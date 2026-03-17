El mejor lugar para ubicar el router de WiFi: adiós a las zonas sin cobertura

Al momento de la instalación de este objeto se deben analizar varios factores para su correcto funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router de WiFi en el hogar suele pasar desapercibida, pese a su impacto directo en la calidad de la conexión. Muchos usuarios instalan el aparato donde resulta más cómodo o cerca de la toma telefónica, sin analizar cómo la disposición de paredes, muebles o electrodomésticos puede afectar la cobertura.

El resultado más frecuente son áreas de la casa donde la señal resulta débil o inexistente, lo que complica el acceso a internet y limita las posibilidades de trabajo, estudio o entretenimiento digital.

Por esta razón, la correcta ubicación del router permite aprovechar al máximo las capacidades de la red de internet y reducir las zonas donde la conexión se pierde. A continuación, se abordan claves para identificar el mejor sitio para instalar el router y optimizar la cobertura en el hogar.

Por qué es importante colocar el router de WiFi en un lugar central

Un router ubicado en el centro de la vivienda facilita el acceso a internet en todos los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situar el router WiFi en el centro de la vivienda facilita que la señal se distribuya de forma uniforme hacia todas las habitaciones. High Speed Internet explica que la mayoría de los routers actuales están diseñados para cubrir casas de tamaño medio si se instalan en puntos equidistantes de los principales ambientes.

En cambio, una ubicación periférica puede dejar áreas importantes sin cobertura adecuada, obligando a los usuarios a buscar rincones específicos para conectarse. La señal WiFi se expande en todas direcciones, así que colocar el router en una esquina o junto a una pared exterior limita su alcance.

El objetivo con ubicar el router en un lugar central como la sala es asegurar que todas las áreas de uso frecuente, como la sala, el comedor o la oficina, reciban una señal fuerte y estable”.

Qué materiales y objetos pueden bloquear o debilitar la señal WiFi

Elementos como paredes de concreto, superficies metálicas y grandes muebles afectan la potencia de la señal WiFi y pueden generar áreas sin conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento del WiFi se ve afectado por la presencia de obstáculos físicos. Materiales como el metal, la piedra, el agua y los azulejos pueden atenuar la señal, llegando incluso a bloquearla por completo.

En este sentido, si el router de WiFi se coloca detrás de una pared de concreto o cerca de superficies metálicas, la cobertura disminuye de manera notable.

Si es posible, se debe instalar el router donde exista línea directa de visión hacia los dispositivos principales, o bien, donde la señal deba atravesar el menor número de paredes para llegar a cada ambiente.

Cuál es la altura ideal para instalar el router de WiFi

Colocar el router sobre una mesa o estantería, lejos del suelo y de obstáculos voluminosos, ayuda a mejorar la cobertura en toda la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elevación del router incide en el rendimiento de la red doméstica. Se debe colocar el router por encima del nivel del suelo, sobre una mesa, estantería o mediante un soporte de pared. Esta estrategia evita que muebles grandes bloqueen la señal y reduce la cantidad de energía desperdiciada hacia el piso.

Para casas de más de un nivel, la ubicación varía. En viviendas de dos pisos, lo mejor es instalar el router cerca del techo del primer piso o junto al suelo del segundo. Mantener el aparato lejos de objetos voluminosos y en una posición central ayuda a que la señal llegue con mayor intensidad a todas las plantas.

Cómo influyen los dispositivos domésticos en la calidad de la señal WiFi

Microondas y otros electrodomésticos pueden interferir con la señal WiFi si se instalan cerca del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos pueden generar interferencias perjudiciales para el WiFi. Expertos identifican como principales fuentes de conflicto a los microondas, porque la radiación que emiten se encuentra cerca de la misma longitud de onda que la señal inalámbrica.

Asimismo, otros aparatos como televisores y computadoras afectan la señal, aunque en menor medida. Se debe mantener el router alejado de estos dispositivos siempre que sea posible, para evitar interrupciones y asegurar una experiencia de navegación estable.

Otro punto a considerar son las antenas de los routers. expertos sugieren orientar esta parte en distintas direcciones para cubrir más áreas de la vivienda.