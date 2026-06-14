Tecno

Cómo funcionan los tres husos horarios en el Mundial 2026 y cómo configurarlos en el celular

El torneo se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, así que sincronizar las tres zonas horarias en Android y iPhone es clave para no perderse ningún partido

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona ajustando la zona horaria en un celular. De fondo, tres relojes digitales muestran distintas horas sobre una pared blanca.
Desde el dispositivo es posible estar atentos a la hora de cada encuentro sin importar el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es histórica al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá, y contar con 48 selecciones participantes.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este certamen es la dispersión geográfica de las sedes, lo que introduce una complejidad por la coexistencia de múltiples franjas horarias a lo largo del torneo.

PUBLICIDAD

A diferencia de ediciones anteriores celebradas en territorios más compactos o con horarios unificados, el presente torneo se disputa a través de tres husos horarios principales de Norteamérica.

Por este motivo, el correcto manejo del tiempo y la configuración de los dispositivos se han convertido en herramientas esenciales para sobrevivir a la intensa agenda futbolística.

PUBLICIDAD

Cuáles son los tres husos horarios en el Mundial 2026

Es un Mundial histórico porque tuvo tres inauguraciones en cada país sede. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)
Es un Mundial histórico porque tuvo tres inauguraciones en cada país sede. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)

La competencia se distribuye en tres zonas horarias bien definidas que abarcan los tres países anfitriones. La primera de ellas es la Zona del Este (UTC-4 en horario de verano), que incluye sedes como Nueva York/Nueva Jersey, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Toronto.

La segunda franja corresponde a la Zona Central (UTC-5), el núcleo geográfico del torneo. En este huso se localizan ciudades de gran tradición futbolística como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, además de plazas estadounidenses como Dallas, Houston y Kansas City.

Asimismo, la Zona del Pacífico (UTC-7) alberga las sedes occidentales como Los Ángeles, la Bahía de San Francisco, Seattle y Vancouver, donde se juegan los compromisos más tardíos de cada jornada.

Cómo agregar un segundo reloj en la pantalla de un celular Android

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Android cuenta con una opción que permite agregar un segundo reloj a la hora local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es seguir las incidencias del Mundial desde el propio país de origen sin perder de vista la hora local de los estadios, Android permite añadir un reloj dual o múltiples widgets.

Para lograrlo, solo hay que mantener presionada un área vacía de la pantalla de inicio y seleccionar la opción Widgets. En la lista desplegable, se debe buscar la categoría Reloj y elegir el diseño llamado Reloj dual o Reloj mundial.

Al arrastrar el widget a la pantalla, el sistema solicitará definir la ciudad secundaria. El usuario puede buscar y añadir urbes como “Los Ángeles” o “Nueva York” para observar, de un solo vistazo, tanto la hora de su país como la hora en la que rodará el balón en las sedes norteamericanas.

De qué forma añadir un reloj mundial en la pantalla de un iPhone

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso en iPhone es sencillo y no requiere apps externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos iPhone facilitan el seguimiento de múltiples horarios a través de sus widgets dinámicos en la pantalla de inicio. El proceso requiere presionar cualquier icono o espacio libre en la pantalla de inicio hasta que las aplicaciones comiencen a vibrar. En la esquina superior izquierda, aparecerá un botón con el símbolo “+”, el cual abre la galería de herramientas disponibles.

En el buscador de widgets, se debe escribir Reloj y seleccionar la opción de Reloj Mundial, que permite visualizar hasta cuatro ciudades distintas en un cuadro compacto.

Tras posicionar el widget en el lugar deseado, un toque prolongado sobre este permitirá editar las localidades predeterminadas, sustituyéndolas por las ciudades sedes del Mundial 2026 para mantener un monitoreo constante del certamen.

Cómo configurar la hora automática en un dispositivo Android e iPhone

Un plano medio muestra a una persona sosteniendo un smartphone negro en sus manos y tocando la pantalla para desbloquearla con un código.
El teléfono se adapta al horario del país donde está ubicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo Android ofrece herramientas integradas para que el reloj del teléfono celular se sincronice de manera autónoma con las redes de telefonía locales.

