fornite llega con las mismas funciones a Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fortnite regresó a la Play Store de Google para dispositivos Android, luego de cinco años fuera de la plataforma.

Epic Games retiró el juego en 2020, tras rechazar las políticas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que obligó a los usuarios de Android a descargarlo por vías alternativas.

Epic Games dijo a través de X (antes Twitter): “Fortnite está de vuelta en Google Play Store en Estados Unidos tras el cumplimiento por parte de Google de la orden judicial del Tribunal de Distrito de EE. UU. Seguimos trabajando con Google para obtener la aprobación judicial de nuestro acuerdo. Manténganse al tanto de las novedades sobre el regreso de Fortnite a Google Play en el resto del mundo”.

Fortnite confirmó en X que
Fortnite confirmó en X que ya se encuentra disponible en la Play Store. (X)

Una situación similar ocurrió con iOS; sin embargo, el juego ya está disponible nuevamente en la App Store.

Por qué Fortnite no estaba en la Play Store

Fortnite estuvo ausente de la Play Store de Google durante cinco años debido a un conflicto con las políticas comerciales de la plataforma.

El desacuerdo surgió en 2020, cuando Epic Games decidió implementar un sistema de pagos propio en Fortnite, evitando así el uso obligatorio del sistema de pagos impuesto por Google, el cual aplica una comisión del 30% sobre las compras integradas.

Entonces, Epic decidió retirar el juego de la tienda oficial y permitir la descarga directa a través de su sitio web y otras plataformas.

Fortnite es compatible a partir
Fortnite es compatible a partir de Android 8. (Fortnite)

Qué trae Fortnite a Android

Fortnite en Android ofrece la experiencia completa del famoso videojuego de batalla real, con todas las funcionalidades y actualizaciones presentes en otras plataformas.

Los jugadores pueden participar en partidas en línea con hasta cien participantes, competir en solitario, dúos o escuadrones, y disfrutar de los mismos mapas, modos de juego y eventos especiales que en consolas y PC.

Entre las características más destacadas se encuentran el sistema de progresión y recompensas, la personalización de personajes mediante atuendos y accesorios, y la posibilidad de adquirir contenido adicional a través de la tienda interna del juego.

Fortnite no estaba presente en
Fortnite no estaba presente en la Play Store desde 2020. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

La sincronización de cuentas mediante Epic Games permite mantener el progreso, los objetos adquiridos y el pase de batalla sin importar el dispositivo utilizado.

Además, Fortnite para Android recibe actualizaciones periódicas, nuevas temporadas y eventos en tiempo real, garantizando contenido fresco y desafíos constantes para la comunidad.

Qué versión de Android es compatible con Fortnite

Fortnite es compatible con dispositivos que utilizan el sistema operativo Android 8.0 o versiones superiores. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda contar con al menos 4 GB de memoria RAM y un procesador de gama media o alta.

Epic Games especifica que es
Epic Games especifica que es necesario contar con Android 8 o superior. (Play Store)

Kim Kardashian colabora con Fortnite

Fortnite expande su repertorio de colaboraciones con la incorporación de una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo: Kim Kardashian.

La empresaria y figura televisiva llegará como personaje jugable el 13 de diciembre, con dos skins exclusivas que se sumarán al catálogo del popular título de Epic Games.

Con su llegada, Kim Kardashian se suma al elenco de famosos que ya forman parte del juego, como Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. En su presentación oficial, Epic Games la definió como madre, empresaria, referente de la moda y estrella mediática.

Su skin principal consiste en un conjunto diseñado junto a SKIMS, su propia marca de ropa, y ofrece más de veinticinco variantes entre colores y estilos. Una segunda apariencia presenta un look con crop top y abrigo de piel.

Con esta incorporación, Kim Kardashian
Con esta incorporación, Kim Kardashian pasa a integrar el grupo de celebridades que ya están presentes en el juego, entre ellas Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. (REUTERS/Jeenah Moon)

Previo a su disponibilidad en la tienda, será posible obtener una de las skins sin costo participando en la Copa de Kim Kardashian el 12 de diciembre.

Este evento oficial, en formato Battle Royale individual, permitirá jugar hasta diez partidas en una ventana de tres horas, obteniendo puntos por eliminaciones y posiciones finales.

Quienes obtengan los mejores resultados en cada región desbloquearán la skin ‘Iconic Kim Kardashian’ antes de su lanzamiento general en la tienda, integrando así otra colaboración destacada en el universo de Fortnite.

Temas Relacionados

FortnitePlay StoreGoogleAndroidAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s Creed Mirage a su catálogo: lista completa de nuevos juegos

En esta entrega, el jugador controla a Basim, un joven ladrón que busca respuestas en un mundo abierto situado en el Oriente Medio del siglo IX

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s

Top 5 de los regalos que nunca debes dar en Navidad a tu mamá, según la IA

Obsequiar un electrodoméstico o utensilio de cocina puede sugerir que su papel se limita a las tareas del hogar, un gesto que algunas madres pueden perciben como insensible

Top 5 de los regalos

Universidad de Columbia desarrolla chip cerebral para investigar parálisis y ceguera

Similar en funcionamiento al dispositivo de Neuralink, este chip se caracteriza por su capacidad para captar miles de señales neuronales a través de decenas de miles de electrodos

Universidad de Columbia desarrolla chip

Apple publica el ranking de las aplicaciones más descargadas de 2025: ChatGPT, Threads y Google encabezan la lista

Entre los videojuegos más descargados por los usuarios de iPhone se encuentra Block Blast!, Fortnite, Roblox, Township y Pokémon TCG Pocket

Apple publica el ranking de

Elon Musk no reconoce el progreso de Waymo pese a pruebas recientes de seguridad

La postura del magnate se hizo pública después de que Jeff Dean, científico jefe de Google DeepMind, destacara la diferencia en el kilometraje autónomo validado entre ambas compañías

Elon Musk no reconoce el
DEPORTES
La reacción de Jack Doohan

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

TELESHOW
Con humor y emoción, Bautista

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz