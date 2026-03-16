El plan que salvó a Oracle de una crisis de 50.000 millones de dólares por invertir en la IA

El modelo 'Bring Your Own Cloud' de Oracle transfiere el riesgo de inversión en infraestructura a sus propios clientes, impulsando la expansión en inteligencia artificial y computación en la nube. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las acciones de Oracle experimentaron un movimiento abrupto tras la resolución de un desafío financiero que puso en jaque su estrategia de expansión en inteligencia artificial y computación en la nube.

El modelo “Bring Your Own Cloud” (BYOC) y un ambicioso programa de financiación por 50.000 millones de dólares permitieron a la compañía sortear el cuello de botella que representaba el financiamiento de la infraestructura necesaria para atender la demanda de gigantes tecnológicos como Nvidia, OpenAI y Meta.

Cuál fue el problema de los 50.000 millones de dólares de Oracle

En el centro de la crisis financiera de Oracle estaba el enorme desafío de financiar la construcción y ampliación de centros de datos orientados a proyectos de inteligencia artificial. La demanda de sus clientes, entre ellos Nvidia, AMD, TikTok y xAI, exigía una capacidad de hardware y procesamiento que superaba el ritmo de inversión tradicional de la empresa.

Para responder a estas expectativas, Oracle se propuso captar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares durante 2026, una cifra que superaba ampliamente sus planes anteriores.

La estrategia de financiación de Oracle combinó emisión de deuda y capitalización mediante acciones ordinarias y valores preferentes convertibles, elevando la relación deuda-capital a niveles máximos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia consistía en una combinación de emisión de deuda y colocación de acciones ordinarias y valores preferentes convertibles. De este modo, aproximadamente la mitad de los fondos provendrían de bonos y el resto de capitalizaciones en el mercado.

Este plan, presentado en un contexto de alta volatilidad, generó inquietud entre inversores y analistas, preocupados tanto por la magnitud del endeudamiento como por la sostenibilidad a largo plazo de la apuesta por la IA.

El temor principal residía en la posibilidad de una dilución significativa de la participación de los accionistas existentes, ya que la venta de acciones ordinarias para financiar parte del programa podría representar hasta el 10 % del volumen total negociado en semanas, presionando aún más el precio de los títulos. Además, la relación deuda-capital de Oracle alcanzó 6x, con los seguros contra impago en niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008.

El contexto bursátil tampoco era favorable: desde septiembre, cuando la empresa anunció un acuerdo de 300.000 millones de dólares con OpenAI, el valor de la acción cayó casi un 50 %. A esto se sumó una baja del 11 % en diciembre, tras resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

Desde el acuerdo con OpenAI, el valor de las acciones de Oracle cayó casi un 50 %, exacerbado por resultados trimestrales inferiores a las expectativas del mercado. (Europa Press)

Cuál fue la solución de Oracle a este problema

Ante la presión del mercado y el riesgo de un flujo de caja negativo por la construcción de infraestructura, Oracle optó por un giro estructural: el modelo “Bring Your Own Cloud”. Esta modalidad traslada la financiación de los centros de datos a los clientes, quienes realizan pagos anticipados y adquieren su propio hardware. Según explicó el consejero delegado Clay McGork, el esquema permite a la empresa expandirse sin asumir directamente el riesgo de los gastos de capital.

El resultado de este modelo es que el riesgo de inversión se transfiere a los clientes y el flujo de caja negativo desaparece del balance de Oracle. De esta manera, la empresa puede seguir firmando contratos millonarios sin que su deuda aumente de manera proporcional.

Los mercados, que en el otoño anterior reaccionaron con temor a la acumulación de deuda y el ensanchamiento de los diferenciales de crédito, encontraron en el BYOC una respuesta directa y efectiva. El modelo permitió desacoplar las necesidades de capital de Oracle de los desembolsos directos y neutralizó la principal preocupación de Wall Street.

En cifras, el modelo BYOC generó más de 29.000 millones de dólares en nuevos contratos, impulsando las obligaciones de desempeño (RPO) hasta los 553.000 millones, un 325 % más interanual. Además, los ingresos totales del tercer trimestre fiscal alcanzaron los 17.190 millones de dólares, con un crecimiento del 20 %, y los ingresos de infraestructura en la nube aumentaron un 84 %.

Oracle reportó ingresos en el tercer trimestre fiscal de 17.190 millones de dólares, con un crecimiento del 20 %, y los ingresos por infraestructura en la nube subieron un 84 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El margen bruto sobre la capacidad de IA entregada se mantuvo en el 32 %, validando la viabilidad operativa y financiera de la estrategia.

El éxito del modelo BYOC y la firma de nuevos contratos multimillonarios provocaron una reacción inmediata en la cotización de la compañía. Si bien las acciones habían acumulado una caída del 23,35 % en lo que va del año y un descenso del 54,50 % en los últimos seis meses, tras la publicación de resultados y la confirmación de la estrategia, los títulos repuntaron un 9,56 % en las operaciones previas a la apertura del miércoles 11 de marzo.