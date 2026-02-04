Tecno

Oracle cae tras anunciar ambicioso plan de 50 mil millones de dólares para la IA y la nube

El objetivo es cumplir con la demanda de clientes como Nvidia, Meta, OpenAI, AMD, TikTok y xAI

Guardar
Las acciones de Oracle caen
Las acciones de Oracle caen cerca de un 3% tras anunciar un plan de financiación de hasta 50.000 millones de dólares para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y nube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las acciones de Oracle sufrieron una caída cercana al 3% luego de que la compañía anunciara un ambicioso plan para recaudar hasta 50.000 millones de dólares con el objetivo de ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube.

El anuncio, realizado en un contexto de alta volatilidad y sensibilidad en los mercados, generó inquietud entre inversores y analistas, quienes pusieron el foco tanto en la magnitud del endeudamiento como en la sostenibilidad de la apuesta por la IA.

Cuál es el plan de Oracle para la nube y la IA

Oracle comunicó que su intención es captar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares a lo largo de 2026. La recaudación se hará mediante una combinación de deuda y capital, es decir, la empresa emitirá tanto bonos de grado de inversión como acciones y valores preferentes convertibles.

Según la propia compañía, este dinero servirá para construir capacidad adicional en centros de datos y atender la creciente demanda de grandes clientes enfocados en inteligencia artificial, como Nvidia, Meta, OpenAI, AMD, TikTok y xAI.

Oracle destinará los fondos recaudados
Oracle destinará los fondos recaudados a construir capacidad adicional en centros de datos y atender la demanda de grandes clientes enfocados en inteligencia artificial como Nvidia y OpenAI. (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo/File Photo)

El programa de financiación prevé que aproximadamente la mitad de los fondos provengan de la emisión de bonos, mientras que la otra mitad se obtendrá mediante la colocación de acciones en el mercado y valores preferentes convertibles.

Oracle planea emitir acciones ordinarias de forma flexible, dependiendo de las condiciones del mercado, y lanzar una única emisión de bonos senior con grado de inversión a principios de 2026.

Cuál es el temor sobre este plan de Oracle

El anuncio no fue bien recibido por todos los inversores. La posibilidad de que Oracle venda acciones por un valor de 20.000 a 25.000 millones de dólares para financiar parte del plan generó preocupación entre los accionistas actuales, ya que implica una dilución inmediata de su participación.

Los operadores estiman que la empresa podría vender hasta el 10% de su volumen total negociado en las próximas semanas, lo que presionaría aún más el precio de las acciones.

El temor entre inversores crece
El temor entre inversores crece ante la posibilidad de que Oracle venda 20.000 a 25.000 millones de dólares en acciones, lo que diluiría la participación de los actuales accionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el aumento del apalancamiento también inquieta al mercado. Desde septiembre, cuando Oracle alcanzó su máximo histórico tras anunciar un acuerdo de 300.000 millones de dólares con OpenAI, el valor de la acción ha caído casi un 50%. Además, la empresa ya había experimentado una baja del 11% en diciembre al presentar resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

La relación deuda-capital de Oracle se sitúa en 6x, y los seguros contra impago (credit default swaps) alcanzaron a finales del año pasado niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. Inversores y analistas cuestionan la capacidad de la empresa para sostener este nivel de endeudamiento en un contexto de gastos crecientes y márgenes presionados.

La incertidumbre en el mercado de inteligencia artificial

El plan de Oracle no solo depende de su propia salud financiera, sino también de la de sus principales socios y clientes. El contrato con OpenAI implica unos 60.000 millones de dólares anuales a partir de 2028, con pagos que superan ampliamente los ingresos actuales de la empresa creadora de ChatGPT.

Según datos de Bloomberg, los ingresos totales de OpenAI en 2025 rondaron los 13.000 millones de dólares, lo que deja en evidencia una brecha significativa respecto a las obligaciones asumidas para los próximos años.

La estrategia de Oracle depende
La estrategia de Oracle depende del crecimiento de socios clave como OpenAI, que afronta compromisos de 60.000 millones de dólares anuales frente a ingresos actuales de tan solo 13.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cumplir con estos compromisos, Oracle planea adquirir unos 400.000 chips GB200 de Nvidia, con un coste estimado de 40.000 millones de dólares solo para el centro de datos insignia en Abilene, Texas.

En este escenario, el crecimiento de ingresos tanto de Oracle como de sus socios depende de que todos los actores de la cadena sigan financiando la expansión y firmando nuevos contratos. Cualquier señal de debilidad o freno en este circuito podría tener efectos negativos en cascada.

Temas Relacionados

OracleInteligencia arficialNubeNvidiaMetaOpenAIAccionesBolsaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo invertir en criptomonedas paso a paso y cuál es su precio este día

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 75.851,51 dólares

Cómo invertir en criptomonedas paso

Cómo usar la IA para encontrar vuelos con hasta 90% de descuento: guía para principiantes y expertos

Herramientas avanzadas de inteligencia artificial analizan rutas, fechas y costos en tiempo real

Cómo usar la IA para

Nintendo Switch alcanza la cima: ¿a quién destronó en el ranking de ventas?

La consola híbrida logró comercializar 155,37 millones de unidades hasta diciembre de 2025

Nintendo Switch alcanza la cima:

Android de escritorio: qué se sabe hasta ahora del nuevo sistema operativo desarrollado por Google

Google prepara Aluminum OS, una versión de Android adaptada a computadoras de escritorio, con integración de IA y enfoque en experiencias premium

Android de escritorio: qué se

Deja de preocuparte por la batería de tu celular: así funciona la carga inteligente

Esta función, disponible en casi todos los modelos modernos, adapta el proceso de carga para proteger y prolongar la vida útil de la batería

Deja de preocuparte por la
DEPORTES
Francia e Irlanda abrirán el

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

Fue suplente 12 años, era el elegido para ser titular, pero una lesión lo podría dejar afuera del Mundial: “Una tragedia personal”

Los detalles del millonario acuerdo en River Plate por el nuevo naming y los recitales en el Monumental

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

TELESHOW
La contundente opinión de Sabrina

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

INFOBAE AMÉRICA

Operativo en el Báltico: Estonia

Operativo en el Báltico: Estonia interceptó un buque con destino a Rusia por presunto contrabando

La Policía uruguaya frustró un “robo del siglo”: desbarataron una banda que excavaba un túnel para robar un banco

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025