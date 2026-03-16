Trucos para mejorar la señal del repetidor Wi-Fi y navegar sin corte

Si el repetidor está demasiado lejos del router, la señal que repite será débil y la velocidad, baja. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tener un repetidor Wi-Fi es una de las soluciones más populares para ampliar la cobertura de internet en el hogar, pero no siempre garantiza una señal fuerte y estable. Factores como la ubicación, la presencia de obstáculos o la saturación de canales pueden afectar tanto la velocidad como la calidad de la conexión.

Con algunos ajustes y recomendaciones clave, es posible potenciar notablemente el rendimiento del repetidor y disfrutar de una navegación fluida en todas las habitaciones.

Dónde colocar el repetidor Wi-Fi para obtener mejor cobertura

La ubicación del repetidor es fundamental para lograr una señal eficiente. El dispositivo debe situarse en un punto intermedio entre el router principal y la zona donde se necesita cobertura, evitando paredes gruesas o muebles que puedan bloquear la señal.

Factores como la ubicación, la presencia de obstáculos o la saturación de canales pueden afectar tanto la velocidad como la calidad de la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el repetidor está demasiado lejos del router, la señal que repite será débil y la velocidad, baja. Utilizar aplicaciones como AVM FRITZ!App WLAN ayuda a identificar el lugar óptimo para instalar el repetidor, midiendo la intensidad de la señal y permitiendo ajustar la posición en función de los resultados.

Además, es recomendable alejar el repetidor de aparatos electrónicos que puedan generar interferencias, como dispositivos Bluetooth, altavoces o televisores. Mantener el repetidor lejos de estos equipos contribuye a reducir el ruido en la señal y mejora la calidad de la conexión.

Elegir el mejor repetidor y aprovechar todas sus funciones

La calidad del repetidor influye directamente en la experiencia de uso. Invertir en un modelo con buenas prestaciones y compatibilidad con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz permite adaptarse a diferentes necesidades: la banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz proporciona mayor velocidad, aunque es más sensible a los obstáculos.

Es recomendable alejar el repetidor de aparatos electrónicos que puedan generar interferencias, como dispositivos Bluetooth. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos routers incluyen funciones como “band-steering” o “Smart Connect”, que seleccionan automáticamente la mejor banda para cada dispositivo según la señal recibida.

También es importante asegurarse de que el repetidor utilice el canal menos saturado. Acceder a la configuración del router y cambiar de canal, o permitir que el sistema escoja el canal óptimo de forma automática, ayuda a evitar interferencias con las redes de vecinos y mejora la estabilidad de la conexión.

Usa el cable Ethernet cuando sea posible

Siempre que el repetidor lo permita, conectar equipos por cable Ethernet es una excelente alternativa para ganar estabilidad y velocidad, especialmente en dispositivos como ordenadores o televisores.

Un repetidor con puerto Gigabit Ethernet alcanza velocidades de hasta 1 Gbps, superando las limitaciones del Fast Ethernet y ofreciendo una experiencia más fluida, sin cortes ni bajadas de rendimiento.

Siempre que el repetidor lo permita, conectar equipos por cable Ethernet es una excelente alternativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas con tomas de red repartidas por las habitaciones, es posible conectar el repetidor directamente a una de estas tomas para que funcione como punto de acceso Wi-Fi. De esta forma, se obtiene el máximo rendimiento posible, minimizando interferencias y asegurando la mejor velocidad en toda la casa.

Con estos trucos y recomendaciones, mejorar la cobertura y velocidad del repetidor Wi-Fi es sencillo. Seguir estos pasos permite navegar sin cortes y aprovechar al máximo la conexión en cualquier rincón del hogar.

El electrodoméstico que más interfiere con la señal Wi-Fi en casa

Los electrodomésticos que más suelen interferir con la señal de Wi-Fi son los microondas. Cuando están en funcionamiento, los microondas emiten ondas en la misma frecuencia de 2,4 GHz que muchos routers Wi-Fi domésticos, lo que puede causar cortes, lentitud o inestabilidad en la conexión.

Los electrodomésticos que más suelen interferir con la señal de Wi-Fi son los microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otros dispositivos como teléfonos inalámbricos, monitores de bebé, altavoces Bluetooth y algunos sistemas de alarma también pueden generar interferencias si operan en la misma banda de frecuencia.

Finalmente, es pertinente indicar que es recomendable mantener el router y el repetidor Wi-Fi alejados de estos aparatos para asegurar una mejor señal inalámbrica.