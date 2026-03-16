Agentes de IA que hacen el trabajo por ti: así puedes automatizar tareas clave en tu empresa

Los agentes de IA pueden agendar turnos, gestionar reclamos, crear tickets, asistir en procesos de compra completos, etc. (Botmaker)

El mundo de las conversaciones con inteligencia artificial está experimentando un avance significativo. Lo que antes eran simples chatbots limitados a responder preguntas frecuentes, hoy evoluciona hacia una nueva generación de agentes inteligentes y autónomos capaces de transformar la relación entre marcas y usuarios, escalar operaciones y optimizar procesos de negocio.

Especialistas destacan que este salto se da gracias a la integración de modelos como MCP (Model Context Protocol), que permiten a los agentes interactuar con sistemas internos y ejecutar acciones complejas en tiempo real.

De chatbots reactivos a agentes conversacionales autónomos

En su primera etapa, los bots conversacionales desempeñaban un papel reactivo, siguiendo flujos predefinidos y resolviendo consultas básicas. El surgimiento de la inteligencia artificial generativa llevó estos sistemas a interpretar el lenguaje natural y comprender las intenciones del usuario, haciendo las conversaciones más fluidas y humanas.

Agentes inteligentes y autónomos capaces de transformar la relación entre marcas y usuarios. (Botmaker)

Sin embargo, el cambio decisivo llega cuando los agentes dejan de ser solo informativos para convertirse en ejecutores de acciones, integrándose con sistemas empresariales y operando con contexto en tiempo real.

Fernando Costantini, Head de Producto en Botmaker, subraya: “El verdadero salto de la IA no es conversar mejor, es hacer que las cosas pasen. Con la integración de MCP, en Botmaker dejamos atrás a los simples asistentes para crear agentes capaces de operar integrados al corazón del negocio. Ahora acceden a información interna en tiempo real y ejecutan acciones complejas de forma segura”.

Integración de MCP: acceso a sistemas y datos propios

La incorporación de MCP representa un punto de inflexión para los agentes conversacionales. Esta tecnología permite que los agentes se integren de manera estandarizada y segura con sistemas internos como CRMs, ERPs, plataformas de stock o bases de datos empresariales.

La incorporación de MCP representa un punto de inflexión para los agentes conversacionales. (Cortesía: Channel Partner)

Así, la inteligencia artificial accede a información actualizada y confiable, superando las limitaciones de los bots con conocimiento estático o desactualizado y reduciendo los errores operativos.

De la información a la acción: agentes que ejecutan tareas

Gracias a Model Context Protocol (MCP), los agentes conversacionales evolucionan de ser simples fuentes de información a convertirse en ejecutores de acciones concretas: pueden agendar turnos, gestionar reclamos, crear tickets, modificar pedidos o asistir en procesos de compra completos, todo desde el canal conversacional.

Esto convierte la conversación en un verdadero punto de operación, donde la experiencia del usuario y la eficiencia del negocio se ven potenciadas.

Una experta guía a un robot humanoide blanco que teclea en un teclado frente a una computadora, simbolizando la capacitación y el avance en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escalabilidad y seguridad en la IA empresarial

A medida que los agentes ganan autonomía, la seguridad y el control adquieren mayor relevancia. MCP introduce un modelo de acceso seguro y autorizado, garantizando que la IA solo opere dentro del contexto definido por la empresa.

De este modo, es posible escalar el despliegue de agentes inteligentes sin comprometer la infraestructura ni exponer información sensible.

Impacto real de la IA en la optimización del negocio

La evolución de los agentes conversacionales se refleja en resultados concretos para las empresas: reducción de costos operativos, mejora en los tiempos de respuesta, aumento de conversiones y optimización de la experiencia del cliente.

Alejandro Zuzenberg, cofundador de la empresa mencionada en párrafos anteriores, afirma: “La evolución de los agentes no pasa solo por conversar mejor, sino por poder operar con contexto real del negocio. Con MCP damos un paso clave para que los agentes accedan a información propia, actualizada y segura, y puedan ejecutar acciones concretas dentro de los sistemas de cada empresa”.

La evolución de los agentes conversacionales se refleja en resultados concretos para las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto transforma a la conversación en un canal estratégico, capaz de escalar operaciones y mejorar la experiencia del usuario sin perder control ni eficiencia”, agregó.

Agentes de IA: el ‘empleado digital’ que transforma la gestión en las empresas

Un agente de IA puede entenderse, en términos simples, como la incorporación de un empleado digital a la empresa. Mientras que los chatbots tradicionales solo mantienen conversaciones o resuelven dudas, los Agentes de IA están diseñados para ir mucho más allá: toman decisiones, emplean herramientas digitales y ejecutan tareas de principio a fin sin requerir supervisión humana constante.

La diferencia clave radica en que estos agentes no solo informan, sino que también actúan. Por ejemplo, mientras un chatbot puede dar instrucciones, el Agente de IA es capaz de llevarlas a cabo directamente.

Esto es posible porque se les otorga acceso a los sistemas internos de la empresa —como el correo electrónico, el calendario, las bases de datos o los módulos de ventas y facturación— permitiéndoles interactuar con el software corporativo del mismo modo que lo haría un empleado en la oficina.