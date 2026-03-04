Cómo evitar ser víctima de hackeos en WhatsApp y correo electrónico

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp y correo electrónico: claves para blindar tu seguridad digital en 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad, proteger tus cuentas digitales es tan importante como asegurar tu casa o tus documentos de identidad. Plataformas como WhatsApp y el correo electrónico son puertas de entrada a información personal, profesional y financiera.

Un acceso no autorizado puede derivar en fraudes, suplantación de identidad, robo de datos sensibles y hasta pérdidas económicas significativas. Por ello, es fundamental adoptar hábitos de seguridad y conocer las amenazas más comunes para evitar caer en manos de ciberdelincuentes.

La importancia de reforzar la seguridad en estos servicios radica en su uso cotidiano y en el volumen de datos que almacenan. WhatsApp y el correo electrónico concentran mensajes, documentos, contactos y accesos a otras cuentas, lo que los convierte en objetivos prioritarios para los hackers.

Seguridad en WhatsApp y correo electrónico: consejos esenciales para evitar hackeos y proteger tu información personal - (Fotomontaje Infobae)

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

Evita redes WiFi públicas no seguras: No uses WhatsApp en redes abiertas o sin contraseña; estas conexiones facilitan ataques de interceptación y phishing.

Activa la verificación en dos pasos (2FA): Configura un PIN de seis dígitos que se solicitará cada vez que se registre tu número en un nuevo dispositivo. Esta capa adicional de seguridad impide que un tercero tome el control de tu cuenta incluso si obtiene el código de verificación por SMS.

No compartas códigos ni PIN: Nunca reveles el código de verificación ni tu PIN de 2FA, incluso si la solicitud proviene de un supuesto contacto o del “soporte técnico” de WhatsApp. Los ciberdelincuentes suelen usar técnicas de ingeniería social para obtener estos datos.

Activa notificaciones de seguridad: WhatsApp permite recibir alertas cuando la clave de seguridad de un contacto cambia, lo que puede indicar un posible hackeo.

Ignora videollamadas o mensajes sospechosos: No aceptes solicitudes de compartir pantalla ni enlaces extraños, especialmente si la interacción es inesperada.

Revisa dispositivos conectados: Desde el menú “Dispositivos vinculados”, verifica las sesiones activas de WhatsApp Web y cierra cualquier acceso que no reconozcas.

Revisar dispositivos conectados, actualizar aplicaciones y activar autenticación en dos factores son medidas imprescindibles para blindar tus cuentas y reducir el riesgo de ataques (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

Mantén la app y el sistema operativo actualizados: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los hackers pueden aprovechar. Configura las actualizaciones automáticas para evitar olvidos.

Protege físicamente tu dispositivo: Activa el bloqueo con PIN, patrón o biometría para impedir el acceso no autorizado si pierdes o te roban el teléfono.

Cuida tu buzón de voz: Configura una contraseña robusta en tu buzón de voz. Algunos ataques roban cuentas accediendo a mensajes de voz con códigos de verificación.

Detecta señales de hackeo: Desconfía si recibes códigos que no solicitaste, notas cierres de sesión inesperados o tus contactos informan de mensajes extraños enviados desde tu cuenta.

Cómo blindar tu correo electrónico

Crea contraseñas robustas y únicas: Combina letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Activa la autenticación en dos factores (2FA): Utiliza apps como Google Authenticator o claves físicas para añadir una barrera extra de seguridad. Así, incluso si tu contraseña se filtra, tu cuenta estará protegida.

La combinación de tecnología, hábitos responsables y vigilancia constante es clave para mantener tus datos seguros frente a ciberdelincuentes cada vez más sofisticados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sé prudente con los correos sospechosos: Nunca hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Incluso si el correo parece legítimo, escribe tú la dirección web en el navegador y verifica el dominio.

Utiliza correos temporales para registros menores: Para suscribirte a promociones o servicios de baja importancia, puedes usar correos desechables y así evitar el spam. No apliques esta estrategia en cuentas críticas o que puedas necesitar recuperar.

Monitoriza si tus datos han sido filtrados: Existen servicios que te alertan si tu correo aparece en bases de datos comprometidas. Cambia tu contraseña y activa 2FA si recibes una alerta.

Consejos adicionales para la seguridad digital

No compartas información sensible por mensajes o correos sin cifrado.

Cierra las sesiones en dispositivos que no uses habitualmente.

Mantén la vigilancia activa ante nuevas amenazas y estafas reportadas por medios y organismos oficiales.

La seguridad en WhatsApp y el correo electrónico depende de la combinación de tecnología, hábitos responsables y actualización constante. Adoptar estas medidas reduce drásticamente el riesgo de hackeo y protege tu información y tu tranquilidad en el entorno digital cada vez más complejo e interconectado.