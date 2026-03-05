Mundial 2026: así operan los hackers en redes WiFi públicas y qué medidas recomiendan los expertos

Los hackers ponen la mira en las redes wifi públicas del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México y el resto de los países anfitriones se preparan para recibir millones de visitantes. Solo en las sedes mexicanas se espera la asistencia de cerca de 800.000 aficionados en los estadios y una cifra aún mayor en fan zones, aeropuertos, hoteles y zonas turísticas.

En este contexto de hiperconectividad, el uso de redes WiFi públicas se dispara, convirtiéndose en una herramienta indispensable para turistas y locales, pero también en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes.

La importancia de la ciberseguridad durante eventos masivos como el Mundial radica en la escala del riesgo: cada punto de acceso abierto es una puerta potencial para ataques que pueden comprometer datos personales, financieros y hasta cuentas corporativas. Según Kaspersky, el 40% de los usuarios ha experimentado incidentes de seguridad tras conectarse a redes WiFi públicas, una cifra preocupante ante la magnitud del evento.

Así operan los ciberdelincuentes en el Mundial 2026: el peligro de las redes wifi gratuitas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan los hackers en WiFi público durante el Mundial

Entre las técnicas más comunes utilizadas por los atacantes destaca el “evil twin” (gemelo malvado), donde se crea una red WiFi falsa con un nombre aparentemente legítimo, como “Airport Free wifi” o “Stadium Guest”.

Los usuarios desprevenidos se conectan a estas redes creyendo que son oficiales, permitiendo que el hacker intercepte todo el tráfico que circula por la conexión, incluidas contraseñas, datos bancarios y correos electrónicos.

Otra modalidad es el honeypot, una red diseñada para simular vulnerabilidades y atraer a usuarios incautos. Según expertos en soluciones informáticas como el Instituto de Ciberseguridad de España (Incibe), estos sistemas permiten capturar información confidencial empleando técnicas como la interceptación de datos o el ataque “man-in-the-middle”, donde el atacante se sitúa entre el usuario y el servidor real, espiando y manipulando la comunicación.

Durante la Copa del Mundo, el volumen de transacciones digitales y el uso intensivo de WiFi en lugares públicos como hoteles, restaurantes y aeropuertos multiplica las oportunidades para los atacantes. El campo de juego digital no solo lo disputan los equipos, también redes criminales organizadas que buscan explotar la infraestructura y la confianza de los usuarios.

El Mundial 2026 dispara los riesgos digitales: recomendaciones para proteger tus datos en wifi público - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un entorno atractivo para el fraude digital

El Mundial genera un ambiente de alta actividad digital: reservas de alojamiento, compras de boletos, pagos móviles, transferencias y acceso a plataformas oficiales o de streaming.

Según la compañía de computación Akamai, los ataques automatizados y el fraude digital han aumentado hasta un 300% en el último año, con México como uno de los países más afectados de la región. Los ciberdelincuentes ya no se centran solo en usuarios individuales, también en empresas, bancos y plataformas digitales que operan durante el torneo.

Una sola sesión comprometida puede dar acceso a cuentas bancarias, correos corporativos, información personal y operaciones de alto valor. Más allá del usuario, la reputación de empresas y entidades organizadoras también está en juego, así como la seguridad de los sistemas de venta y distribución de boletos.

Recomendaciones de expertos para protegerse

La asistencia técnica de Microsoft y especialistas en ciberseguridad recomiendan varias medidas clave para minimizar los riesgos al usar WiFi público:

El aumento de ataques automatizados y fraudes durante eventos masivos revela la necesidad de una ciberseguridad robusta, tanto para usuarios individuales como para empresas y organizadores del torneo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verifica el nombre de la red con el personal del lugar y asegúrate de que los caracteres coincidan exactamente con los oficiales.

Prioriza el uso de redes protegidas con contraseña que ofrecen cifrado adicional.

Evita realizar compras o transacciones financieras desde redes públicas para proteger tus datos bancarios.

Desactiva la conexión automática a redes WiFi en tu dispositivo y apaga el WiFi cuando no lo uses.

Nunca compartas información sensible como contraseñas, datos bancarios o personales en conexiones abiertas.

Asegúrate de que los sitios web que visitas utilicen HTTPS , comprobando el icono de candado en la barra de direcciones.

Mantén tus dispositivos actualizados y utiliza soluciones de seguridad confiables.

La Copa Mundial 2026 representa un desafío sin precedentes para la ciberseguridad, debido al volumen de usuarios y la proliferación de redes WiFi públicas. Adoptar buenas prácticas, verificar siempre las conexiones y evitar actividades sensibles en redes abiertas es fundamental para disfrutar del evento sin exponerse a fraudes digitales. La seguridad en la era de los grandes eventos es una responsabilidad compartida entre usuarios, empresas y organizadores.