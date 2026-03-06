Tecno

Oracle planearía miles de despidos por gasto masivo en sus centros de datos de IA

Un ambicioso giro hacia la computación en la nube y el uso extensivo de inteligencia artificial lleva a Oracle a eliminar puestos que considera obsoletos

Oracle prepara despidos masivos en respuesta al aumento de sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. (Reuters)

Oracle prepara miles de despidos para enfrentar las presiones financieras derivadas de su ambicioso plan de expansión de centros de datos destinados a inteligencia artificial, según informó Bloomberg.

Las reducciones podrían aplicarse durante este mes y afectarían a múltiples áreas de la compañía, incluyendo puestos que se consideran menos relevantes ante el avance de la automatización.

Expansión histórica y presión sobre el flujo de caja

El presidente del directorio, Larry Ellison, impulsa la mayor inversión en infraestructura de la historia de Oracle. La compañía, tradicionalmente identificada con el desarrollo de software de bases de datos, dirige ahora su estrategia al fortalecimiento de su unidad de computación en la nube, con un enfoque en inteligencia artificial para competir directamente con Amazon y Microsoft.

Open AI y Oracle están construyendo un centro de datos en Abilene, Texas. (OpenAI)

Este giro responde a la creciente demanda de clientes como OpenAI, que requieren una capacidad de procesamiento mucho mayor para entrenar y operar modelos avanzados.

Los analistas de Wall Street proyectan que el gasto en centros de datos llevará el flujo de caja de Oracle a números negativos durante los próximos años, antes de que la inversión comience a generar retornos, estimados para 2030. Para financiar esta expansión, la empresa anunció planes para recaudar hasta 50.000 millones de dólares este año a través de emisiones de deuda y venta de acciones.

El mes pasado, la compañía informó internamente la revisión de vacantes en su división de nube, frenando nuevas contrataciones mientras evalúa su estructura de costos.

Reducción de personal: alcance y antecedentes

Los despidos previstos superan los recortes graduales habituales en la historia reciente de Oracle. La empresa contaba con unos 162.000 empleados a fines de mayo de 2025. Dentro del plan de reestructuración, parte de los puestos afectados corresponde a áreas donde la automatización por IA reduce la demanda de personal.

El plan de recortes podría afectar a empleados de distintas áreas, incluidas aquellas impactadas por la automatización. (Reuters)

En septiembre, la compañía ya había informado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que se preparaba para el mayor ajuste organizacional de su historia. El plan, con un costo estimado de hasta 1.600 millones de dólares en el actual año fiscal, incluye indemnizaciones y otros gastos asociados a la salida de empleados. Esta cifra supera ampliamente cualquier reestructuración previa divulgada por Oracle.

Al ser consultada, la empresa declinó hacer comentarios sobre el proceso. Las fuentes advirtieron que la planificación de las reducciones sigue en curso y podría estar sujeta a cambios.

Impacto en el valor de mercado y contexto sectorial

El viraje estratégico de Oracle como proveedor de infraestructura para inteligencia artificial recibió inicialmente una respuesta positiva de los inversionistas. Las acciones de la compañía subieron 61% en 2024 y 20% el año anterior.

La expansión de centros de datos de Oracle busca fortalecer su posición en el mercado de computación en la nube. (Europa Press)

Sin embargo, la aceleración del gasto en infraestructura y el aumento de las presiones sobre la rentabilidad han modificado la percepción del mercado. Desde su máximo de septiembre de 2025, los títulos han caído 54% hasta el cierre del miércoles. Tras conocerse los planes de recorte, la acción retrocedió hasta 1,5% para ubicarse en 150,12 dólares.

El sector tecnológico enfrenta un contexto similar. Microsoft despidió a unas 15.000 personas el año pasado, mientras que la semana pasada Block Inc. anunció recortes que alcanzan casi la mitad de su fuerza laboral. El cofundador Jack Dorsey atribuyó esas decisiones al avance de la inteligencia artificial y a la mejora de la eficiencia operativa que permite esa tecnología.

Próximos pasos y expectativas

Oracle tiene previsto anunciar sus resultados del tercer trimestre fiscal el martes, en un contexto de vigilancia creciente por parte de los analistas y del mercado. La magnitud y el impacto definitivo de los despidos dependerán de la evolución de la estrategia de expansión y de la capacidad de la empresa para convertir la inversión en crecimiento sostenible.

Por el momento, la compañía mantiene la revisión de sus procesos internos y la congelación de nuevas contrataciones en áreas clave vinculadas a la nube y la inteligencia artificial.

