Epic Games agrega dos nuevos juegos gratis por tiempo limitado: cómo descargarlos

Epic Games ofrece actualmente dos nuevos juegos gratuitos para descargar: Cozy Grove e Isonzo. Cozy Grove presenta una temática de simulación de vida que recuerda a Animal Crossing, mientras que Isonzo es un shooter ambientado en la Primera Guerra Mundial.
Para obtener estos juegos sin costo, solo debes ingresar a la tienda digital de Epic Games, iniciar sesión con tu cuenta, buscar los títulos en el apartado de juegos gratuitos y añadirlos a tu biblioteca durante el periodo de la promoción. Una vez reclamados, quedarán disponibles de forma permanente en tu cuenta.
De qué tratan estos juegos
Cozy Grove se ha consolidado como una destacada propuesta de simulación. Con una mecánica inspirada en Animal Crossing, permite a los jugadores explorar en tiempo real distintas áreas de una isla, realizar misiones y aprovechar un sistema de crafteo sencillo e intuitivo, clave para avanzar.
La jugabilidad incluye la búsqueda de recursos para cocinar y fabricar objetos, además de actividades como pescar, atrapar insectos y decorar la isla. Actualmente, el juego cuenta con más de 7.000 reseñas en Steam, de las cuales el 89% son positivas.
Por su parte, Isonzo es un shooter ambientado en los Alpes durante la Primera Guerra Mundial que desafía al jugador a desplegar estrategias y trabajar en equipo para imponerse en el campo de batalla.
Esta propuesta permite revivir los inicios de la Gran Guerra desde una nueva perspectiva. El título ha recibido más de 300 reseñas en español, con un 88 % de valoraciones positivas, destacando su realismo en los combates, la calidad gráfica y la variedad de armas disponibles.
Cómo descargar estos juegos gratis
El paso a paso para descargar estos juegos gratis:
- Ingresa al sitio web oficial de Epic Games Store (www.epicgames.com) o abre el cliente de Epic Games en tu computadora.
- Introduce tus datos para acceder a tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla de forma gratuita.
- En la página principal, busca el apartado de ‘Juegos gratis’ o utiliza el buscador para localizar Cozy Grove e Isonzo.
- Haz clic sobre el título del juego para acceder a su página de descripción.
- Pulsa el botón ‘Obtener’ para iniciar el proceso de adquisición gratuita.
- Sigue los pasos indicados para finalizar la compra. No se te cobrará ningún importe.
- Una vez añadido a tu biblioteca, podrás descargar e instalar el juego desde el cliente de Epic Games.
Estos títulos quedarán disponibles de forma permanente en tu cuenta una vez reclamados durante el periodo de la promoción.
Qué otros juegos están gratis en Epic Games
Epic Games cuenta con otros juegos gratis como:
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
- Atlas Wars
- Stellar Subterranean
- Realms
- SPLITGATE: Arena Reloaded
- Crystal of Atlan
- One Map - Never Ending
- ER-cade
- Merge Adventure
- Game of Thrones: Kingsroad
- Smoke Break!
- Civil Engine
- Grafika66 - The Galleries
- Metarush
- ExoWorlds
- DRKVRS
- Satoria MMORPG
- Under The Surface
- HyperFlight Arena
- Aliya’s Awakening: DOGE 2042
- Football Heroes League
- Alternates
- Life is Feudal: Arden
- Dawn of Ages
- Scrapped
- Pig And Chikin
- Bloompunk
- SATANIQUE 2099
- Albion Online
- OVERDARE Studio
- OverKnights
- Valiants: Arena
- Swords of Blood
- CREAMARE - The Game
- Quiet is the Eyes
- Tibia
- Hone
- Asphalt Legends
- Mini Royale
- Forgotten Playland
- Rocket Bot Royale
- MaSzyana
- The Circle Move
- El Ascenso de los Pingüinos GB
- Oman Biology 9
- Oman Science 7
- Project Freefall
- Blue Protocol: Star Resonance
- Masks of the Void Infinity
- The Four Kings Casino and Slots
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- Spellfarers
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- skate.
- Wild Americas
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- SolPlex
- Battle Tanks
- New Festival Town
- Last Sniper
- Last Hammashan: Awakening of a Hero
- Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
- Fate’s Ultimatum for Destiny
- Wild Forest
- Auto Drive