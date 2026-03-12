La inteligencia artificial amenaza con despidos masivos en empleos de oficina

Andrew Yang, empresario y excandidato presidencial, alerta sobre los riesgos laborales y sociales del avance acelerado de la inteligencia artificial en Estados Unidos REUTERS/Brendan McDermid

Las previsiones sobre la inteligencia artificial generan preocupación entre expertos y ciudadanos. El empresario y excandidato presidencial Andrew Yang ha advertido, en CNBC, que el avance acelerado de esta tecnología amenaza con una crisis laboral y social de magnitud inédita en Estados Unidos, especialmente por el impacto en millones de empleos relacionados con tareas administrativas y de oficina.

La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a un ritmo sin precedentes. De acuerdo con Yang y otros analistas citados por CNBC, el desarrollo de herramientas automatizadas pone en riesgo, en pocos años, hasta la mitad de los trabajos administrativos de nivel inicial.

Los despidos podrían afectar también a jóvenes universitarios, con la consiguiente caída de expectativas laborales y el aumento de situaciones de subempleo.

El empleo en riesgo ante la automatización

Andrew Yang sostiene que esta transformación será profunda y difícil de revertir: “No existe ninguna posibilidad de que esta transición no sea difícil para millones de personas”, declaró al medio estadounidense.

El director general de Anthropic, Dario Amodei, reconoce que la automatización impulsada por inteligencia artificial podría reemplazar hasta el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos de atención telefónica y conductores profesionales figuran entre los sectores más vulnerables por la inminente sustitución tecnológica.

Según datos expuestos por Yang, más de dos millones de estadounidenses que trabajan en “centros de atención al cliente” podrían perder sus empleos en el corto plazo por efecto de la automatización. El empresario destaca, además, el potencial impacto si la tecnología reemplazara a los camioneros, considerados el principal colectivo laboral en 28 estados y donde muchos de sus integrantes son exmilitares y propietarios de armas.

El sector tecnológico ya ha implementado recortes significativos, y directivos citados por Yang anticipan la eliminación de hasta un 20% de los empleados en cargos administrativos, con la posibilidad de que esta tendencia se extienda a otras industrias.

El fenómeno del subempleo también se agudiza: el porcentaje de graduados universitarios con empleos por debajo de su preparación supera el 50% y, por primera vez, iguala o supera al de personas sin título universitario, de acuerdo con CNBC.

El desarrollo de tecnologías automatizadas pone en peligro hasta la mitad de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos años, según analistas citados por CNBC REUTERS/Eduardo Munoz

Propuestas y resistencias ante la crisis laboral

Ante este escenario, Andrew Yang propone un giro en la política fiscal. Plantea eliminar los impuestos sobre el trabajo humano y aplicar tributos específicos a la inteligencia artificial.

La iniciativa encuentra eco parcial en el director general de Anthropic, Dario Amodei, quien, según Yang, ha manifestado públicamente: “Vamos a automatizar hasta el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos años y deberían cobrarnos impuestos por ello”.

Las grandes compañías tecnológicas, sin embargo, resisten la introducción de nuevos impuestos, argumentando que la competencia global y el ritmo de innovación no lo permiten. Yang, en su diálogo con CNBC, sostiene que la inteligencia artificial ha sobrepasado la llamada “velocidad de escape”, es decir, una evolución autónoma difícil de frenar, mientras la principal preocupación reside en la posible reacción social adversa.

En el ámbito empresarial se reconoce el temor a un posible “efecto rebote”. Algunos ejecutivos citados por Yang señalan que, ante la incertidumbre, optan por suprimir puestos antes de una reconfiguración total del sector.

Millones de trabajadores de centros de atención telefónica y conductores profesionales figuran entre los sectores más vulnerables a la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, trabajadores tecnológicos adaptan distintas estrategias: unos adoptan las nuevas herramientas para fortalecer sus capacidades y otros buscan alternativas fuera de los grandes centros urbanos, preocupados por la obsolescencia de sus habilidades.

Percepciones sociales sobre la inteligencia artificial y el trabajo

Un informe del Pew Research Center muestra una adopción generalizada de chatbots y aplicaciones de inteligencia artificial entre adolescentes en Estados Unidos. Un 57% de los jóvenes utiliza estas plataformas para buscar información y un 54% las emplea en tareas escolares. Además, casi la mitad recurre a ellas por entretenimiento.

Yang advierte que la transición tecnológica será difícil de revertir y afectará a millones de estadounidenses, incluidos jóvenes universitarios.

Con el avance de la automatización y la creciente diversificación de opiniones, el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en el empleo y la cohesión social sigue abierto.

La advertencia de Yang ilustra el clima de tensión: si la irrupción tecnológica alcanza ocupaciones consideradas tradicionalmente estables, el país podría enfrentar una oleada de protestas y profundo malestar social.