De accidente creativo a revolución narrativa: cómo nació Kratos y por qué God of War cambió para siempre los videojuegos

La saga God of War revolucionó el género al introducir temáticas familiares, dilemas emocionales y relaciones intergeneracionales en un universo de acción (YouTube: AlfredFr0z)

La franquicia God of War propuso vínculos intergeneracionales, dilemas y emociones en un universo tradicionalmente dominado por batallas y dioses. El universo de God of War recorrió un camino inesperado, desde el nacimiento fortuito de Kratos hasta el giro hacia una narrativa introspectiva, motivada por la llegada de Atreus y la influencia del cine contemporáneo.

Según detalla la revista especializada en videojuegos Retro Gamer, la saga surgió sin un plan maestro: la apariencia de su protagonista y el tono mitológico resultaron de decisiones espontáneas, lo que derivó en un reinicio en 2018 que impactó el género.

El cambio en la historia de Kratos y el nuevo enfoque de God of War modificaron la saga al combinar avances técnicos con personajes trabajados en torno a la relación padre-hijo y referencias de cine actual. De este modo, la serie dejó atrás su estilo clásico para atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes la siguieron desde sus orígenes. Así se abrió una nueva etapa en el desarrollo de videojuegos.

Kratos, el icónico protagonista de God of War, tuvo un origen fortuito sin un diseño planificado y evolucionó gracias a la espontaneidad del equipo creativo (Santa Monica Studio)

Kratos, el personaje insignia de Sony Santa Monica Studio, no surgió de un diseño planificado. De acuerdo con entrevistas recogidas por la revista especializada en videojuegos Retro Gamer, el aspecto original presentaba un guerrero de piel blanca, creación casual que obedeció a los primeros bocetos realizados por Charlie Wen y observados por el director creativo David Jaffe, aún sin detalles definidos.

Stig Asmussen, entonces diseñador principal de entornos, recuerda: “Kratos cubierto de ceniza fue una decisión temprana… eso podría haber sido el catalizador”.

El origen fortuito de Kratos

En sus inicios, la saga eligió como escenario la mitología griega, influenciada por la cultura popular y referencias cinematográficas como Furia de Titanes y la revista de cómic Heavy Metal, más que por un apego histórico. Jaffe buscaba recrear la versión mitológica reconocible por el gran público, modelando así un universo con dioses implacables y criaturas legendarias.

La inspiración de God of War mezcla la mitología griega popular, el cine y la cultura pop, conformando un universo visualmente impactante y reconocible para el público (Itachi Bostero/YouTube)

La revista especializada en videojuegos Retro Gamer señala que el estilo visual e imaginario mezclaba la mitología griega y la inspiración de Heavy Metal, resultando en una apuesta poderosa para el diseño del juego.

La atmósfera basada en Grecia antigua aportó elementos propios a God of War. El director tecnológico Tim Moss explicó a la revista especializada en videojuegos Retro Gamer que el entorno griego permitió conectar con el público estadounidense, ya que reconocían fácilmente a los personajes. Moss comenta: “La mitología griega es muy popular en Estados Unidos, por lo que todos conocían a los protagonistas”.

El equipo buscó la espectacularidad visual y la intensidad en el combate. La integración de mármol blanco, reflejos y cuerpos ensangrentados reforzaba el carácter gráfico y violento del juego.

La franquicia God of War diversificó su historia con títulos para consolas portátiles como Chains of Olympus y Ghost of Sparta, sin perder coherencia narrativa (Sony Santa Monica)

Dorso del avance tecnológico, la saga desplegó jefes colosales y entornos donde la acción alcanzaba picos de intensidad. Asmussen detalla: “Era importante completar el viaje de Kratos… enfrentaría a cada dios, uno por uno”, una misión que culminó en enfrentamientos frente a Zeus y Gaia.

El salto técnico y la consolidación del estilo

El motor de juego marcó un punto de inflexión en el diseño. Brindó autonomía a los creativos de Santa Monica Studio, que utilizaban herramientas como Maya para construir mundos y combates sin depender de los programadores en cada fase.

Moss comenta a la revista especializada en videojuegos Retro Gamer que esa flexibilidad facilitó retos como el desarrollo del Pegaso en God of War II: “Pegaso fue difícil porque estaba fuera de las capacidades del motor que teníamos”. El motor de juego permitió proezas técnicas como mostrar 50 enemigos en pantalla en God of War III sin perder fluidez, una cifra destacada para esos años.

God of War Ragnarök consolidó a la franquicia como uno de los títulos más vendidos de PlayStation 4, ampliando la jugabilidad con nuevos aliados y armas (Santa Monica Studio)

La llegada a consolas portátiles diversificó la franquicia sin apartarla de su eje narrativo. El estudio Ready At Dawn desarrolló los títulos derivados para PSP, como Chains of Olympus y Ghost of Sparta, supervisados por los creadores originales para conservar la coherencia en el combate. Moss explica que la historia principal permanecía en PlayStation, mientras que las tramas secundarias estaban reservadas para portátiles.

El combate evolucionó con la incorporación de nuevas armas y la posibilidad de intercambiarlas instantáneamente, elemento central en God of War III. Escoger el arma adecuada y adaptarse formaba parte del atractivo de la serie.

El cambio de paradigma en God of War

El punto de quiebre llegó con el reinicio en 2018 bajo la dirección de Cory Barlog. Moss cuenta a la revista especializada en videojuegos Retro Gamer que Barlog regresó al estudio tras colaborar con el cineasta George Miller en la saga Mad Max, experiencia que aportó nuevas prioridades creativas. Moss apunta: “Cory trabajó en Mad Max y volvió con nuevas inspiraciones para hacer algo diferente”.

God of War Ragnarok, de Santa Monica Studio.

La saga abandonó la mitología griega y se adentró en la mitología nórdica. El juego innovó con el uso del hacha arrojadiza y la exploración libre, desplazando las cámaras fijas. El foco narrativo se desplazó a la relación padre-hijo, motor de la historia en la nueva etapa. Moss explica: “Todos estábamos madurando, así que interesaba hacer algo con temas más adultos y la relación padre-hijo”.

La llegada de Atreus como personaje jugable en God of War Ragnarök aportó mayor profundidad narrativa y nuevas posibilidades jugables. El legado cultural de la franquicia se fortaleció al abordar los dilemas personales de Kratos y los desafíos de transferir valores entre generaciones.

Según la revista especializada en videojuegos Retro Gamer, God of War Ragnarök se estableció como uno de los títulos más vendidos de PlayStation 4, aunque sin cifra oficial pública, mientras la secuela añadió nuevos aliados y armas como la lanza mágica.

La serie seguirá la narrativa de los últimos dos videojuegos de "God of War". (Captura de video)

El desarrollo continuado de la franquicia la posiciona como referencia de narrativa interactiva. Tanto Moss como Asmussen, en declaraciones recogidas por la revista especializada en videojuegos Retro Gamer, señalan que el impacto de la saga seguirá vigente en el sector, impulsando nuevas direcciones mientras la saga evoluciona y crece.