Cómo funcionan los tres husos horarios en el Mundial 2026 y cómo configurarlos en el celular

Desde el dispositivo es posible estar atentos a la hora de cada encuentro sin importar el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es histórica al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá, y contar con 48 selecciones participantes.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este certamen es la dispersión geográfica de las sedes, lo que introduce una complejidad por la coexistencia de múltiples franjas horarias a lo largo del torneo.

PUBLICIDAD

A diferencia de ediciones anteriores celebradas en territorios más compactos o con horarios unificados, el presente torneo se disputa a través de tres husos horarios principales de Norteamérica.

Por este motivo, el correcto manejo del tiempo y la configuración de los dispositivos se han convertido en herramientas esenciales para sobrevivir a la intensa agenda futbolística.

PUBLICIDAD

Cuáles son los tres husos horarios en el Mundial 2026

Es un Mundial histórico porque tuvo tres inauguraciones en cada país sede. (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)

La competencia se distribuye en tres zonas horarias bien definidas que abarcan los tres países anfitriones. La primera de ellas es la Zona del Este (UTC-4 en horario de verano), que incluye sedes como Nueva York/Nueva Jersey, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Toronto.

La segunda franja corresponde a la Zona Central (UTC-5), el núcleo geográfico del torneo. En este huso se localizan ciudades de gran tradición futbolística como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, además de plazas estadounidenses como Dallas, Houston y Kansas City.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Zona del Pacífico (UTC-7) alberga las sedes occidentales como Los Ángeles, la Bahía de San Francisco, Seattle y Vancouver, donde se juegan los compromisos más tardíos de cada jornada.

Cómo agregar un segundo reloj en la pantalla de un celular Android

Android cuenta con una opción que permite agregar un segundo reloj a la hora local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es seguir las incidencias del Mundial desde el propio país de origen sin perder de vista la hora local de los estadios, Android permite añadir un reloj dual o múltiples widgets.

PUBLICIDAD

Para lograrlo, solo hay que mantener presionada un área vacía de la pantalla de inicio y seleccionar la opción Widgets. En la lista desplegable, se debe buscar la categoría Reloj y elegir el diseño llamado Reloj dual o Reloj mundial.

Al arrastrar el widget a la pantalla, el sistema solicitará definir la ciudad secundaria. El usuario puede buscar y añadir urbes como “Los Ángeles” o “Nueva York” para observar, de un solo vistazo, tanto la hora de su país como la hora en la que rodará el balón en las sedes norteamericanas.

PUBLICIDAD

De qué forma añadir un reloj mundial en la pantalla de un iPhone

El proceso en iPhone es sencillo y no requiere apps externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos iPhone facilitan el seguimiento de múltiples horarios a través de sus widgets dinámicos en la pantalla de inicio. El proceso requiere presionar cualquier icono o espacio libre en la pantalla de inicio hasta que las aplicaciones comiencen a vibrar. En la esquina superior izquierda, aparecerá un botón con el símbolo “+”, el cual abre la galería de herramientas disponibles.

En el buscador de widgets, se debe escribir Reloj y seleccionar la opción de Reloj Mundial, que permite visualizar hasta cuatro ciudades distintas en un cuadro compacto.

PUBLICIDAD

Tras posicionar el widget en el lugar deseado, un toque prolongado sobre este permitirá editar las localidades predeterminadas, sustituyéndolas por las ciudades sedes del Mundial 2026 para mantener un monitoreo constante del certamen.

Cómo configurar la hora automática en un dispositivo Android e iPhone

El teléfono se adapta al horario del país donde está ubicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo Android ofrece herramientas integradas para que el reloj del teléfono celular se sincronice de manera autónoma con las redes de telefonía locales.

PUBLICIDAD

Para activar esta función, se debe ingresar al menú de Ajustes o Configuración del dispositivo. Dentro de este menú, se debe seleccionar la opción Fecha y hora. Para garantizar la precisión exacta con cada sede mundialista, el usuario tiene que activar el interruptor que indica Establecer tiempo automáticamente.

Para los usuarios de dispositivos Apple, el ecosistema iOS simplifica el proceso de adaptación horaria mediante su conexión constante a los servicios de localización y redes.

PUBLICIDAD

El primer paso consiste en abrir la aplicación de Ajustes en la pantalla de inicio del iPhone. Posteriormente, se debe pulsar sobre la opción General y buscar el apartado denominado Fecha y hora. Dentro de esta ventana, se debe comprobar que la casilla Ajuste automático se encuentre activada.