Cómo tener internet ultrarrápido en casa usando tecnología Li-Fi

Las ventajas del Li-Fi radican en su velocidad superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la creciente demanda de conexiones más rápidas, seguras y estables, el Li-Fi emerge como una solución innovadora que utiliza la luz para transmitir datos, superando en velocidad y eficiencia a las redes Wi-Fi tradicionales en determinados escenarios.

Esta tecnología, basada en el uso de bombillas LED moduladas, permite disfrutar de internet de alta velocidad y sin interferencias electromagnéticas, aunque presenta algunas particularidades en su funcionamiento y despliegue.

Qué es el Li-Fi y cómo funciona para ofrecer internet ultrarrápido

Li-Fi (Light Fidelity) es un sistema de comunicación inalámbrica que transmite datos a través de la luz visible, en lugar de usar ondas de radio como el Wi-Fi. Su principio básico consiste en la modulación de la luz emitida por luminarias LED, que parpadean a velocidades imperceptibles para el ojo humano.

Li-Fi se distingue de las tecnologías convencionales al utilizar la luz visible, y no ondas de radio, para transmitir datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es sabido que un codificador conectado al router regula estos destellos, enviando información digital a un receptor específico.

Este receptor capta las variaciones de luz y las traduce en datos que permiten la conexión a internet. El proceso opera en el rango de 400 a 800 THz, y aunque los cambios de frecuencia no se perciben visualmente, son detectados y decodificados por los dispositivos compatibles.

Según especialistas, las primeras pruebas de Li-Fi alcanzaban velocidades de 10 Mbps, pero los avances recientes han permitido llegar a 42,8 Gbps con luz infrarroja y picos de hasta 224 Gbps en laboratorio, superando ampliamente al Wi-Fi convencional.

Para obtener la máxima velocidad y estabilidad en tu conexión a internet mediante Wi-Fi, es fundamental optimizar varios aspectos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y limitaciones del internet Li-Fi en el hogar

Las ventajas del Li-Fi radican en su velocidad superior, la ausencia de interferencias electromagnéticas y la alta seguridad, ya que la señal no puede atravesar paredes ni ser interceptada desde el exterior.

Es pertinente señalar que esto lo convierte en una opción ideal para entornos sensibles como oficinas, hospitales o espacios donde se requiere protección adicional de datos.

Sin embargo, el Li-Fi también presenta limitaciones. La conexión solo funciona si la fuente de luz está encendida y requiere instalar múltiples luminarias para garantizar cobertura en toda la vivienda. Además, cualquier obstrucción, como colocar el dispositivo en el bolsillo o apagar la luz, interrumpe la transmisión de datos.

Por ello, el Li-Fi se concibe como un complemento del Wi-Fi, especialmente útil en zonas con alta densidad de dispositivos o donde las ondas de radio presentan problemas.

La tecnología Li-Fi logra velocidades de transferencia superiores a las redes 5G tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para instalar y aprovechar el Li-Fi en casa

Para disfrutar de internet ultrarrápido con Li-Fi en el hogar, es necesario adquirir un kit específico que incluya:

Punto de acceso Li-Fi (lámpara especial): Se conecta al router mediante un cable Ethernet, preferiblemente con soporte PoE para facilitar la alimentación eléctrica.

Receptores o dongles Li-Fi: Permiten que los dispositivos que no tienen la tecnología integrada puedan recibir la señal de luz.

Bombillas LED compatibles: Se instalan en las lámparas de las habitaciones donde se desee habilitar el Li-Fi.

El proceso de instalación es sencillo: conecta el emisor Li-Fi al router, instala las bombillas LED en las áreas seleccionadas y asegúrate de que el receptor esté alineado con la fuente de luz. Al encender la lámpara, la señal de internet se transmitirá mediante destellos de luz, permitiendo la conexión inmediata y estable.

Li-Fi y Wi-Fi: tecnologías complementarias para el futuro digital

Aunque el Li-Fi no pretende reemplazar por completo al Wi-Fi, sí se posiciona como una alternativa eficiente en espacios donde la velocidad, la seguridad y la ausencia de interferencias resultan prioritarias. La clave está en aprovechar la infraestructura de iluminación LED ya existente para expandir la conectividad y responder a las exigencias de los nuevos entornos digitales.

El sistema emplea bombillas LED con codificadores que alternan frecuencias entre los 400 y los 800 THz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, cabe indicar que para obtener la máxima velocidad y estabilidad en tu conexión a internet mediante Wi-Fi, es fundamental optimizar varios aspectos clave. Coloca el router en una ubicación central y elevada, lejos de interferencias como paredes gruesas, electrodomésticos o fuentes de calor.

Utiliza la banda de 5 GHz siempre que sea posible, ya que ofrece mayor velocidad y menos congestión que la de 2,4 GHz. Mantén el firmware del router actualizado y asegúrate de utilizar una contraseña robusta para evitar conexiones no autorizadas.