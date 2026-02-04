Oracle cae tras anunciar ambicioso plan de 50 mil millones de dólares para la IA y la nube

Las acciones de Oracle caen cerca de un 3% tras anunciar un plan de financiación de hasta 50.000 millones de dólares para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y nube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las acciones de Oracle sufrieron una caída cercana al 3% luego de que la compañía anunciara un ambicioso plan para recaudar hasta 50.000 millones de dólares con el objetivo de ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube.

El anuncio, realizado en un contexto de alta volatilidad y sensibilidad en los mercados, generó inquietud entre inversores y analistas, quienes pusieron el foco tanto en la magnitud del endeudamiento como en la sostenibilidad de la apuesta por la IA.

Cuál es el plan de Oracle para la nube y la IA

Oracle comunicó que su intención es captar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares a lo largo de 2026. La recaudación se hará mediante una combinación de deuda y capital, es decir, la empresa emitirá tanto bonos de grado de inversión como acciones y valores preferentes convertibles.

Según la propia compañía, este dinero servirá para construir capacidad adicional en centros de datos y atender la creciente demanda de grandes clientes enfocados en inteligencia artificial, como Nvidia, Meta, OpenAI, AMD, TikTok y xAI.

Oracle destinará los fondos recaudados a construir capacidad adicional en centros de datos y atender la demanda de grandes clientes enfocados en inteligencia artificial como Nvidia y OpenAI. (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo/File Photo)

El programa de financiación prevé que aproximadamente la mitad de los fondos provengan de la emisión de bonos, mientras que la otra mitad se obtendrá mediante la colocación de acciones en el mercado y valores preferentes convertibles.

Oracle planea emitir acciones ordinarias de forma flexible, dependiendo de las condiciones del mercado, y lanzar una única emisión de bonos senior con grado de inversión a principios de 2026.

Cuál es el temor sobre este plan de Oracle

El anuncio no fue bien recibido por todos los inversores. La posibilidad de que Oracle venda acciones por un valor de 20.000 a 25.000 millones de dólares para financiar parte del plan generó preocupación entre los accionistas actuales, ya que implica una dilución inmediata de su participación.

Los operadores estiman que la empresa podría vender hasta el 10% de su volumen total negociado en las próximas semanas, lo que presionaría aún más el precio de las acciones.

El temor entre inversores crece ante la posibilidad de que Oracle venda 20.000 a 25.000 millones de dólares en acciones, lo que diluiría la participación de los actuales accionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el aumento del apalancamiento también inquieta al mercado. Desde septiembre, cuando Oracle alcanzó su máximo histórico tras anunciar un acuerdo de 300.000 millones de dólares con OpenAI, el valor de la acción ha caído casi un 50%. Además, la empresa ya había experimentado una baja del 11% en diciembre al presentar resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

La relación deuda-capital de Oracle se sitúa en 6x, y los seguros contra impago (credit default swaps) alcanzaron a finales del año pasado niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. Inversores y analistas cuestionan la capacidad de la empresa para sostener este nivel de endeudamiento en un contexto de gastos crecientes y márgenes presionados.

La incertidumbre en el mercado de inteligencia artificial

El plan de Oracle no solo depende de su propia salud financiera, sino también de la de sus principales socios y clientes. El contrato con OpenAI implica unos 60.000 millones de dólares anuales a partir de 2028, con pagos que superan ampliamente los ingresos actuales de la empresa creadora de ChatGPT.

Según datos de Bloomberg, los ingresos totales de OpenAI en 2025 rondaron los 13.000 millones de dólares, lo que deja en evidencia una brecha significativa respecto a las obligaciones asumidas para los próximos años.

La estrategia de Oracle depende del crecimiento de socios clave como OpenAI, que afronta compromisos de 60.000 millones de dólares anuales frente a ingresos actuales de tan solo 13.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cumplir con estos compromisos, Oracle planea adquirir unos 400.000 chips GB200 de Nvidia, con un coste estimado de 40.000 millones de dólares solo para el centro de datos insignia en Abilene, Texas.

En este escenario, el crecimiento de ingresos tanto de Oracle como de sus socios depende de que todos los actores de la cadena sigan financiando la expansión y firmando nuevos contratos. Cualquier señal de debilidad o freno en este circuito podría tener efectos negativos en cascada.