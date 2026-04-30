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Bill Gates reveló cómo la IA revolucionará la salud y la agricultura en 20 años

El fundador de Microsoft sostiene que la tecnología impulsa mejoras en sectores esenciales y que se requiere diseñar estrategias para mitigar riesgos como el bioterrorismo

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Gates llama a impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los beneficios sociales y económicos de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)
Gates llama a impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los beneficios sociales y económicos de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)

La visión de Bill Gates sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) anticipa una transformación radical en sectores clave como la salud y la agricultura en las próximas dos décadas, con el potencial de redefinir la equidad social y la eficacia en el desarrollo global.

En entrevistas recientes y a través de su blog personal, el fundador de Microsoft describe cómo esta tecnología podría contribuir de forma decisiva a resolver desafíos estructurales, aunque advierte sobre los riesgos inéditos que acompañan ese progreso.

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Por qué la inteligencia artificial puede ser un motor de desarrollo

Según lo detallado por Gates en entrevista con Rotary, la IA ya está habilitando a trabajadores de salud comunitarios, agricultores y docentes a llegar a la población de manera más eficiente y eficaz.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gates destaca el papel clave de la IA en hospitales y clínicas rurales para mejorar diagnósticos y salvar vidas en comunidades vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filántropo ejemplifica este avance al describir el uso de tecnologías de IA en hospitales y clínicas rurales. Imagina a una enfermera que, asistida por algoritmos, puede analizar síntomas, identificar casos críticos y recibir diagnósticos y sugerencias en tiempo real.

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Esta dinámica, afirma, permite “colmar las lagunas que existen desde hace tiempo en la atención de salud y aporta capacidades que salvan vidas a quienes más las necesitan”.

Cómo la inteligencia artificial revolucionará el sector agrícola

Gates sostiene que la inteligencia artificial está transformando el asesoramiento a pequeños productores, brindando sugerencias personalizadas orientadas a la optimización de la productividad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial permite asesoramiento personalizado a agricultores, optimizando la productividad y promueve el desarrollo agrario sostenible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Advierte que el impacto social positivo de estas tecnologías solo se concretará si se mantiene el principio de equidad y acceso universal. De lograrse, la IA podrá convertirse en “un poderoso multiplicador de fuerzas para el desarrollo, ampliando las oportunidades, reduciendo la desigualdad y mejorando millones de vidas”.

La rapidez de la mejora tecnológica ya se traduce en repercusiones palpables. “Ya estamos empezando a ver el impacto de la IA en el mercado laboral, y creo que este impacto se intensificará en los próximos cinco años”, escribió Gates en su blog. Propone 2026 como un umbral clave para preparar respuestas políticas a la redistribución de la riqueza y la relevancia del empleo.

Qué riesgos ve Bill Gates ante el avance de la inteligencia artificial

La reflexión de Gates sobre el avance de la inteligencia artificial pone en el foco dos desafíos dominantes para la próxima década: el uso malintencionado de la IA por ciberdelincuentes y la disrupción del mercado laboral. El empresario señala que ambos son “riesgos reales que debemos gestionar mejor”.

Hacker anónimo tecleando en sala oscura con múltiples pantallas azules y verdes mostrando código digital, mapas globales y gráficos de red. Rostro pixelado.
El uso indebido de la inteligencia artificial por actores no estatales representa una amenaza sin precedentes, según advierte Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el primer punto, enfatiza el peligro de que actores no estatales utilicen herramientas abiertas para crear artefactos de bioterrorismo, una amenaza inexplorada en la historia reciente.

Respecto a la transformación laboral, Gates explica que las capacidades de la inteligencia artificial permitirán una producción mayor de bienes y servicios empleando menos mano de obra.

Sostiene que, matemáticamente, las nuevas capacidades podrían distribuirse “de forma que beneficien a todos”, abriendo la posibilidad de reducir la jornada laboral o de omitir la aplicación de IA en áreas definidas por motivos sociales o éticos. “Los efectos de esta disrupción son difíciles de modelar”, advierte el empresario.

Alude al caso de la informática, un sector donde la reducción de costos aumentó el tamaño del mercado al hacer más accesibles varios servicios, y menciona que la IA ya duplica la eficiencia de los desarrolladores de software, aumentando la “elasticidad en la demanda de código”.

Bill Gates identifica la posible reducción de la jornada laboral y nuevas oportunidades ante el avance imparable de la automatización. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Bill Gates identifica la posible reducción de la jornada laboral y nuevas oportunidades ante el avance imparable de la automatización. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

En sectores como desarrollo de software, la revolución ya es tangible, mientras que en otros, como logística y atención telefónica, la transición está en una etapa preliminar, pero Gates proyecta que la disrupción será inminente a medida que las capacidades de la inteligencia artificial se perfeccionen.

Cómo deben responder los gobiernos ante el impacto de la inteligencia artificial

Gates urge a preparar respuestas ante el impacto social de la inteligencia artificial. Sugiere que los próximos cinco años se usen para definir políticas públicas dirigidas a una distribución equitativa de la riqueza y para repensar el valor del empleo.

El filántropo asegura que distintas corrientes políticas propondrán estrategias divergentes frente a los retos planteados por la automatización y la transformación digital.

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