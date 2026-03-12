Tecno

Así podrás conectarte a internet satelital en Argentina: modelos de celular compatibles con Starlink

El sistema permitirá a teléfonos compatibles conectarse automáticamente a satélites de órbita baja, abriendo oportunidades para millones de usuarios

Starlink Direct to Cell: así
Starlink Direct to Cell: así funcionará el internet satelital directo al celular en Argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del internet satelital directo al celular representa una revolución en la conectividad, especialmente en países como Argentina, donde vastas regiones rurales y zonas alejadas carecen de cobertura móvil estable.

El proyecto Starlink, impulsado por SpaceX y en colaboración con T-Mobile, promete una solución a través de su tecnología “Direct to Cell”, que permitirá conectar teléfonos inteligentes directamente con satélites de órbita baja, sin depender de antenas terrestres ni infraestructura convencional.

Este avance es crucial para reducir la brecha digital y garantizar comunicación básica en lugares donde las redes móviles tradicionales no llegan. El despliegue de Starlink en Argentina abre nuevas posibilidades para millones de usuarios y plantea un escenario en el que la conectividad será verdaderamente universal.

Celulares compatibles y prueba gratis:
Celulares compatibles y prueba gratis: todo sobre el lanzamiento de Starlink Direct to Cell en Argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona Starlink Direct to Cell

Starlink opera mediante una constelación de satélites de órbita baja, lo que reduce la latencia y mejora la calidad de la conexión en comparación con los satélites geoestacionarios tradicionales. La propuesta de “Direct to Cell” es que, cuando un teléfono compatible pierde cobertura móvil convencional, el sistema activa automáticamente la conexión satelital.

En esta primera fase, la funcionalidad estará centrada en tres aspectos esenciales:

  • Envío de mensajes de texto
  • Transmisión de ubicación en tiempo real
  • Contacto con servicios de emergencia

Estas funciones buscan resolver situaciones críticas en zonas sin acceso a torres de telecomunicaciones, como rutas remotas, áreas montañosas o comunidades rurales.

A futuro, Starlink planea ampliar el servicio para incluir llamadas de voz y navegación por internet, convirtiendo a la solución en una alternativa integral para quienes viven o trabajan en áreas desconectadas.

Celulares compatibles con Starlink en Argentina

No cualquier dispositivo podrá conectarse directamente a los satélites de Starlink. El sistema requiere teléfonos compatibles y actualizados con el software específico que habilita la conexión satelital. Las empresas involucradas han confirmado que varios fabricantes ya preparan modelos aptos para esta tecnología.

Modelos de Apple, Samsung, Motorola
Modelos de Apple, Samsung, Motorola y Google figuran entre los primeros aptos para acceder a la red satelital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los teléfonos compatibles se encuentran:

  • Apple: iPhone 14 y versiones posteriores (incluyendo Plus, Pro y Pro Max)
  • Google: Pixel 9 y modelos sucesivos, así como variantes Pro, Pro Fold y Pro XL
  • Motorola: Series Razr, Edge y G lanzadas a partir de 2024
  • Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54; Galaxy S21 y posteriores; Galaxy Z Flip3 y posteriores; Galaxy Z Fold3 y posteriores; Galaxy XCover6 Pro
  • REVVL: Serie 7 y 7 Pro

La compatibilidad se ampliará a medida que más fabricantes actualicen sus dispositivos y lancen nuevos modelos. Muchos usuarios podrán acceder a la tecnología con su celular actual, siempre que reciban la actualización necesaria.

Cómo acceder a un mes gratuito de internet satelital Starlink en 2026

Para quienes desean probar el servicio antes de comprometerse, Starlink ofrece una promoción de 30 días gratuitos. El proceso es sencillo:

  1. Ingresar al sitio oficial de Starlink: www.starlink.com
  2. Buscar la opción “Prueba de 30 días”.
  3. Introducir la dirección exacta de instalación para verificar la cobertura.
  4. Completar el formulario y formalizar la solicitud.
  5. Leer atentamente los términos y condiciones, que pueden variar según la región.

Durante el mes de prueba, el usuario disfruta de todas las ventajas del servicio: navegación, videollamadas, streaming y uso de aplicaciones, con la posibilidad de devolver el equipo sin penalizaciones si decide no continuar.

Esta opción resulta ideal para hogares, empresas y viajeros en áreas con conectividad limitada, ya que elimina el riesgo de inversión y permite evaluar el rendimiento real de la red satelital.

¿Por qué es importante el internet satelital para Argentina?

En un país donde la geografía y la dispersión de la población dificultan el acceso a internet de calidad, Starlink se posiciona como una solución de última generación. La posibilidad de conectarse directamente desde el celular a la red de satélites garantiza comunicación, acceso a información y servicios digitales incluso en las zonas más remotas.

La tecnología Direct to Cell de Starlink permitirá enviar mensajes, compartir ubicación y solicitar ayuda en situaciones de emergencia sin depender de infraestructura terrestre. Con la expansión futura a llamadas y datos móviles, el sistema promete transformar la conectividad en Argentina y en toda América Latina.

En los próximos meses, se espera que más regiones argentinas accedan al servicio y que la lista de dispositivos compatibles siga creciendo.

