Juegos gratis en Epic Games: cómo descargarlos desde la tienda

Los usuarios pueden encontrar más de 100 títulos gratuitos como Where Winds Meet, Byte Wars, Raven2, Warzone, Wild Americas, entre otros

Epic Games cuenta con una
Epic Games cuenta con una sección de videojuegos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games tiene una sección en su tienda de videojuegos con todos los títulos gratis, tanto para computadora como para celulares.

Para acceder a juegos como Where Winds Meet, Byte Wars, Raven2, Warzone, Wild Americas, Mini Royale, entre otros solo debes ingresar a la tienda de Epic Games y seleccionar el filtro ‘Gratis’. El paso a paso es el siguiente:

  1. Ingresar a Epic Games Store.
  2. Ir a ‘Explorar’.
  3. En ‘Filtros’, seleccionar ‘Precios’.
  4. Pulsar ‘Gratis’,
  5. Escoger el juego de interés y seleccionar ‘Obtener’.
Epic Games cuenta con más
Epic Games cuenta con más de 100 juegos gratis. (Epic Games)

Qué juegos gratis hay en Epic Games Store

Algunos de los juegos gratis de Epic Games Store son:

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Atlas Wars
  • Stellar Subterranean
  • Realms
  • SPLITGATE: Arena Reloaded
  • Crystal of Atlan
  • One Map - Never Ending
  • ER-cade
  • Merge Adventure
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Smoke Break!
  • Civil Engine
Hay juegos gratis de diferentes
Hay juegos gratis de diferentes géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Grafika66 - The Galleries
  • Metarush
  • ExoWorlds
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • Football Heroes League
  • Alternates
  • Life is Feudal: Arden
  • Dawn of Ages
Uno de los juegos más
Uno de los juegos más populares que se encuentra gratis es Where Winds Meet. (Epic Games Store)
  • Scrapped
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood
  • CREAMARE - The Game
  • Quiet is the Eyes
  • Tibia
Hay juegos gratis tanto para
Hay juegos gratis tanto para celulares como para computadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Hone
  • Asphalt Legends
  • Mini Royale
  • Forgotten Playland
  • Rocket Bot Royale
  • MaSzyana
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
  • Oman Science 7
  • Project Freefall
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
Tanto Epic Games como Steam
Tanto Epic Games como Steam cuentan con juegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest
  • I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online
  • Watching From Afar
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • Project Origin
  • Heart of Stone
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • BloodLoop
  • QUBIT
Epic Games Store tiene su
Epic Games Store tiene su propia app para Android y para iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Invocation
  • Flourish Islands
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hone
Basta con ingresar con una
Basta con ingresar con una cuenta activa para acceder a los juegos gratis de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Clockwork Sword
  • Sinverse
  • Absolution
  • Treeverse
  • Pirate Royalty
  • FragPunk
  • The WereCleaner
  • Luciferianism
  • Geopogo Cities The Game
  • NetVRk
  • World War Ox
  • Egregore
  • Yolo.ex
  • 12.12.25
  • What Is This Sorcery: Trading Card Game
La función de autenticación de
La función de autenticación de Epic permite a lis usuarios proteger su cuenta si la abren en diferentes dispositivos. (Epic Games)

Epic Games lanza una nueva app en Android

Epic Games lanzó una nueva aplicación móvil homónima en la Play Store para Android y en la App Store para iPhone. Aunque desde esta app no es posible jugar títulos como Fortnite, permite comunicarse con otros jugadores, gestionar la seguridad de la cuenta y proteger el progreso en los juegos de la compañía.

La aplicación incluye un chat de texto multiplataforma para enviar mensajes directos y crear grupos con amigos, sin importar el dispositivo utilizado. También incorpora Epic Authenticator, una función de autenticación en dos pasos (2FA) que añade una capa adicional de seguridad, dificultando accesos no autorizados y resguardando compras, datos personales y avances de juego.

Esto también puede ser útil si intentas ingresar a tu cuenta desde otra consola, como una PlayStation o Xbox, la aplicación solicitará este código adicional, protegiendo tus datos, compras y avances incluso si un tercero conoce tu contraseña principal.

Con esta herramienta, los usuarios pueden coordinar partidas, organizar torneos o mantener contacto con la comunidad gamer desde cualquier dispositivo. Es importante distinguirla de la Epic Games Store, la plataforma para comprar y descargar juegos, que solo está disponible desde el sitio web oficial de Epic Games.

El efecto Wrapped dispara a

