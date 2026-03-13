Esta web es de humanos, finge ser IA y conquista hoy el internet sin que nadie lo sepa

Usuarios humanos participan en una web y se hacen pasar por una IA para responder a otros humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo sitio web llamado Your AI Slop Bores Me se ha convertido en un fenómeno viral en internet al proponer una idea inusual: que las personas se hagan pasar por inteligencia artificial para responder preguntas o crear dibujos para otros usuarios.

La plataforma, conocida por sus siglas YASBM, reúne a miles de participantes que interactúan simulando ser sistemas de IA, en un formato que mezcla creatividad, humor y crítica al auge del contenido generado por máquinas.

El proyecto fue creado por Mihir Maroju y en pocos días logró atraer a cerca de un millón de visitantes únicos. Según su creador, además de los usuarios ocasionales, el sitio cuenta con una comunidad activa que regresa con frecuencia para participar en el juego y crear respuestas manualmente para otros participantes.

Un nuevo juego de rol en línea se ha viralizado, donde los usuarios pueden fingir ser una IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del sitio es simple. Un usuario puede gastar fichas para pedir a la “IA” que escriba un texto, genere una imagen o resuelva alguna petición creativa. Sin embargo, en lugar de algoritmos, quienes responden son otros humanos que improvisan dibujos o textos en tiempo limitado.

Un juego que imita a la inteligencia artificial

El funcionamiento de la plataforma recuerda a un juego de rol en línea. Los participantes se turnan para cumplir pedidos como si fueran sistemas de inteligencia artificial. Si logran responder dentro del tiempo establecido, reciben fichas virtuales que luego pueden utilizar para hacer nuevas solicitudes a otros usuarios.

Entre las tareas más comunes se encuentran pequeños dibujos, historias breves o respuestas creativas a preguntas inesperadas. El resultado suele ser deliberadamente improvisado y con un estilo artesanal que contrasta con las imágenes pulidas generadas por herramientas automáticas.

Los usuarios pueden recibir peticiones de otros participantes y debes de responder como si fuera una IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los usuarios es la estética del sitio. La página fue diseñada con un estilo inspirado en las primeras etapas de la web, con gráficos simples y una apariencia que recuerda a los portales de internet de la década de 1990.

Este enfoque visual busca reforzar la idea central del proyecto: priorizar la creatividad humana y la espontaneidad frente a la automatización del contenido.

Un fenómeno viral impulsado por redes sociales

El crecimiento del sitio se aceleró rápidamente después de que varios usuarios lo compartieran en comunidades de internet y redes sociales. Publicaciones en plataformas como Reddit, TikTok y X impulsaron su popularidad, generando una ola de visitas que incluso llegó a afectar el funcionamiento del servicio.

Los participantes de este juego de rol en línea tienen un tiempo límite para responder a otros usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los días de mayor tráfico, el aumento repentino de usuarios provocó problemas técnicos en la infraestructura que alojaba la plataforma. El propio Maroju explicó que el sitio llegó a sobrecargar los servidores de su proveedor de alojamiento.

A pesar de estas dificultades, el creador del proyecto logró mantener la página en funcionamiento gracias a la colaboración de otros desarrolladores que ofrecieron ayuda para estabilizar el sistema.

Una reacción cultural frente a la IA generativa

El éxito de YASBM se produce en un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial generativa se han vuelto cada vez más comunes en la creación de textos, imágenes y otros contenidos digitales.

Desde la aparición de ChatGPT hace varios años, el uso de sistemas automáticos para producir contenido se ha extendido rápidamente en distintos ámbitos, desde la publicidad hasta la educación y el entretenimiento.

Un juego de rol en línea se ha viralizado y busca imitar a ChatGPT, pero en lugar de responder una IA, responde un humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el auge de estas tecnologías también ha generado críticas por parte de algunos usuarios y creadores que consideran que el contenido automatizado puede resultar repetitivo o carente de personalidad.

El concepto de YASBM surge precisamente como una respuesta humorística a esa percepción. En lugar de competir con la inteligencia artificial, el sitio invita a los usuarios a imitarla de forma manual, resaltando las diferencias entre la creatividad humana y los resultados producidos por algoritmos.

Creatividad imperfecta, pero humana

Las respuestas generadas en la plataforma no buscan perfección técnica. Muchos de los dibujos o textos que aparecen en el sitio son simples garabatos o ideas improvisadas. Sin embargo, para muchos usuarios, ese carácter imperfecto forma parte del atractivo del proyecto.

Los usuarios que ingresan a la web pueden solicitar dibujos, historias cortas o respuestas creativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas historias compartidas por los participantes muestran cómo estas pequeñas interacciones pueden tener un impacto emocional inesperado. En ciertos casos, un dibujo o una respuesta improvisada de un desconocido ha resultado más significativo para el destinatario que una imagen generada automáticamente.

Según Maroju, el comportamiento de la comunidad también ha mostrado un patrón curioso: muchos usuarios prefieren interpretar el papel de la inteligencia artificial antes que realizar solicitudes como clientes.