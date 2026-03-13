¿Debo preocuparme si el cargador de mi teléfono está caliente? Esta es la respuesta

Un cargador en mal estado puede afectar el rendimiento y la seguridad de tu celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si notas que el cargador de tu celular se recalienta excesivamente, debes preocuparte, ya que el sobrecalentamiento puede dañar tanto el cargador como la batería del teléfono, advierte Anker.

Sin embargo, es fundamental analizar en qué circunstancias ocurre este recalentamiento para identificar la causa y actuar de forma adecuada.

Por ejemplo, si el cargador se calienta excesivamente cada vez que conectas el teléfono, sin importar el tomacorriente, podría tratarse de un defecto en el cargador o en la batería. En ese caso, se recomienda dejar de usarlo y reemplazarlo por uno original y certificado.

Si el cargador se calienta mucho, es recomendable dejar de usarlo y reemplazarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el sobrecalentamiento ocurre solo cuando el dispositivo está expuesto al sol o en ambientes calurosos, lo ideal es cargar el teléfono en lugares frescos y ventilados, evitando la exposición directa a fuentes de calor.

En cambio, si el cargador se recalienta únicamente en ciertos enchufes, podría haber un problema con la instalación eléctrica. Es aconsejable probar en otros tomacorrientes y, si el problema persiste, consultar a un técnico.

Cada situación requiere una acción específica para prevenir daños en el equipo y garantizar la seguridad durante la carga.

Las conexiones flojas o inestables pueden dañar el puerto de carga del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo cambiar el cargador del celular

Por más cuidado que le des, el cargador de tu celular no es eterno y se deteriora con el uso. Reconocer cuándo es necesario reemplazarlo es clave para proteger tu dispositivo y evitar daños mayores.

Uno de los signos más evidentes es una conexión floja: si el cargador se mueve o se desprende con facilidad del puerto, la carga puede ser lenta y existe riesgo de dañar el conector del teléfono.

Otro indicio es el sobrecalentamiento frecuente; si el cargador se calienta mucho cada vez que lo usas, podría afectar tanto la batería como el propio cargador.

Utiliza siempre cargadores originales o certificados para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si al conectar el teléfono no ocurre nada y ya has descartado que el problema sea el enchufe o el propio dispositivo, probablemente el cargador esté averiado. También es momento de cambiarlo si la carga se interrumpe o solo funciona en ciertos ángulos, lo que suele indicar daños en el cableado interno.

Finalmente, si tu cargador antiguo ya no es compatible con tu nuevo teléfono, actualizarlo es la mejor opción, ya que la tecnología evoluciona constantemente.

Un cargador defectuoso puede dañar tu celular

Un cargador que alcanza altas temperaturas puede perjudicar tu teléfono. El exceso de calor afecta la batería, acorta su vida útil y puede dañar los componentes internos.

El sobrecalentamiento durante la carga puede reducir la vida útil de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones extremas, el sobrecalentamiento puede causar incendios. Para cuidar tu equipo, utiliza siempre cargadores certificados y desconéctalos si notas que se calientan en exceso.

Cómo saber si mi cargador es seguro

Un cargador puede considerarse inseguro si muestra daños físicos, como cables pelados, un conector torcido o grietas en su carcasa.

Otros signos de advertencia son el calor excesivo, la carga lenta o inestable, la presencia de chispas o humo. Si el cargador carece de certificaciones de seguridad o parece una imitación, es recomendable sustituirlo de inmediato para evitar posibles peligros.

Si la carga es intermitente o solo funciona en ciertas posiciones, el cable interno podría estar dañado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería del celular

Cuidar la batería del celular es esencial para prolongar su vida útil y evitar problemas de funcionamiento. Se recomienda utilizar siempre cargadores originales o certificados, ya que los accesorios de baja calidad pueden dañar la batería.

Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, y procura no cargarlo bajo la luz solar directa. Es aconsejable mantener la carga entre el 20% y el 80%, evitando que se descargue por completo o que permanezca enchufado todo el tiempo al 100%.

Además, desactiva funciones como el Bluetooth, el GPS o la conexión de datos cuando no las utilices. Actualizar el sistema operativo también ayuda a optimizar el consumo energético y mejorar el rendimiento de la batería.