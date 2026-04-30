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Presionarías el botón rojo para salvarte o el botón azul para salvar la humanidad: el desafió moral de MrBeast

En X, el creador de contenido puso a prueba a sus seguidores, con una sencilla encuesta

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Donaldson, de 27 años y actual líder global en suscriptores de YouTube con más de 400 millones de seguidores.
Donaldson, de 27 años y actual líder global en suscriptores de YouTube con más de 400 millones de seguidores. (EFE)

MrBeast quizo poner a prueba la moral de sus seguidores con un reto en X. El youtuber propuso un juego hipotético en el que la humanidad entera debía elegir entre dos botones: el rojo y el azul. Aunque el resultado definiría ‘la vida de millones de personas’.

Cuál fue el reto de MrBeast en X

El pasado 29 de abril, MrBeast sorprendió a sus seguidores con una pregunta de alto voltaje moral.

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“Todo el mundo en la Tierra realiza un voto privado presionando un botón rojo o azul. Si más del 50% de las personas presiona el botón azul, todos sobreviven. Si menos del 50% de las personas presiona el botón azul, solo las personas que presionaron el botón rojo sobreviven. ¿Qué botón presionarías? SÉ HONESTO", publicó.

A diferencia de otros de sus desafíos, este no implicaba premios millonarios ni retos físicos. El juego apelaba exclusivamente a la reflexión y a la sinceridad de cada individuo, invitando a todos a considerar su propia supervivencia frente al bienestar colectivo.

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El reto de MrBeast en X propuso elegir entre el botón rojo o azul, enfrentando a millones con un juego de supervivencia colectiva.
El reto de MrBeast en X propuso elegir entre el botón rojo o azul, enfrentando a millones con un juego de supervivencia colectiva.

La votación, disponible durante 24 horas, recogió la participación de una audiencia global. El resultado final fue: 56% eligió el botón azul y 44% optó por el rojo. En el contexto del reto, esto significaría que, en esta ocasión, toda la población sobreviviría, ya que la mayoría apostó por la opción azul.

Claves morales y teóricas detrás de la elección

El dilema propuesto por MrBeast conecta directamente con debates clásicos de la ética y la teoría de juegos. Pulsar el botón rojo representa una garantía de supervivencia individual: si eliges el rojo, pase lo que pase, solo tú te salvas si la mayoría no coincide contigo. Pero si todos eligieran el rojo, el resultado sería paradójico: nadie moriría porque todos habrían protegido su vida individual con la misma lógica.

Por el contrario, el botón azul implica un acto de confianza y, en cierto modo, de sacrificio. Para que funcione, más de la mitad de la humanidad debe compartir tu decisión. Si la mayoría presiona el azul, todos sobreviven, pero si no se alcanza ese umbral, quienes eligieron el azul perecen. Así, la opción azul se convierte en una apuesta por la cooperación y la fe en que el bien común prevalecerá sobre el instinto de autopreservación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El botón rojo simboliza la autopreservación individual, mientras que el azul representa confianza y sacrificio por el bien común, según la teoría ética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras simples, el ejercicio de MrBeast traslada el clásico dilema del prisionero a una escala planetaria, donde cada voto cuenta y donde la desconfianza puede ser letal. La pregunta esencial se sintetiza así: ¿arriesgarse por la colectividad o asegurar tu propio destino?

La enfermedad que padece MrBeast desde los 15 años

Jimmy Donaldson convive desde los 15 años con la enfermedad de Crohn, una afección inflamatoria crónica del tracto digestivo que no tiene cura y le exige tratamientos agresivos. Esta condición le fue diagnosticada tras una rápida pérdida de casi 20 kilos y síntomas severos, como diarrea constante y dolor abdominal intenso, que lo obligaron a abandonar el béisbol.

El propio Donaldson relató en una entrevista que el dolor puede sentirse como “si te apuñalaran el abdomen con un cuchillo”. Tras probar varios fármacos, encontró cierto control con Remicade, un medicamento que suprime el sistema inmune, dejándolo vulnerable a infecciones. Ha sufrido múltiples episodios de gripe, covid y culebrilla, y en ocasiones, una simple gripe lo llevó a una hospitalización de cuatro días.

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, convive desde los 15 años con la enfermedad de Crohn, una inflamación crónica sin cura en el tracto digestivo. (REUTERS/Mohammed Benmansour)
Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, convive desde los 15 años con la enfermedad de Crohn, una inflamación crónica sin cura en el tracto digestivo. (REUTERS/Mohammed Benmansour)

Para minimizar los brotes, mantiene una dieta estricta basada en pollo, arroz y batata, evitando lácteos, maíz, cafeína y alcohol. Aunque la cirugía podría ser una solución definitiva, por ahora continúa con el tratamiento farmacológico.

La enfermedad de Crohn, según el NHS, provoca inflamación, dolor, diarrea, fatiga y pérdida de peso, y suele aparecer en la adolescencia. MrBeast reconoce que vive “en modo difícil” y que su energía diaria está limitada, pero eso no le ha impedido mantener el ritmo como el creador más influyente de la actualidad.

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