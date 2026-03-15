Reemplaza a Magis TV y XUPER TV con estas aplicaciones sin virus y legales para ver películas

Servicios piratas solo son descargables por medio de APK y pueden dañar el dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

El cierre de Magis TV y XUPER TV en diferentes países ha evidenciado los riesgos de seguridad que implican las plataformas ilegales para ver películas y series, porque la utilización de aplicaciones no autorizadas expone a los usuarios al robo de datos personales e incrementa el peligro de sufrir fraudes financieros y perder información confidencial.

Expertos y autoridades han advertido a millones de personas sobre la necesidad de fortalecer sus hábitos digitales y optar por alternativas legales que garanticen la integridad de sus dispositivos y cuentas personales y financieras.

Los accesos a Magis TV y XUPER TV han estado asociados a la propagación de virus informáticos y a múltiples incidentes de robo de datos. En este sentido, acceder a servicios streaming legales se presenta como el método más eficaz para reducir la exposición a ciberataques.

La difusión de virus informáticos y ataques cibernéticos se vincula al acceso a servicios de streaming piratas como XUPER TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones oficiales, respaldadas por empresas reconocidas y sujetas al cumplimiento de los derechos de autor, implementan mecanismos de protección que resguardan los dispositivos de los usuarios y previenen el uso no autorizado de sus datos financieros.

Por qué es más seguro para los datos personales visitar aplicaciones legales

La distinción fundamental entre aplicaciones legales y piratas reside en las exigencias de datos personales y las garantías de resguardo.

Mientras que servicios no autorizados como Magis TV y XUPER TV pueden solicitar información bancaria sin protección alguna, las plataformas oficiales han desarrollado sistemas robustos para preservar la privacidad de los usuarios, apoyados en políticas transparentes y sistemas de cifrado acreditados.

Qué alternativas seguras hay para ver películas gratis

YouTube cuenta con contenido verificado y sin atentar los derechos de auto. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre las alternativas gratuitas figuran YouTube y Pluto TV, que permiten visualizar películas, series y documentales sin requerir la creación de cuentas ni el ingreso de datos financieros.

Esta condición reduce la posibilidad de ataques informáticos, porque los usuarios no exponen información sensible al interactuar con estas aplicaciones.

En YouTube, canales verificados ofrecen películas de dominio público y documentales, a la vez que incorporan herramientas útiles como controles parentales y subtítulos para mejorar la experiencia y seguridad.

Por su parte, Pluto TV presenta un catálogo amplio de contenidos bajo demanda, financiado a través de publicidad y no mediante la recopilación de datos sensibles, lo que elimina barreras de acceso y contribuye a proteger los datos personales.

Por qué son útiles las plataformas por suscripción

Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV ofrecen estrictos controles de seguridad, catálogos extensos y opciones de protección de privacidad en sus contenidos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para quienes buscan una oferta más extensa o contenidos originales, los servicios streaming por suscripción, como Netflix y Prime Video, brindan acceso controlado mediante la creación de cuentas y el pago de una tarifa mensual.

Estos espacios cuentan con altos estándares de seguridad informática y derechos de autor, y ponen a disposición de los usuarios funciones como selección de idioma, filtros parentales y listas personalizadas.

Otras plataformas consolidadas en el mercado internacional, como Disney+, HBO Max y Apple TV, ofrecen ventajas adicionales. Los usuarios pueden alquilar o comprar títulos individuales, descargar contenido para ver sin conexión y acceder a catálogos en constante renovación.

Además, todas ellas aplican controles estrictos para minimizar cualquier intento de vulneración digital, y disponen de políticas claras que aseguran el respeto a los derechos de autor y la privacidad de los usuarios.

Qué considerar al descargar aplicaciones para ver películas

Hay que estar atento a cualquier alerta de amenaza al instalar una app o que no esté respaldada por tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer resguardo frente a amenazas informáticas reside en descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store y App Store. Esta pauta es clave para evitar la descarga accidental de archivos maliciosos o programas espía que puedan comprometer tanto a los dispositivos como a la información financiera.

La obtención de programas fuera de los canales autorizados, como a través de archivos ejecutables externos, incrementa la probabilidad de incorporar virus y software malicioso capaz de causar fallos graves en los dispositivos y extraer datos personales sin consentimiento.

Solo deben ingresarse datos bancarios en páginas o aplicaciones oficiales, regla fundamental que disminuye la exposición a fraudes y filtraciones de datos.

Asimismo, una señal de alerta inconfundible son las plataformas que prometen suscripciones “de por vida” a precios muy bajos o el acceso gratuito a estrenos que aún se encuentran en cartelera.