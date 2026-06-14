Cuáles son las apps no recomendadas para ver el Mundial

Apps para ver el Mundial 2026 gratis exponen privacidad y seguridad del dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Mundial 2026 impulsa la búsqueda de alternativas para ver partidos gratis en línea, pero muchas de las apps y páginas que prometen transmisiones sin costo pueden poner en riesgo tu privacidad y la seguridad de tus dispositivos. El atractivo de acceder a encuentros sin suscripción lleva a miles de usuarios a plataformas no oficiales, donde los riesgos superan ampliamente cualquier ahorro económico.

El fenómeno de las transmisiones ilegales se intensifica durante eventos deportivos de alto impacto, y los cibercriminales aprovechan la urgencia de los aficionados para propagar sitios y aplicaciones peligrosas. Conocer cuáles son las apps no recomendadas y los peligros asociados es clave para evitar consecuencias técnicas, legales y personales.

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Cuáles son las páginas ilegales donde no se debe ver el Mundial 2026

Tras la proliferación de sitios con nombres parecidos, muchos enlaces se enfocan en captar tráfico con botones falsos y ventanas emergentes, una práctica que puede disparar archivos infectados o redirigir a formularios para capturar datos personales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las plataformas señaladas como riesgosas destacan Xuper TV, Magis TV, Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol y Tarjeta Roja. Aunque suelen prometer acceso gratuito y en alta definición a los partidos del Mundial, su utilización implica múltiples amenazas:

Xuper TV y Magis TV : Aplicaciones que solicitan permisos excesivos, acceden a tareas en ejecución y pueden manipular archivos o recopilar información sensible. Su descarga y uso pueden facilitar la instalación de malware y la exposición de datos personales.

Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol, Tarjeta Roja: Portales que, tras la caída de Roja Directa original, han proliferado utilizando nombres similares para captar tráfico. Muchos son réplicas sin vínculo con el sitio original y se centran en atraer visitas para desplegar anuncios invasivos o iniciar descargas no deseadas.

¿Por qué son peligrosas estas plataformas?

El principal riesgo de acceder a estas aplicaciones y páginas es la exposición a software malicioso. Muchos de estos sitios incluyen anuncios engañosos, ventanas emergentes y botones de reproducción falsos. Hacer clic puede activar la descarga automática de archivos infectados, capaces de robar información, dañar el sistema operativo o tomar el control remoto del dispositivo.

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Además, el simple hecho de navegar por estos portales puede saturar el equipo con procesos en segundo plano, degradando el rendimiento y, en casos extremos, provocando fallos críticos o pérdida de datos importantes.

Xuper TV y Magis TV piden permisos excesivos y elevan el riesgo de malware

La carencia de protocolos de seguridad en estas plataformas deja al descubierto datos de navegación, credenciales guardadas e incluso información bancaria si el usuario realiza alguna acción adicional, como registrarse o completar formularios. El robo de identidad, el acceso a cuentas y las suscripciones no deseadas son riesgos concretos que afectan a quienes buscan partidos gratuitos.

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Algunos portales llegan a activar cobros recurrentes a través de mecanismos poco visibles, aprovechando la distracción del usuario que solo busca ver el encuentro.

Las autoridades han incrementado la vigilancia sobre estos servicios y los proveedores de internet pueden bloquear el acceso o emitir alertas a quienes los utilicen. El usuario queda expuesto a sanciones, multas y bloqueos de cuentas, además de los riesgos técnicos ya mencionados.

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Cómo identificar y evitar apps y sitios peligrosos

Desconfía de enlaces y apps no verificadas : Si una aplicación no está disponible en Google Play Store, App Store o tiendas oficiales, su descarga puede ser riesgosa.

Evita plataformas que soliciten datos sensibles : Nunca ingreses información bancaria, contraseñas o datos personales en sitios que no sean de confianza.

Observa los permisos : Si una app pide acceso a tareas, archivos o funciones no relacionadas con la transmisión de video, es una señal de alerta.

Cuidado con los clones: La proliferación de sitios con nombres similares a portales populares busca confundir y captar tráfico para fines dudosos.

La alternativa segura: optar por servicios oficiales

Expertos recomiendan desconfiar de apps fuera de tiendas oficiales, evitar páginas que pidan contraseñas o datos bancarios y revisar permisos sospechosos, ya que muchas estafas se camuflan como “reproductores” en alta definición - Crédito: REUTERS

Para disfrutar del Mundial 2026 sin sobresaltos, lo recomendable es utilizar aplicaciones y plataformas autorizadas, descargadas solo desde tiendas oficiales. La programación legítima incluye transmisiones a través de Dsports, Dgo, Gol Caracol, Fútbol RCN y sus respectivos canales de YouTube, garantizando calidad, seguridad y cumplimiento legal.

Aunque la tentación de ver partidos gratis es alta, las consecuencias de usar apps como Xuper TV, Magis TV, Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol o Tarjeta Roja pueden ser graves. Proteger tus datos y tu equipo es la mejor forma de disfrutar del Mundial sin riesgos ocultos.

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