Para activar esta función, se debe ingresar al menú de Ajustes o Configuración del dispositivo. Dentro de este menú, se debe seleccionar la opción Fecha y hora. Para garantizar la precisión exacta con cada sede mundialista, el usuario tiene que activar el interruptor que indica Establecer tiempo automáticamente.

Para los usuarios de dispositivos Apple, el ecosistema iOS simplifica el proceso de adaptación horaria mediante su conexión constante a los servicios de localización y redes.

El primer paso consiste en abrir la aplicación de Ajustes en la pantalla de inicio del iPhone. Posteriormente, se debe pulsar sobre la opción General y buscar el apartado denominado Fecha y hora. Dentro de esta ventana, se debe comprobar que la casilla Ajuste automático se encuentre activada.

Temas Relacionados

Mundial 2026HorariosCelularAndroidiPhoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son las apps no recomendadas para ver el Mundial

Estas aplicaciones pueden acceder a procesos y archivos del equipo, y su instalación facilita la recolección de información sensible, además de abrir la puerta a software malicioso

Cuáles son las apps no recomendadas para ver el Mundial

100 frases para enviar a papá en WhatsApp el Día del Padre hoy

En junio, el intercambio de mensajes, emojis y stickers crece en la aplicación, reforzando el vínculo familiar a distancia y sumando nuevas formas de celebración

100 frases para enviar a papá en WhatsApp el Día del Padre hoy

Países Bajos vs. Japón: la predicción de los algoritmos del resultado final

Simulaciones de Google Gemini y OpenAI ChatGPT analizan rendimiento, historial y tendencias del debut mundialista, y dibujan un duelo de emociones para ambos equipos

Países Bajos vs. Japón: la predicción de los algoritmos del resultado final

En Vivo partidos del 14 de junio del Mundial 2026: apps legales

Para seguir los encuentros en vivo de forma segura, existen plataformas con derechos exclusivos que permiten verlos todos o solo los principales, dependiendo de la región

En Vivo partidos del 14 de junio del Mundial 2026: apps legales

El truco para activar el zoom 20x y capturar los mejores goles en el Mundial 2026

Los nuevos celulares integran inteligencia artificial para mejorar nitidez de las fotos, modos especiales para escenarios ruidosos y baterías de larga duración con carga rápida

El truco para activar el zoom 20x y capturar los mejores goles en el Mundial 2026

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: Hamilton lidera y Colapinto marcha 10°

Se corre el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: Hamilton lidera y Colapinto marcha 10°

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La brutal autocrítica de Wembanyama tras perder con los Spurs la final de la NBA ante New York Knicks: “No estaba preparado”

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La sorprendente respuesta de una figura de Portugal cuando le preguntaron si le gustaría jugar la final contra la Argentina de Messi

TELESHOW

Marta Fort sorprendió con su excéntrico gusto de pizza en Estados Unidos: “A relajar”

Marta Fort sorprendió con su excéntrico gusto de pizza en Estados Unidos: “A relajar”

Soledad Fandiño recordó el desopilante encuentro que tuvo con Lionel Messi en Miami: “¡La firma en tu camiseta!"

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

El boom del teatro porteño que pone a la avenida Corrientes a la altura de Broadway y el West End

INFOBAE AMÉRICA

La policía clausuró en 1917 la única muestra individual de Modigliani y la obra más escandalosa ahora sale a subasta

La policía clausuró en 1917 la única muestra individual de Modigliani y la obra más escandalosa ahora sale a subasta

Israel respondió a la amenaza de Irán de suspender las negociaciones con EEUU por los ataques en Beirut: “El régimen, como siempre, está mintiendo”

Ucrania atacó una planta proveedora de explosivos para el ejército ruso y depósitos de combustible cercanos a Moscú

Fin de semana mortal en los Alpes: siete montañistas fallecieron tras una ola de accidentes

Surgen 2 nuevas denuncias por abusos sexuales contra el ícono del pop francés Patrick Bruel