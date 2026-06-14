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Palmeiras se convierte en el primer club latinoamericano en usar la IA táctica de Google

El club adopta TacticAI, una herramienta de Google DeepMind que analiza video de transmisión y modela interacciones entre jugadores para anticipar acciones en tiempo real

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Escudo circular verde y blanco del Palmeiras a la izquierda y el logo de Google con letras multicolores a la derecha, sobre un fondo blanco.
Palmeiras implementa la inteligencia artificial táctica de Google para predecir jugadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palmeiras ha dado un paso inédito en el fútbol latinoamericano al convertirse en el primer club de la región en implementar la inteligencia artificial táctica de Google para el análisis y la predicción de jugadas en tiempo real.

Este avance marca un hito en la integración de tecnología de punta en el deporte profesional, y posiciona al club brasileño como pionero en la aplicación de herramientas de IA desarrolladas por Google DeepMind, conocidas como TacticAI.

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La noticia llega en un contexto de transformación digital en el fútbol global, donde el uso de datos y algoritmos avanzados redefine la preparación de partidos y la toma de decisiones tácticas. Palmeiras, actual líder de la liga brasileña y poseedor de múltiples títulos continentales, adopta esta innovación tras su validación en Europa, especialmente en la Premier League con el Liverpool.

Con doblete de Jhon Arias incluido, Palmeiras goleó 4-1 a Junior de Barranquilla y lo dejó eliminado de la Copa Libertadores 2026 - crédito Palmeiras
La plataforma usa geometric deep learning para representar a los futbolistas como nodos y sus relaciones como conexiones, lo que permite estimar pases, remates o cambios de posesión y proponer ajustes posicionales durante el juego - crédito Palmeiras

Qué es TacticAI y cómo funciona

TacticAI es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para el análisis táctico avanzado en fútbol. Desarrollada inicialmente en colaboración con el Liverpool FC en 2024, esta herramienta utiliza “geometric deep learning”, una técnica de aprendizaje profundo orientada a modelar relaciones espaciales complejas entre los jugadores durante el partido.

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La tecnología convierte cada momento del encuentro en un grafo dinámico, donde los nodos representan futbolistas y las conexiones capturan las interacciones tácticas en el terreno. Esto permite analizar y predecir escenarios futuros con hasta ocho segundos de anticipación, identificando patrones que permanecen ocultos para el análisis convencional.

Componentes principales del sistema

  • Predicción de jugadas: Analiza la posición actual de los 22 jugadores, proyectando posibles desarrollos y eventos clave como pases, remates o cambios de posesión.
  • Generación de recomendaciones tácticas: Sugiere cambios posicionales en tiempo real para maximizar el éxito ofensivo o minimizar riesgos defensivos.
  • Consulta de patrones históricos: Compara situaciones presentes con miles de jugadas previas para identificar soluciones efectivas ante contextos similares.

Uno de los aspectos más revolucionarios es que TacticAI funciona a partir de video convencional de transmisiones deportivas (broadcast), sin requerir sensores especializados ni infraestructura costosa. Esto democratiza el acceso a la tecnología y facilita su adopción en clubes fuera de las grandes ligas europeas.

De Liverpool a Palmeiras, la IA táctica de Google amplía su alcance del balón parado - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
De Liverpool a Palmeiras, la IA táctica de Google amplía su alcance del balón parado - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El desarrollo inicial de TacticAI se centró en jugadas a balón parado, como los saques de esquina. Según un estudio publicado en Nature Communications, los expertos del Liverpool consideraron preferibles las recomendaciones de la IA en nueve de cada diez casos frente a las tácticas tradicionales.

En 2026, la plataforma ha avanzado hacia el análisis de juego abierto. Este salto implica gestionar variables dinámicas como velocidad, fatiga y adaptaciones en tiempo real, lo que supone un reto técnico significativamente mayor respecto a las acciones estáticas.

Palmeiras comenzó a trabajar con esta tecnología a finales de 2025, convirtiéndose en junio de 2026 en el primer club del mundo en aplicar la versión expandida de TacticAI durante partidos en vivo. El club aspira no solo a obtener una ventaja competitiva deportiva, también a consolidarse como referente de innovación en la región.

¿Qué significa esto para el ecosistema sports tech?

La experiencia de Palmeiras ofrece lecciones clave para startups y emprendedores en el sector tecnológico deportivo:

  • Comenzar con casos de uso específicos: Validar la IA en situaciones acotadas, como córners o jugadas concretas, permite demostrar valor inmediato y facilitar la adopción.
  • Priorizar la validación con expertos: Colaborar con clubes de élite y documentar mejoras ayuda a construir credibilidad antes de escalar la tecnología.
  • Aprovechar datos accesibles: El uso de video broadcast elimina barreras de entrada y reduce costos, facilitando la llegada a mercados emergentes con menos infraestructura.
Palmeiras aplica TacticAI en partidos en vivo y abre una nueva etapa en sports tech - REUTERS/Jean Carniel
Palmeiras aplica TacticAI en partidos en vivo y abre una nueva etapa en sports tech - REUTERS/Jean Carniel

El crecimiento del mercado global de sports tech proyecta oportunidades para soluciones adaptadas a clubes medianos, academias y deportes menos tradicionales, donde la competencia tecnológica aún es limitada.

Limitaciones y retos éticos

Si bien TacticAI representa un avance significativo, la IA no reemplaza la intuición del entrenador ni la capacidad de adaptación de los jugadores en tiempo real. Persisten desafíos como la privacidad de datos, la equidad competitiva y el posible sesgo de modelos entrenados en contextos europeos.

Las startups que aborden estos temas con transparencia y responsabilidad tendrán una ventaja en un sector cada vez más regulado.

La adopción de TacticAI por parte de Palmeiras marca un antes y un después para el fútbol latinoamericano. La combinación de validación científica, escalabilidad técnica y visión estratégica posiciona al club como pionero y abre la puerta a una nueva era donde la inteligencia artificial redefine la táctica y la gestión deportiva en la región.

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