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Ver videos en Instagram o TikTok genera el mismo efecto en el cerebro que las maquinas tragamonedas

Según un estudio, un usuario decide en menos de 1.8 segundos si un video le interesa, disminuyendo la capacidad de autocontrol

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El estudio de Stanford y
El estudio de Stanford y el MIT revela que el scroll infinito en videos cortos activa un 'Efecto Tragamonedas' en el cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humanidad está inmersa en una rutina: deslizar hacia arriba la pantalla del celular para ver infinitamente videos en redes sociales. Lo que parece entretenimiento casual es, según un estudio reciente de la Universidad de Stanford y el MIT, una experiencia diseñada para producir en el cerebro el mismo efecto que una máquina tragamonedas.

El fenómeno, bautizado como “Efecto Tragamonedas”, revela que el algoritmo detrás de plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts replica los mecanismos neurobiológicos de la recompensa variable, con consecuencias directas sobre la salud mental y el funcionamiento cerebral.

Cómo los videos cortos replican la lógica de las tragamonedas

El estudio “The Slot Machine Effect in Short-Form Video” (2026) analizó el comportamiento de 50.000 usuarios en cinco países y demostró que el scroll infinito de videos cortos utiliza un sistema de recompensa variable idéntico al de las máquinas de azar.

Esta dinámica se basa en la promesa de un premio incierto: la mayor parte del contenido resulta irrelevante, pero ese 10% que genera risa, sorpresa o identificación provoca un pico de dopamina, obligando al cerebro a buscar la siguiente “victoria” visual.

La dinámica de gratificación instantánea
La dinámica de gratificación instantánea refuerza la búsqueda continua de novedad en redes sociales, afectando la salud mental y el autocontrol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga infantil Tania Johnson lo resume así: el algoritmo de los videos cortos funciona como una “tragamonedas personalizada”. Cada usuario recibe contenido ajustado a sus búsquedas, intereses y emociones, lo que refuerza la expectativa de encontrar algo estimulante en cualquier momento.

Esta incertidumbre dopaminérgica mantiene al usuario enganchado, esperando el siguiente golpe de gratificación, de la misma manera en que el jugador de un casino tira de la palanca una y otra vez.

No es una simple cuestión de voluntad, sino un asalto directo al sistema neurobiológico encargado del control de impulsos. El usuario promedio decide si un video le interesa en menos de 1,8 segundos, un ritmo que agota la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable del autocontrol y la toma de decisiones conscientes.

La ausencia de “paradas naturales”, como los capítulos de un libro o los episodios de una serie, elimina cualquier señal para detenerse, lo que incrementa el tiempo de sesión en un 140% respecto a los formatos más largos.

Un usuario promedio decide en
Un usuario promedio decide en menos de 1,8 segundos si un video le interesa, agotando la corteza prefrontal y disminuyendo la capacidad de autocontrol y toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto que puede tener este efecto en el cerebro humano

El estudio de MIT y Stanford encontró que tras solo 30 minutos de exposición a videos cortos, los usuarios experimentan una reducción del 22% en la retención de información de corto plazo.

El cerebro, acostumbrado a recibir estímulos rápidos y a descartar información a gran velocidad, pierde capacidad para procesar y almacenar datos relevantes. Este fenómeno se denomina “niebla cerebral” y está acompañado de fatiga de decisión, irritabilidad y dificultad para sostener la atención en actividades offline.

La psicóloga Johnson advierte que el impacto se agrava en niños y adolescentes, que atraviesan periodos críticos de desarrollo cerebral. Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro vive fases conocidas como “el florecimiento” y “la gran reconfiguración”: en la primera, se multiplican las conexiones neuronales; en la segunda, se refuerzan o se pierden circuitos según el uso que se les dé.

El consumo excesivo de videos cortos fortalece las áreas cerebrales vinculadas a la gratificación instantánea y la búsqueda de novedad, en detrimento de habilidades como la autorregulación, el aprendizaje profundo y la concentración.

Muchos padres y profesionales reportan que sus hijos muestran mayor volatilidad emocional e irritabilidad luego de sesiones prolongadas de scroll. Además, la vida cotidiana resulta “poco estimulante” para estos jóvenes, que sienten aburrimiento al realizar actividades offline como caminar o jugar juegos de mesa, y carecen de recursos para gestionar emociones incómodas sin recurrir a la distracción digital.

Las plataformas defienden herramientas de
Las plataformas defienden herramientas de 'bienestar digital', pero el MIT advierte que son opcionales y poco efectivas frente al modelo de retención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de la atención y la respuesta de la industria

Las plataformas defienden su modelo argumentando que ofrecen herramientas de “bienestar digital” para que los usuarios limiten su tiempo de uso. Sin embargo, el estudio del MIT sostiene que estas opciones son opcionales y están diseñadas para ser fácilmente ignoradas.

La arquitectura de las aplicaciones prioriza la retención, porque cada segundo de scroll se traduce en impresiones publicitarias y en datos de comportamiento procesados por inteligencia artificial.

En 2026, la Unión Europea y algunos estados de México comenzaron a exigir la implementación de “frenos biológicos”: pausas obligatorias de 30 segundos tras cada 15 minutos de uso ininterrumpido. Estas propuestas buscan contrarrestar la ausencia de puntos de parada que caracteriza al formato de video corto, pero la industria aún resiste cambios de fondo, ya que su modelo de negocio depende de maximizar el tiempo de pantalla.

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