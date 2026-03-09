Productos tecnológicos clave para runners en 2026, según la inteligencia artificial

Según Gemini, el ecosistema de gadgets esenciales para corredores en 2026 se divide en cinco grandes categorías. (Imagen ilustrativa Infobae)

El running en 2026 está profundamente marcado por la revolución tecnológica. Más allá de la simple medición de distancias o calorías, hoy los corredores buscan evitar lesiones y optimizar cada zancada con ayuda de dispositivos inteligentes e inteligencia artificial.

Para entender cuáles son los productos tecnológicos más relevantes para runners este año, consultamos a Gemini, el modelo de IA de Google, que detalla: “La tendencia ya no es solo medir el ritmo cardíaco, sino anticipar problemas mediante el análisis biomecánico en tiempo real y tecnología invisible”.

Según Gemini, el ecosistema de gadgets esenciales para corredores en 2026 se divide en cinco grandes categorías.

El running en 2026 está profundamente marcado por la revolución tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos tecnológicos clave para runners en 2026

El running ha experimentado una transformación radical en 2026 gracias a los últimos avances tecnológicos. Hoy, los corredores pueden optimizar su rendimiento, prevenir lesiones y disfrutar de una experiencia mucho más personalizada gracias a dispositivos inteligentes e innovaciones basadas en inteligencia artificial.

Relojes deportivos avanzados y anillos biométricos: Incorporan monitoreo no invasivo de lactato y glucosa, un entrenador de IA que ajusta rutinas en función del sueño y la variabilidad cardíaca, y GPS de triple banda para máxima precisión.

Gafas de Realidad Aumentada (AR) deportivas: Proyectan métricas clave y rutas directamente en la visión del corredor, además de ofrecer un “corredor fantasma” holográfico para mantener el ritmo objetivo.

Los corredores pueden optimizar su rendimiento, prevenir lesiones y disfrutar de una experiencia mucho más personalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calzado inteligente y plantillas con sensores: Miden la potencia y analizan la pisada en tiempo real, enviando alertas de técnica a los auriculares para prevenir lesiones.

Auriculares de conducción ósea y aire: Permiten escuchar el entorno sin aislarse y monitorean temperatura y ritmo cardíaco con gran exactitud, alertando sobre riesgos como el golpe de calor.

Textiles inteligentes: Ropa con microfibras que analiza el sudor y notifica al corredor cuánto líquido y sodio debe reponer durante la actividad.

Así, el análisis de Gemini deja claro que el corredor actual cuenta con un arsenal de tecnología inteligente, capaz de anticipar riesgos, ajustar entrenamientos y ofrecer una experiencia personalizada y segura en cada salida.

Textiles inteligentes: cómo funciona la ropa que recopila datos de tu cuerpo

Los textiles inteligentes, también llamados smart textiles o ropa inteligente, representan la fusión entre la moda y la tecnología. Ya no se trata solo de prendas que abrigan o lucen bien, sino de ropa capaz de registrar información sobre el cuerpo, reaccionar al entorno y enviar datos directamente al teléfono móvil.

Los textiles inteligentes representan la fusión entre la moda y la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel técnico, estos tejidos están diseñados para incorporar componentes electrónicos y sistemas informáticos sin perder la apariencia y comodidad de la ropa convencional. Parecen camisetas, chaquetas o calcetines normales —pueden doblarse y lavarse—, pero en su interior funcionan como auténticos dispositivos tecnológicos o sensores de salud.

El funcionamiento de la ropa inteligente, según Gemini, se basa en tres elementos clave. Primero, se utilizan hilos conductores hechos de materiales como plata, cobre o acero inoxidable, tejidos junto a fibras tradicionales para formar circuitos eléctricos invisibles y flexibles.

Segundo, se integran micro-sensores en puntos estratégicos del cuerpo, capaces de medir la frecuencia cardíaca, la respiración, la composición del sudor o el movimiento de las articulaciones.

Por último, la prenda incluye un pequeño módulo de transmisión que recoge los datos y los envía vía Bluetooth al celular o al reloj inteligente. Este dispositivo extraíble —similar a una memoria USB— procesa la información y facilita su consulta en tiempo real.

La prenda incluye un pequeño módulo de transmisión que recoge los datos y los envía vía Bluetooth al celular o al reloj inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el calzado inteligente para corredores

El calzado inteligente para corredores incorpora tecnología avanzada que permite analizar la biomecánica de cada zancada directamente desde las zapatillas. A diferencia de los relojes inteligentes, que pueden estimar el movimiento de las piernas a partir de la información recogida en la muñeca, este tipo de calzado registra datos precisos en el punto exacto del impacto.

Externamente, estas zapatillas conservan el aspecto y la sensación de un modelo de running convencional. Según el modelo de IA de Google, la diferencia radica en la integración de microchips y sensores diminutos, habitualmente ubicados en la entresuela, cerca del arco del pie o en una plantilla específica.

Estos componentes, resistentes al agua y de peso mínimo, están preparados para soportar largas distancias y el uso intensivo propio de los entrenamientos de running. Gracias a esta tecnología, el calzado inteligente recopila información detallada sobre cada paso, facilitando un análisis más profundo del rendimiento y la técnica del corredor.