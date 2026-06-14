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Cuáles son las apps no recomendadas para ver el Mundial

Estas aplicaciones pueden acceder a procesos y archivos del equipo, y su instalación facilita la recolección de información sensible, además de abrir la puerta a software malicioso

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Apps para ver el Mundial 2026 gratis exponen privacidad y seguridad del dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Mundial 2026 impulsa la búsqueda de alternativas para ver partidos gratis en línea, pero muchas de las apps y páginas que prometen transmisiones sin costo pueden poner en riesgo tu privacidad y la seguridad de tus dispositivos. El atractivo de acceder a encuentros sin suscripción lleva a miles de usuarios a plataformas no oficiales, donde los riesgos superan ampliamente cualquier ahorro económico.

El fenómeno de las transmisiones ilegales se intensifica durante eventos deportivos de alto impacto, y los cibercriminales aprovechan la urgencia de los aficionados para propagar sitios y aplicaciones peligrosas. Conocer cuáles son las apps no recomendadas y los peligros asociados es clave para evitar consecuencias técnicas, legales y personales.

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Cuáles son las páginas ilegales donde no se debe ver el Mundial 2026

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Tras la proliferación de sitios con nombres parecidos, muchos enlaces se enfocan en captar tráfico con botones falsos y ventanas emergentes, una práctica que puede disparar archivos infectados o redirigir a formularios para capturar datos personales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las plataformas señaladas como riesgosas destacan Xuper TV, Magis TV, Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol y Tarjeta Roja. Aunque suelen prometer acceso gratuito y en alta definición a los partidos del Mundial, su utilización implica múltiples amenazas:

  • Xuper TV y Magis TV: Aplicaciones que solicitan permisos excesivos, acceden a tareas en ejecución y pueden manipular archivos o recopilar información sensible. Su descarga y uso pueden facilitar la instalación de malware y la exposición de datos personales.
  • Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol, Tarjeta Roja: Portales que, tras la caída de Roja Directa original, han proliferado utilizando nombres similares para captar tráfico. Muchos son réplicas sin vínculo con el sitio original y se centran en atraer visitas para desplegar anuncios invasivos o iniciar descargas no deseadas.

¿Por qué son peligrosas estas plataformas?

El principal riesgo de acceder a estas aplicaciones y páginas es la exposición a software malicioso. Muchos de estos sitios incluyen anuncios engañosos, ventanas emergentes y botones de reproducción falsos. Hacer clic puede activar la descarga automática de archivos infectados, capaces de robar información, dañar el sistema operativo o tomar el control remoto del dispositivo.

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Además, el simple hecho de navegar por estos portales puede saturar el equipo con procesos en segundo plano, degradando el rendimiento y, en casos extremos, provocando fallos críticos o pérdida de datos importantes.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Xuper TV y Magis TV piden permisos excesivos y elevan el riesgo de malware

La carencia de protocolos de seguridad en estas plataformas deja al descubierto datos de navegación, credenciales guardadas e incluso información bancaria si el usuario realiza alguna acción adicional, como registrarse o completar formularios. El robo de identidad, el acceso a cuentas y las suscripciones no deseadas son riesgos concretos que afectan a quienes buscan partidos gratuitos.

Algunos portales llegan a activar cobros recurrentes a través de mecanismos poco visibles, aprovechando la distracción del usuario que solo busca ver el encuentro.

Las autoridades han incrementado la vigilancia sobre estos servicios y los proveedores de internet pueden bloquear el acceso o emitir alertas a quienes los utilicen. El usuario queda expuesto a sanciones, multas y bloqueos de cuentas, además de los riesgos técnicos ya mencionados.

Cómo identificar y evitar apps y sitios peligrosos

  • Desconfía de enlaces y apps no verificadas: Si una aplicación no está disponible en Google Play Store, App Store o tiendas oficiales, su descarga puede ser riesgosa.
  • Evita plataformas que soliciten datos sensibles: Nunca ingreses información bancaria, contraseñas o datos personales en sitios que no sean de confianza.
  • Observa los permisos: Si una app pide acceso a tareas, archivos o funciones no relacionadas con la transmisión de video, es una señal de alerta.
  • Cuidado con los clones: La proliferación de sitios con nombres similares a portales populares busca confundir y captar tráfico para fines dudosos.

La alternativa segura: optar por servicios oficiales

El planeta entero se detiene para seguir la Copa del Mundo 2026. - Crédito: REUTERS
Expertos recomiendan desconfiar de apps fuera de tiendas oficiales, evitar páginas que pidan contraseñas o datos bancarios y revisar permisos sospechosos, ya que muchas estafas se camuflan como “reproductores” en alta definición - Crédito: REUTERS

Para disfrutar del Mundial 2026 sin sobresaltos, lo recomendable es utilizar aplicaciones y plataformas autorizadas, descargadas solo desde tiendas oficiales. La programación legítima incluye transmisiones a través de Dsports, Dgo, Gol Caracol, Fútbol RCN y sus respectivos canales de YouTube, garantizando calidad, seguridad y cumplimiento legal.

Aunque la tentación de ver partidos gratis es alta, las consecuencias de usar apps como Xuper TV, Magis TV, Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol o Tarjeta Roja pueden ser graves. Proteger tus datos y tu equipo es la mejor forma de disfrutar del Mundial sin riesgos ocultos.

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