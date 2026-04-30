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Tus datos bancarios están en peligro: el robo de credenciales afectó a más de un millón de cuentas en 2025

Los ciberdelincuentes priorizan el robo de credenciales y la venta de datos válidos, mientras ataques a móviles y comercios electrónicos se disparan

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de un millón de cuentas bancarias comprometidas en 2025: así evolucionan los fraudes y el robo de credenciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad financiera vive un momento crítico. Según un informe de la empresa de seguridad digital, Kaspersky, más de un millón de cuentas de banca en línea fueron comprometidas en 2025, en un escenario donde el cibercrimen evoluciona y adopta nuevas estrategias.

El informe advirtió que los atacantes están migrando del malware bancario tradicional hacia el robo de credenciales, aprovechando la ingeniería social, la dark web y la reutilización de datos para perpetrar fraudes cada vez más sofisticados.

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Este cambio de enfoque afecta tanto a bancos como a los propios usuarios. El incremento de ataques basados en el robo de datos personales y financieros pone en riesgo la información sensible de millones de personas, haciendo indispensable conocer cómo operan los ciberdelincuentes y qué medidas adoptar para protegerse.

Hombre con capucha tecleando en un portátil, con múltiples pantallas de datos flotantes y una página de "FACK BANK", y una bóveda bancaria al fondo.
Cibercrimen en la banca online: infostealers y phishing lideran los ataques y amenazan millones de cuentas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Phishing financiero: la puerta de entrada más común

El phishing financiero sigue siendo una de las técnicas más usadas por los ciberdelincuentes. Durante 2025, las páginas fraudulentas que imitan tiendas en línea lideraron los ataques (48,5%), seguidas por los bancos (26,1%) y los sistemas de pago (25,5%).

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Esta tendencia muestra que los ataques ahora priorizan la suplantación de comercios electrónicos, aunque la banca sigue siendo un objetivo relevante.

En América Latina, la situación refleja una combinación de tácticas: el 46,3% de los ataques de phishing financiero se dirigieron a comercios electrónicos y el 42,25% a bancos, evidenciando una diversificación de los métodos empleados para engañar a los usuarios y obtener sus credenciales.

A nivel global, el phishing se adapta a los hábitos digitales de cada región. En Medio Oriente, por ejemplo, el 85,8% de los ataques se centraron en comercio electrónico, mientras que en África los bancos siguen siendo el principal objetivo (53,75%).

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La reutilización de contraseñas, la falta de autenticación en dos pasos y la sofisticación de las estafas sitúan al usuario como primera línea de defensa en la lucha contra el fraude financiero digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la compañía de ciberseguridad destacó que el número de usuarios afectados por malware financiero tradicional en PC continúa disminuyendo, dado que más personas utilizan dispositivos móviles para gestionar sus finanzas. Sin embargo, los ataques de malware bancario móvil crecieron un 50% en 2025 respecto al año anterior, lo que supone un nuevo desafío para la seguridad de los usuarios.

El protagonismo lo han tomado los llamados infostealers, programas diseñados para robar credenciales de acceso, cookies, números de tarjetas bancarias y datos de autocompletado en navegadores y aplicaciones. Estos datos robados son utilizados para secuestrar cuentas, cometer fraudes bancarios directos o ser comercializados en la dark web.

Kaspersky reporta que las detecciones de infostealers crecieron un 59% a nivel global en PCs y un 35% en América Latina solo entre 2024 y 2025. Una de las razones de este aumento es la facilidad con la que los atacantes pueden recolectar información directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

La dark web: el mercado de datos robados

El reporte revela que, en 2025, más de un millón de cuentas de banca en línea de los 100 bancos más grandes del mundo fueron comprometidas por infostealers y sus credenciales circulaban abiertamente en la dark web. India, España y Brasil fueron los países con el mayor número mediano de cuentas comprometidas por banco.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cambio de estrategia de los atacantes, el auge de los infostealers y la diversidad de métodos de phishing exigen a los usuarios reforzar la seguridad y mantener alerta ante cualquier actividad sospechosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 74% de las tarjetas bancarias comprometidas por infostealers y publicadas en la dark web seguían siendo válidas en marzo de 2026, lo que implica un riesgo sostenido para los titulares. En este mercado criminal, credenciales, tarjetas y accesos comprometidos se validan, agrupan y comercializan como insumos listos para nuevas campañas de fraude.

Cómo protegerte frente a estas amenazas

Los expertos en seguridad digital recomiendan a los usuarios individuales:

  • Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas, usando códigos temporales o apps de seguridad.
  • No reutilices contraseñas y utiliza gestores de contraseñas seguros para almacenarlas.
  • Desconfía de enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales; accede a las páginas escribiendo la dirección directamente en el navegador.
  • Verifica la legitimidad de los sitios antes de ingresar tus datos personales o bancarios.
  • Protege tus dispositivos con soluciones de seguridad actualizadas y realiza escaneos periódicos.

La consolidación de la dark web como mercado para datos robados y la sofisticación de las técnicas de ingeniería social exigen una actitud proactiva de los usuarios. La prevención ya no puede ser solo reactiva: la visibilidad, la actualización constante y la educación digital son clave para resistir el avance del cibercrimen financiero. La seguridad de tus cuentas bancarias depende, cada vez más, de tus propios hábitos y de la capacidad para identificar y evitar amenazas en el entorno digital.

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