Epic Games agrega dos nuevos juegos gratis por tiempo limitado: cómo descargarlos

Epic Games tiene disponibles dos juegos gratis: Cozy Grove e Isonzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece actualmente dos nuevos juegos gratuitos para descargar: Cozy Grove e Isonzo. Cozy Grove presenta una temática de simulación de vida que recuerda a Animal Crossing, mientras que Isonzo es un shooter ambientado en la Primera Guerra Mundial.

Para obtener estos juegos sin costo, solo debes ingresar a la tienda digital de Epic Games, iniciar sesión con tu cuenta, buscar los títulos en el apartado de juegos gratuitos y añadirlos a tu biblioteca durante el periodo de la promoción. Una vez reclamados, quedarán disponibles de forma permanente en tu cuenta.

Cozy Grove es un simulador de vida con mecánicas similares a Animal Crossing. (Epic Games)

De qué tratan estos juegos

Cozy Grove se ha consolidado como una destacada propuesta de simulación. Con una mecánica inspirada en Animal Crossing, permite a los jugadores explorar en tiempo real distintas áreas de una isla, realizar misiones y aprovechar un sistema de crafteo sencillo e intuitivo, clave para avanzar.

La jugabilidad incluye la búsqueda de recursos para cocinar y fabricar objetos, además de actividades como pescar, atrapar insectos y decorar la isla. Actualmente, el juego cuenta con más de 7.000 reseñas en Steam, de las cuales el 89% son positivas.

Isonzo es un juego de disparos situado en la Primera Guerra Mundial. (Epic Games)

Por su parte, Isonzo es un shooter ambientado en los Alpes durante la Primera Guerra Mundial que desafía al jugador a desplegar estrategias y trabajar en equipo para imponerse en el campo de batalla.

Esta propuesta permite revivir los inicios de la Gran Guerra desde una nueva perspectiva. El título ha recibido más de 300 reseñas en español, con un 88 % de valoraciones positivas, destacando su realismo en los combates, la calidad gráfica y la variedad de armas disponibles.

Cómo descargar estos juegos gratis

El paso a paso para descargar estos juegos gratis:

Ingresa al sitio web oficial de Epic Games Store (www.epicgames.com) o abre el cliente de Epic Games en tu computadora. Introduce tus datos para acceder a tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla de forma gratuita. En la página principal, busca el apartado de ‘Juegos gratis’ o utiliza el buscador para localizar Cozy Grove e Isonzo. Haz clic sobre el título del juego para acceder a su página de descripción. Pulsa el botón ‘Obtener’ para iniciar el proceso de adquisición gratuita. Sigue los pasos indicados para finalizar la compra. No se te cobrará ningún importe. Una vez añadido a tu biblioteca, podrás descargar e instalar el juego desde el cliente de Epic Games.

Estos títulos quedarán disponibles de forma permanente en tu cuenta una vez reclamados durante el periodo de la promoción.

Si los reclamas dentro del plazo, los juegos serán tuyos para siempre en tu cuenta. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Qué otros juegos están gratis en Epic Games

Epic Games cuenta con otros juegos gratis como:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access

Atlas Wars

Stellar Subterranean

Realms

SPLITGATE: Arena Reloaded

Crystal of Atlan

One Map - Never Ending

ER-cade

Merge Adventure

Game of Thrones: Kingsroad

Smoke Break!

Civil Engine

Grafika66 - The Galleries

Metarush

ExoWorlds

DRKVRS

Satoria MMORPG

Under The Surface

HyperFlight Arena

Aliya’s Awakening: DOGE 2042

Football Heroes League

Alternates

Life is Feudal: Arden

Dawn of Ages

Scrapped

Cada semana, Epic Games Store renueva su selección de juegos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

CREAMARE - The Game

Quiet is the Eyes

Tibia

Hone

Asphalt Legends

Mini Royale

Forgotten Playland

Rocket Bot Royale

MaSzyana

The Circle Move

El Ascenso de los Pingüinos GB

Oman Biology 9

Oman Science 7

Project Freefall

Blue Protocol: Star Resonance

Masks of the Void Infinity

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers

HORDEKILL

La tienda digital de Epic ofrece títulos exclusivos y promociones especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

skate.

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive