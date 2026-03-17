Cinco gadgets que te ayudarán a dormir mejor y tener un sueño reparador

Existen gadgets diseñados específicamente para mejorar la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir profundamente es un desafío para muchas personas en la actualidad, ya sea por el estrés, la ansiedad o el exceso de ruido. Sin embargo, la tecnología ofrece soluciones innovadoras para quienes buscan descansar mejor.

Existen gadgets diseñados específicamente para mejorar la calidad del sueño, ayudando a relajarse, reducir molestias físicas y crear un ambiente propicio para el descanso nocturno.

Consejos clave para lograr un buen descanso nocturno

Antes de recurrir a dispositivos tecnológicos, es importante incorporar hábitos saludables que favorezcan el sueño reparador. Los especialistas recomiendan mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar la cafeína y el alcohol durante la noche y realizar ejercicio físico, aunque no justo antes de dormir.

El uso de algunos de estos gadgets puede ayudar a reducir el tiempo que tardamos en conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear un ambiente cómodo, con temperatura y luz adecuadas, también es fundamental, así como adoptar rutinas relajantes como leer o escuchar música. Además, es preferible evitar siestas después de comer y consultar con un profesional si los problemas persisten.

Gadgets para dormir mejor: innovación al servicio del descanso

La tecnología ha desarrollado dispositivos pensados para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño. Entre las opciones más eficaces y populares se encuentran:

Antifaz con auriculares integrados

Este gadget combina la función de bloquear la luz con la posibilidad de escuchar música o sonidos relajantes, gracias a altavoces planos y acolchados que no generan presión sobre los oídos. Equipado con tecnología Bluetooth avanzada, ofrece una experiencia sonora de alta calidad y bajo consumo de energía.

Este gadget combina la función de bloquear la luz con la posibilidad de escuchar música o sonidos relajantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Almohada ortopédica para piernas

Ideal para quienes duermen de lado, esta almohada ayuda a corregir la postura de las piernas, pelvis y columna, previniendo dolores articulares y favoreciendo el descanso profundo. Es especialmente útil para embarazadas o personas que sufren molestias en la espalda o articulaciones.

Metrónomo luminoso

Pensado para quienes sufren de insomnio o estrés, este dispositivo favorece el sueño a través de ejercicios de respiración guiados por una luz rítmica. Es una alternativa natural a los medicamentos y ayuda a relajar el cuerpo y la mente antes de dormir.

Auriculares para conciliar el sueño

Estos auriculares están diseñados para bloquear el ruido exterior y reproducir sonidos naturales o ambientes relajantes. Su diseño ergonómico y ligero permite usarlos durante toda la noche sin molestias, ayudando a calmar la mente y mejorar la calidad del sueño.

Las tiras nasales antirronquidos son bandas adhesivas que se colocan sobre la nariz antes de dormir para facilitar la respiración. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tiras nasales antirronquidos

Para quienes roncan o comparten la habitación con alguien que lo hace, las tiras nasales son una solución sencilla y eficaz. Ayudan a mantener abiertas las vías respiratorias, reduciendo los ronquidos y favoreciendo un descanso más tranquilo y continuo.

La combinación de hábitos saludables y dispositivos tecnológicos puede marcar la diferencia en la calidad del sueño, permitiendo disfrutar de noches más tranquilas y días más productivos. Aprovechar estas herramientas es una forma inteligente de cuidar la salud y el bienestar general.

Dormir con el móvil cerca: lo que dice la ciencia sobre su impacto en la calidad del sueño

Tener el teléfono cerca durante la noche se ha transformado en un hábito extendido, pero la investigación científica advierte que esta costumbre puede perjudicar la calidad del descanso. La evidencia apunta a que el problema central no es la radiación, sino el uso de la pantalla y las rutinas asociadas a la presencia del móvil en la mesilla.

La luz azul emitida por las pantallas LED retrasa la producción de melatonina y altera el ciclo natural del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han analizado el impacto del smartphone al lado de la cama. Si bien existe cierta preocupación por la exposición a la radiación, la mayoría de los datos actuales señalan que el verdadero obstáculo para dormir bien es cómo se utiliza el dispositivo antes de acostarse.

Un metaanálisis con más de 36.000 personas concluyó que el uso excesivo del smartphone puede aumentar hasta en un 228% el riesgo de tener un sueño de mala calidad.

La luz azul emitida por las pantallas LED retrasa la producción de melatonina y altera el ciclo natural del sueño. Además, la estimulación mental por actividades como responder mensajes o navegar por redes sociales mantiene el cerebro activo, dificultando la relajación necesaria para un sueño profundo. En estudiantes de medicina, se ha comprobado que quienes usan el móvil por la noche presentan un descanso más deficiente.

Los especialistas recomiendan mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la radiación, entidades como la OMS y ARPANSA afirman que no existen pruebas concluyentes de daño causado por los campos electromagnéticos de baja intensidad. Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a explorar los efectos no térmicos de una exposición constante, especialmente en personas particularmente sensibles.

Un estudio realizado con monitores de bebés —que operan en frecuencias similares al Wi-Fi y Bluetooth— mostró que los participantes expuestos reportaron peor calidad subjetiva de sueño y alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Según las recomendaciones científicas, para minimizar los efectos negativos, se aconseja mantener el móvil al menos a un metro de distancia de la cama durante la noche.