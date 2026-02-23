Top 5 de agentes IA que hacen tareas por ti sin instalaciones largas ni enredos

Claude Cowork es una función de pago dentro de la app de escritorio de Claude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva generación de asistentes inteligentes ofrece plataformas accesibles y fáciles de usar, pensadas para quienes quieren aprovechar la inteligencia artificial sin complicaciones técnicas ni configuraciones complejas.

Estos agentes, aunque menos avanzados que las soluciones empresariales, permiten automatizar tareas diarias y explorar el potencial de la IA en pocos pasos.

Agentes de IA sencillos

Hoy existen opciones para todos los perfiles, desde quienes buscan experimentar con la inteligencia artificial en la gestión de archivos y automatización de tareas, hasta quienes priorizan la privacidad y el código abierto. Aquí te presentamos cinco alternativas que destacan por su sencillez y utilidad inmediata.

La nueva generación de asistentes inteligentes ofrece plataformas accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claude Cowork: IA integrada en tu ordenador y navegador

Claude Cowork es una función de pago dentro de la app de escritorio de Claude que destaca por su facilidad de uso. Permite que la IA de Claude gestione archivos y utilice aplicaciones instaladas en tu equipo.

Solo tienes que especificar lo que deseas y el sistema se encarga del resto, buscando la mejor manera de completar la tarea. Si instalas la extensión Claude in Chrome, Cowork también interactúa con páginas web desde el navegador, ampliando sus capacidades sin pasos adicionales.

Perplexity Comet: navegador con inteligencia artificial

Comet es el navegador inteligente de Perplexity, una plataforma que comenzó como buscador con IA y ahora ofrece mucho más. Este navegador permite utilizar varios modelos de IA, como Gemini, GPT y Claude, para realizar acciones como navegar por sitios web, buscar y filtrar información, comparar precios y automatizar flujos de trabajo.

Cabe señalar que su principal ventaja es la integración directa de IA para hacer tareas por ti mientras exploras Internet.

Perplexity lanzó su navegador Comet de manera gratuita. (Foto: Perplexity)

Manus en Telegram: agente autónomo y notificaciones asíncronas

Manus es un agente de IA autónomo capaz de trabajar con objetivos de alto nivel sin supervisión constante. Puedes pedirle una tarea, apagar el ordenador y recibir una notificación cuando la haya completado.

Además, Manus se integra como bot en Telegram, permitiendo controlar y acceder a los resultados directamente desde la app de mensajería. Es ideal para quienes buscan automatizar investigaciones, desarrollo web o tareas de diseño desde cualquier lugar.

Genspark: workspace de IA todo en uno

Genspark ofrece una plataforma tipo workspace donde la IA no solo responde, sino que planifica tareas, selecciona herramientas y encadena los pasos necesarios de forma autónoma. Permite crear aplicaciones, documentos, imágenes, música, hojas de cálculo y más, con un modelo freemium que da acceso limitado de forma gratuita.

El agente de IA ofrece más de 80 herramientas y ocho modelos de lenguaje distintos, adaptados a diferentes necesidades y tareas.

Manus se integra como bot en Telegram, permitiendo controlar y acceder a los resultados directamente desde la app de mensajería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Kuse Cowork: agente de código abierto para máxima flexibilidad

Kuse Cowork es la opción perfecta para quienes valoran la privacidad y el software libre. Este agente de código abierto puede generar documentos, presentaciones, transformar archivos, crear mapas mentales e interactuar con videos de YouTube.

Ofrece la posibilidad de elegir y conectar diferentes modelos de IA a través de API o instalarlos directamente en el ordenador, lo que permite personalizar completamente la experiencia de automatización.

En qué se diferencia un agente de IA de un modelo de inteligencia artificial

Un modelo de inteligencia artificial es, en esencia, un sistema matemático entrenado para realizar tareas específicas, como procesar lenguaje natural, reconocer imágenes o predecir tendencias. Estos modelos, como GPT-4 o Llama 3, se alimentan de grandes volúmenes de datos y aprenden patrones para generar respuestas, análisis o clasificaciones.

El agente integra funcionalidades adicionales, lo que le permite actuar de manera más parecida a un asistente inteligente real. (Boston Consulting Group - BCG)

Por sí mismos, los modelos de IA suelen requerir instrucciones precisas y no actúan de manera autónoma; simplemente procesan información y devuelven resultados según lo que se les solicita.

Por otro lado, un agente de IA es un sistema más completo y autónomo que utiliza uno o varios modelos de inteligencia artificial como “motor” para interactuar con el entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma proactiva. Un agente puede recibir un objetivo general, planificar los pasos necesarios, seleccionar herramientas, gestionar recursos y adaptarse a situaciones cambiantes sin intervención constante del usuario.

Mientras que el modelo es la base de procesamiento, el agente integra funcionalidades adicionales (como automatización, memoria, coordinación de tareas y comunicación con otras aplicaciones), lo que le permite actuar de manera más parecida a un asistente inteligente real.