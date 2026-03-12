Tecno

Starlink Mini X en Argentina: cuál es su precio, dónde comprarlo y cómo funciona

El dispositivo ofrece acceso a internet en poblaciones sin infraestructura digital, incluye un router inalámbrico avanzado y requiere solo la descarga de la aplicación oficial para configurarse sin técnicos ni cables excesivos

El Starlink Mini X es
El Starlink Mini X es la apuesta portátil de la empresa de Elon Musk para usuarios sin acceso a redes tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa de internet satelital Starlink, propiedad del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, eligió a la Argentina para el lanzamiento de su nuevo kit, bautizado Mini X. Se trata de un dispositivo que expande el mercado de conectividad portátil, con planes mensuales diferenciados.

Qué es y cómo funciona

El Starlink Mini X es un sistema de Internet satelital compacto diseñado para brindar conexión en lugares sin acceso a redes tradicionales como fibra óptica o cable. Funciona mediante una antena portátil que se conecta a la constelación de satélites de órbita baja y distribuye la señal a los dispositivos cercanos a través de WiFi.

La principal diferencia frente a modelos anteriores es que incorpora un router inalámbrico integrado dentro del mismo equipo, lo que elimina la necesidad de dispositivos adicionales para generar la red doméstica. Esto simplifica la instalación y reduce la cantidad de cables y componentes necesarios para operar.

El sistema se configura desde la aplicación oficial del servicio, que guía el proceso de orientación de la antena y permite monitorear la calidad de señal y posibles obstrucciones. La instalación no requiere técnicos ni infraestructura fija, lo que permite utilizarlo en viviendas, vehículos o ubicaciones temporales.

El dispositivo incluye antena, router
El dispositivo incluye antena, router WiFi integrado y accesorios para instalación en viviendas y vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto se vende inicialmente de forma exclusiva a través de Cetrogar, tanto en su tienda online como en sucursales físicas, con disponibilidad progresiva en todo el país.

Cuánto cuesta el Starlink Mini X y dónde comprarlo

Al comparar con otras alternativas de la marca, el Mini X se posiciona como una opción intermedia en precio, por debajo de los kits fijos tradicionales pero por encima de versiones anteriores sin router integrado.

El producto tuvo un lanzamiento exclusivo a través de la tienda online de Cetrogar, posicionándose como el primer comercio en el mercado argentino en recibir esta versión del equipo. Actualmente, se puede conseguir a través de esta tienda por $299.999, con promociones bancarias que permiten hasta tres cuotas sin interés de $99.999 cada una.

Su venta también llegó a la cadena de supermercados La Anónima, al mismo valor ($299.999) y con financiación de hasta 6 cuotas sin interés. Además, hay descuento abonando en efectivo. En la cadena On City, por su parte, también se consigue a $299.999 y tres cuotas sin interés. Una de las opciones más interesantes es mediante la tienda oficial de Starlink en Mercado Libre. Allí, se encuentra a $299.000, con financiación hasta nueve cuotas y envío gratis.

Los planes mensuales de Starlink
Los planes mensuales de Starlink Mini X varían según uso residencial o itinerante, desde $38.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al servicio, los planes mensuales se contratan por separado y varían según el tipo de uso. Actualmente, Starlink ofrece opciones residenciales y móviles, con tarifas diferenciadas para quienes requieren conectividad fija o itinerante. Los precios vigentes en el mercado local son:

  • Plan Residencial Lite: alrededor de $38.000 mensuales
  • Plan Itinerante: desde $87.500 mensuales

Características técnicas del Starlink Mini X

El equipo tiene dimensiones de 29,8 por 3,8 por 25,9 centímetros y un peso de 1,53 kilogramos, lo que permite transportarlo con facilidad. Incluye antena compacta, router WiFi integrado, pie de apoyo, soporte plano, adaptador de tubo, fuente de alimentación y cable de 15 metros.

El router incorporado utiliza tecnología WiFi 5 de doble banda con sistema 3×3 MU-MIMO y dispone de un puerto LAN Ethernet con sistema de bloqueo. La cobertura inalámbrica alcanza hasta 112 metros cuadrados, suficiente para viviendas pequeñas, espacios móviles o instalaciones temporales.

El sistema ofrece velocidades de
El sistema ofrece velocidades de descarga de hasta 100 megabits por segundo y cobertura de 112 metros cuadrados. (SpaceX)

El consumo energético se ubica entre 25 y 40 vatios, significativamente inferior al de los sistemas satelitales residenciales tradicionales. Esto permite su funcionamiento con baterías externas o sistemas de energía alternativos.

En condiciones óptimas, el sistema ofrece velocidades de descarga de entre 30 y 100 megabits por segundo, velocidades de subida de 5 a 25 megabits por segundo y latencias estimadas entre 23 y 60 milisegundos. Estas prestaciones permiten videollamadas, navegación intensiva, streaming en alta definición y juegos en línea de baja exigencia.

Diferencias frente a otros kits de Starlink

El Mini X se ubica entre los modelos portátiles y los sistemas residenciales de mayor tamaño. Frente al Starlink Mini original, la principal mejora es la incorporación de un router dedicado, que independiza la conectividad inalámbrica de la antena y mejora la estabilidad de la red local.

Ambos equipos comparten consumo energético y rango de cobertura similar, pero el Mini X añade conectividad inalámbrica más avanzada y mayor estabilidad en configuraciones móviles. El modelo Mini anterior tenía un precio inferior y ya no se comercializa de forma oficial por separado.

El Mini X está pensado
El Mini X está pensado para quienes requieren conexión móvil en áreas rurales, viajes o ubicaciones temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación con el kit Starlink Estándar, orientado a instalaciones fijas, el Mini X prioriza portabilidad y menor consumo. El sistema residencial utiliza una antena más grande, mayor cobertura WiFi, más puertos Ethernet y velocidades superiores que pueden alcanzar hasta 200 megabits por segundo, pero requiere mayor energía y un costo inicial más elevado.

La elección depende del uso previsto: movilidad y transporte frecuente favorecen al Mini X, mientras que viviendas permanentes o múltiples usuarios simultáneos se benefician del sistema estándar.

