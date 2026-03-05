Troyano en tu casa: los peligros reales de usar Xuper TV y Magis TV en 2026

Xuper TV y Magis TV son plataformas que distribuyen contenido pirata, lo que implica que al utilizarlas los usuarios pueden exponerse a troyanos y otros programas maliciosos capaces de dañar los dispositivos o comprometer información personal.
La justicia de Argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores luego de comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos de autor.
La medida fue dispuesta por el juez Esteban Rossignoli, a partir de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), y ordenó a las empresas tecnológicas desactivar las aplicaciones incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.
Además, plataformas como Amazon Fire TV bloquearon totalmente estas aplicaciones para impedir el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor.
El sistema de bloqueo implementado identifica aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual.
Cuando detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema emite una advertencia al usuario y la desactiva de forma automática.
El uso de servicios de streaming no autorizados expone a los usuarios a riesgos de seguridad, como la instalación de malware y la posible pérdida de datos personales.
A qué peligros se enfrentan los usuarios al utilizar Magis TV y Xuper TV en 2026
Los usuarios que emplean Magis TV y Xuper TV en 2026 se enfrentan a riesgos significativos para la seguridad de sus dispositivos y datos personales.
El análisis del archivo de instalación (APK) de Magis TV realizado por la empresa de ciberseguridad Eset determinó que la aplicación solicita permisos críticos e invasivos que exceden los requeridos por una plataforma convencional de streaming, lo que permite clasificarla como una aplicación potencialmente indeseable (PUA).
Entre los permisos requeridos se encuentran:
- android.permission.GET_TASKS.
Permite a la aplicación acceder a información sobre las tareas en ejecución, lo que podría facilitar que un atacante obtenga datos confidenciales sobre el uso del dispositivo y otras aplicaciones instaladas.
- android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS.
Autoriza montar y desmontar sistemas de archivos de almacenamiento extraíble, lo que podría comprometer la seguridad del dispositivo y permitir daños intencionales.
- android.permission.POST_NOTIFICATIONS.
Permite publicar notificaciones, lo que abre la posibilidad de envío de spam, intentos de phishing o contenido no deseado.
- android.permission.READEXTERNALSTORAGE.
Habilita el acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, lo que incluye información sensible.
- android.permission.READMEDIAAUDIO.
Permite leer archivos de audio almacenados en el dispositivo, como grabaciones de voz y música, incluyendo material sensible.
- android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES.
Puede ser utilizado por aplicaciones maliciosas para engañar a los usuarios y lograr que instalen software adicional, como malware o spyware, simulando actualizaciones legítimas.
- android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE.
Autoriza la modificación o eliminación de archivos en el almacenamiento externo, lo que facilita la inyección de malware, el robo de datos o la pérdida de información personal.
Adicionalmente, el uso de dispositivos set-top box (STB) para acceder a estas plataformas representa otro vector de riesgo, ya que suelen ser modificados o pirateados, lo que incrementa la posibilidad de infección con programas de publicidad invasiva, robo de información y acceso remoto no autorizado a la red doméstica.
Según David Gonzalez Cuautle, investigador de Eset:
“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.
Qué alternativas pueden usar los usuarios
Como alternativas legales y gratuitas, los usuarios pueden recurrir a servicios como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.