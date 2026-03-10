Adiós a Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones no tienen virus y algunas ofrecen películas gratis

Estas aplicaciones piratas ocultan malware y sofware espía que pueden monitorear el dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

Aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV exponen a millones de usuarios a software malicioso, robos de información personal y riesgos financieros, así que tras su bloqueo en diversos países, esto ha impulsado un cambio de comportamiento hacia plataformas legales con mejores estándares de protección.

El uso de alternativas no autorizadas o ilegales, populares por ofrecer películas y series sin costo, incrementa las vulnerabilidades digitales tanto en dispositivos como en datos bancarios, y llevó a expertos en ciberseguridad a advertir sobre la necesidad de extremar precauciones a la hora de descargar y utilizar este tipo de servicios.

Por qué es peligroso acceder a películas gratis en Magis TV o XUPER TV

Plataformas ilegales suelen prometer estrenos gratuitos, señal que evidencia un alto riesgo de ser víctima de ciberataques, porque estas opciones no tienen permitido transmitir este tipo de contenido.

EL uso de estos sevricios piratas generan errores en el funcionamiento de aparatos donde se instalen. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sobre Magis TV y XUPER TV detectaron programas maliciosos en su código y varios robos de información personal y financiera. Estas aplicaciones solicitan a sus usuarios datos sensibles como credenciales bancarias, sin brindar ningún tipo de resguardo efectivo frente a amenazas informáticas.

Además, la presencia de publicidad engañosa y ventanas emergentes en sus sitios eleva la posibilidad de infecciones por virus, sumado a abrir la puerta a fraudes a través de ingeniería social y robo de datos financieros.

Qué plataformas ofrecen películas gratis sin riesgo de fraude

En el ecosistema de opciones legales y gratuitas destacan YouTube y Pluto TV, que no piden crear cuentas ni solicitan datos bancarios, lo que a su vez disminuye las posibilidades de ataques informáticos.

Pluto TV opera bajo publicidad poco invasiva y productos bajo demanda. (Foto: Pluto TV)

YouTube contiene canales verificados con películas de dominio público, documentales y clásicos, e incorpora herramientas como controles parentales y subtítulos automáticos.

Pluto TV, por su parte, ofrece un catálogo bajo demanda financiado por anuncios, evitando la recolección de información personal y eliminando las principales barreras de acceso para los usuarios. Ambientes como estos utilizan sistemas que refuerzan la protección de identidad digital y la privacidad al navegar.

Antes de utilizar cualquier opción, es clave verificar el certificado de seguridad de las páginas web, identificable por el ícono del candado en la barra de direcciones. El ingreso de información bancaria debe realizarse exclusivamente en plataformas oficiales y reconocidas, nunca en sitios de carácter dudoso.

Cuáles plataformas solicitan suscripción pero tienen estrenos y más novedades

Plataformas legales como Netflix, Prime Video y Disney+ garantizan espacios protegidos con filtros parentales, controles de calidad y seguridad internacional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el ámbito de servicios de pago, aplicaciones como Netflix y Prime Video figuran en el mercado por la calidad de sus catálogos y funcionalidades, entre las que destaca la selección de idiomas, filtros parentales y listas personalizadas.

Estas plataformas, aunque requieren suscripción y abono mensual, garantizan espacios protegidos, sometidos a controles de seguridad internacional y respeto por los derechos de autor.

Otros gigantes del sector como Disney+, HBO Max y Apple TV aplican políticas estrictas de actualización de contenido, permiten la descarga para visualización sin conexión y poseen sistemas para reducir la exposición a amenazas informáticas.

Es importante descargar las apps desde tiendas oficiales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

El consejo principal al elegir estas opciones es descargar solo desde tiendas oficiales como Google Play Store y App Store. Los ejecutables obtenidos fuera de estos repositorios incrementan la posibilidad de que el dispositivo resulte infectado por malware o software espía.

Cómo evitar fraudes al buscar películas en línea

El acceso a “estrenos de cine” de manera gratuita o las supuestas suscripciones vitalicias con pago inicial mínimo continúan siendo focos de alerta.

La existencia de estas ofertas, que parecen muy ventajosas para ser reales, generalmente es indicativo de que se trata de canales piratas, cuyo uso dispara la probabilidad de exposición a malware y estafas en línea.

Por esta razón, la tendencia creciente hacia servicios validados y legales, representa la única estrategia confiable para proteger la información personal ante el aumento de incidentes informáticos.

Escoger aplicaciones oficiales y plataformas reconocidas es el paso fundamental para blindar los datos frente a riesgos que evolucionan con rapidez en el ecosistema digital.