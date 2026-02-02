Cuatro trucos para elegir la mejor ubicación del router de WiFi y evitar zonas donde no llegue el internet

El módem es el encargado de emitir la señal por todos los rincones de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la conexión a internet puede volverse inestable o presentar zonas muertas que dificultan el acceso a la red. Esta situación suele tener su origen en una incorrecta ubicación del router de WiFi, cuya posición puede marcar la diferencia entre una señal fuerte en toda la casa o una cobertura deficiente.

Según expertos, factores como la centralidad del router, la cantidad de obstáculos y la altura a la que se instala inciden directamente en la calidad de la conexión.

Por esta razón, se presentan los factores a considerar para elegir la mejor ubicación del router en casa, sumado a las razones detrás de por qué se deben considerar.

Por qué es importante ubicar el router en un lugar central en el hogar

Colocar el router en el centro de la vivienda ayuda a distribuir la señal de manera uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal WiFi tiene un patrón de propagación que se extiende en todas las direcciones desde el punto de emisión. Por esto, colocar el router en un extremo de la vivienda puede limitar el alcance y dejar áreas sin cobertura.

Los routers modernos ofrecen un alcance suficiente para cubrir una vivienda de tamaño medio, siempre que se ubiquen de manera estratégica. Según High Speed Internet, la ubicación más efectiva consiste en situar el aparato lo más cerca posible del centro de la casa, con el objetivo de maximizar el área cubierta.

Una posición central permite que la señal llegue con mayor intensidad a todas las habitaciones, evitando que unas tengan acceso fluido y otras queden aisladas. La centralidad del router es uno de los factores determinantes para que no existan “zonas muertas” en el hogar.

Qué tipo de obstáculos afectan la señal del WiFi del router

Ciertos materiales como el metal y la piedra pueden bloquear o debilitar la cobertura inalámbrica y provocar interferencias frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la tecnología WiFi permite que las señales atraviesen paredes y otros objetos, algunos materiales pueden debilitarla de gran forma. De acuerdo con los expertos, superficies como metal, piedra, agua y azulejos interfieren de gran manera, mientras que las paredes comunes solo atenúan la señal.

Además, la presencia de obstáculos robustos o materiales reflectantes puede bloquear por completo la señal, lo que hace necesario analizar la disposición de los espacios antes de instalar el dispositivo.

En este sentido, una medida fundamental es evaluar qué obstáculos existen entre el router y los lugares donde se requiere mayor conectividad. Minimizar el número de paredes y objetos sólidos entre el router y los dispositivos favorece la estabilidad de la red.

En qué altura conviene instalar el router de WiFi

Para elegir la altura del router se debe considerar el tamaño de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición vertical del router influye en la distribución de la señal. Los expertos sugieren que elevar el router sobre una mesa o estantería puede mejorar la calidad de la conexión, porque se evita que muebles grandes o el propio suelo absorban parte de las ondas.

No obstante, en casas de más de un piso, la altura óptima varía. Para viviendas de dos plantas, la mejor opción es colocar el router cerca del techo del primer piso o próximo al suelo del segundo. Este ajuste ayuda a que la señal llegue de manera eficiente a ambas plantas.

También, resulta importante asegurarse de que ningún mueble grande obstruya el paso de las ondas, porque esto puede provocar pérdidas considerables en la intensidad de la red.

Qué dispositivos pueden interferir con la señal WiFi del router

Electrodomésticos como microondas pueden provocar interrupciones en la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proximidad del router a otros dispositivos puede generar interferencias. Según High Speed Internet, los microondas son muy problemáticos porque su radiación opera en frecuencias cercanas a las del WiFi. Entonces, instalar el router junto a un microondas casi garantiza una pérdida de calidad en la conexión.

Asimismo, otros aparatos, como televisores y computadoras, pueden afectar la señal, aunque en menor medida. Por esta razón, separar el router de estos dispositivos y buscar un espacio alejado de fuentes de radiación electromagnética aumenta las posibilidades de mantener una señal estable.

Seguir estos consejos puede marcar una diferencia en el rendimiento del WiFi doméstico. Elegir la ubicación ideal para el router permite aprovechar al máximo la capacidad del dispositivo y reduce las zonas sin cobertura.