Tecno

El mejor lugar para ubicar el router de WiFi: adiós a las zonas sin cobertura

Evitar la presencia de paredes y objetos que bloquean la señal y la cercanía a electrodomésticos son claves para mejorar la conexión a internet en casa

Guardar
Al momento de la instalación
Al momento de la instalación de este objeto se deben analizar varios factores para su correcto funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router de WiFi en el hogar suele pasar desapercibida, pese a su impacto directo en la calidad de la conexión. Muchos usuarios instalan el aparato donde resulta más cómodo o cerca de la toma telefónica, sin analizar cómo la disposición de paredes, muebles o electrodomésticos puede afectar la cobertura.

El resultado más frecuente son áreas de la casa donde la señal resulta débil o inexistente, lo que complica el acceso a internet y limita las posibilidades de trabajo, estudio o entretenimiento digital.

Por esta razón, la correcta ubicación del router permite aprovechar al máximo las capacidades de la red de internet y reducir las zonas donde la conexión se pierde. A continuación, se abordan claves para identificar el mejor sitio para instalar el router y optimizar la cobertura en el hogar.

Por qué es importante colocar el router de WiFi en un lugar central

Un router ubicado en el
Un router ubicado en el centro de la vivienda facilita el acceso a internet en todos los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situar el router WiFi en el centro de la vivienda facilita que la señal se distribuya de forma uniforme hacia todas las habitaciones. High Speed Internet explica que la mayoría de los routers actuales están diseñados para cubrir casas de tamaño medio si se instalan en puntos equidistantes de los principales ambientes.

En cambio, una ubicación periférica puede dejar áreas importantes sin cobertura adecuada, obligando a los usuarios a buscar rincones específicos para conectarse. La señal WiFi se expande en todas direcciones, así que colocar el router en una esquina o junto a una pared exterior limita su alcance.

El objetivo con ubicar el router en un lugar central como la sala es asegurar que todas las áreas de uso frecuente, como la sala, el comedor o la oficina, reciban una señal fuerte y estable”.

Qué materiales y objetos pueden bloquear o debilitar la señal WiFi

Elementos como paredes de concreto,
Elementos como paredes de concreto, superficies metálicas y grandes muebles afectan la potencia de la señal WiFi y pueden generar áreas sin conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento del WiFi se ve afectado por la presencia de obstáculos físicos. Materiales como el metal, la piedra, el agua y los azulejos pueden atenuar la señal, llegando incluso a bloquearla por completo.

En este sentido, si el router de WiFi se coloca detrás de una pared de concreto o cerca de superficies metálicas, la cobertura disminuye de manera notable.

Si es posible, se debe instalar el router donde exista línea directa de visión hacia los dispositivos principales, o bien, donde la señal deba atravesar el menor número de paredes para llegar a cada ambiente.

Cuál es la altura ideal para instalar el router de WiFi

Colocar el router sobre una
Colocar el router sobre una mesa o estantería, lejos del suelo y de obstáculos voluminosos, ayuda a mejorar la cobertura en toda la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elevación del router incide en el rendimiento de la red doméstica. Se debe colocar el router por encima del nivel del suelo, sobre una mesa, estantería o mediante un soporte de pared. Esta estrategia evita que muebles grandes bloqueen la señal y reduce la cantidad de energía desperdiciada hacia el piso.

Para casas de más de un nivel, la ubicación varía. En viviendas de dos pisos, lo mejor es instalar el router cerca del techo del primer piso o junto al suelo del segundo. Mantener el aparato lejos de objetos voluminosos y en una posición central ayuda a que la señal llegue con mayor intensidad a todas las plantas.

Cómo influyen los dispositivos domésticos en la calidad de la señal WiFi

Microondas y otros electrodomésticos pueden
Microondas y otros electrodomésticos pueden interferir con la señal WiFi si se instalan cerca del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos pueden generar interferencias perjudiciales para el WiFi. Expertos identifican como principales fuentes de conflicto a los microondas, porque la radiación que emiten se encuentra cerca de la misma longitud de onda que la señal inalámbrica.

Asimismo, otros aparatos como televisores y computadoras afectan la señal, aunque en menor medida. Se debe mantener el router alejado de estos dispositivos siempre que sea posible, para evitar interrupciones y asegurar una experiencia de navegación estable.

Otro punto a considerar son las antenas de los routers. expertos sugieren orientar esta parte en distintas direcciones para cubrir más áreas de la vivienda.

Temas Relacionados

RouterWiFiCoberturaElectrodomésticosInternetTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

No compres otro monitor: truco gratuito para convertir tu celular Android en una segunda pantalla para PC

Convertir un dispositivo Android en segundo monitor es posible conectándolo a una PC con Windows mediante Wi-Fi o cable USB usando Spacedesk

No compres otro monitor: truco

Cuidado con las ‘alucinaciones’: la inteligencia artificial que más falla al dar datos y la que es casi infalible

Los modelos más avanzados de Gemini encabezan un ranking de precisión elaborado por Artificial Analysis

Cuidado con las ‘alucinaciones’: la

Gráficos de consola de sobremesa en tu mano: el ajuste de Nintendo Switch 2 que revoluciona el modo portátil

La nueva opción de Nintendo Switch 2 mejora la resolución de títulos de Switch 1, aunque puede aumentar el consumo de batería

Gráficos de consola de sobremesa

Así puedes localizar tu coche aparcado con el celular: guía para usar Google Maps y otras tecnologías

La navegación inmersiva y la función de guardar ubicación en Google Maps o Apple Maps ofrecen vistas realistas y detalles clave para encontrar el vehículo

Así puedes localizar tu coche

Mucho ruido y pocos billetes: por qué el 88% de las empresas usa IA pero casi ninguna gana dinero con ella

El verdadero reto se encuentra en la integración organizacional y el capital humano especializado

Mucho ruido y pocos billetes:
DEPORTES
River Plate anunció que duplicó

River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

TELESHOW
La revelación de Alberto Cormillot

La revelación de Alberto Cormillot sobre su estrategia de seducción: “Era mi mejor carta”

MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Un reconocido analista explicó por qué la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán “está funcionando”

El mensaje que publicó la cuenta de Alí Larijani tras el anuncio de su muerte

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset