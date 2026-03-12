Netflix pagará más de 500 millones de dólares por la productora de películas con IA de Ben Affleck

Con la adquisición de la compañía de Affleck la plataforma streaming le apuesta a la innovación tecnológica en sus contenidos. (Fotocomposición Infobae)

La decisión de Netflix de comprar InterPositive, la empresa dedicada a la producción de películas con inteligencia artificial (IA) fundada por Ben Affleck, puede ser una de las alianzas tecnológicas más importantes en la historia reciente de Hollywood y abre nuevas posibilidades para la industria audiovisual.

El objetivo de la plataforma streaming es acelerar la integración de herramientas basadas en IA en la producción de sus películas, en un contexto en el que los grandes estudios buscan reducir costos y optimizar el proceso creativo.

Según personas familiarizadas con la operación, citadas por Bloomberg, el precio total del acuerdo podría estar entre los 500 y 600 millones de dólares, aunque parte de esa cifra dependerá del rendimiento futuro de la startup.

El pago efectuado en efectivo fue menor, mientras que los ingresos adicionales para los propietarios de InterPositive se supeditarán al cumplimiento de metas específicas.

Qué significa esta compra para el estatus de Netflix en la industria IA

La compra de InterPositive posiciona a Netflix como una de las primeras en integrar herramientas de inteligencia artificial en la producción audiovisual. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La operación posiciona a Netflix como pionera entre los estudios de Hollywood en la adopción de inteligencia artificial a gran escala. Amazon.com Inc. ha implementado ya un equipo interno para aplicaciones de IA en cine y televisión, mientras que Walt Disney Co. formalizó una cooperación con OpenAI.

No obstante, este tipo de movimientos estratégicos ha multiplicado la preocupación dentro del sector, donde los trabajadores temen que la inteligencia artificial acabe debilitando sus derechos laborales al eliminar puestos de trabajo y facilitar la utilización de materiales preexistentes sin compensación.

Cómo han sido los movimientos de Netflix en busca liderazgo en tecnología de IA

Hasta fechas recientes, Netflix había sido precavida con las grandes adquisiciones, y prefería avanzar mediante el desarrollo interno de sus capacidades.

Su intento de compra por Warner Bros. Discovery Inc. en una operación valorada en 72.000 millones de dólares supuso un giro temporal en su política de fusiones, aunque esa negociación no prosperó.

Netflix optó por la adquisición de InterPositive tras un fallido intento de compra de Warner Bros. Discovery por 72.000 millones de dólares. (Foto: Europa Press)

La compra de InterPositive representa no solo una de las mayores apuestas en tecnología de inteligencia artificial del sector, sino además, un paso estratégico hacia el control y perfeccionamiento de sus propios recursos tecnológicos.

El desarrollo de la startup fue respaldado por la firma de inversión RedBird Capital Partners y gestionado con total discreción por Affleck. Bastaron dos años de investigación y pruebas para que la empresa despertara el interés de compañías tecnológicas, fondos de capital riesgo y estudios de producción

Por qué es atractiva la compra de la productora de de Ben Affleck

InterPositive se ha consolidado como una opción atractiva por su conjunto de herramientas que permiten a los realizadores modificar imágenes ya grabadas. El director David Fincher es uno de los primeros en utilizar la tecnología de InterPositive en una próxima película interpretada por Brad Pitt.

La startup fundada por Ben Affleck solo utiliza material propio para entrenar su software de inteligencia artificial, evitando el uso de películas externas. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Según explicó Affleck en declaraciones publicadas en video por Netflix: “El proceso cinematográfico ha sido, desde sus inicios, una larga progresión tecnológica. Siempre hemos tratado de hacerlo más realista, más honesto, e InterPositive espero que sea otra iteración o paso en consonancia con esa larga historia”.

Fundada con la visión de servir a cineastas, InterPositive requiere que un director ruede inicialmente la película antes de poner en marcha el sistema de inteligencia artificial, que se entrena con el material registrado.

Solo entonces el software puede, por ejemplo, eliminar objetos no deseados o ajustar digitalmente fondos y detalles de escena sin intervención manual.

Con esta tecnología, se agilizará varios procesos de edición en las películas. (Imagen ilustrativa Infobae).

Asimismo, el actor subrayó que la tecnología de InterPositive no se entrena con películas ajenas ni genera material sin la existencia previa de una base fílmica, eliminando así el temor a que la plataforma sea utilizada para copiar o replicar sin autorización.

De qué forma la industria de Hollywood cambia ante el avance de la IA

El rápido avance de las tecnologías de inteligencia artificial ha generado resistencia en parte del sector artístico y técnico de Hollywood.

Entre las principales inquietudes de los trabajadores destaca la posibilidad de que los estudios utilicen recursos digitales para despedir personal o recortar honorarios, así como el eventual uso de su trabajo para entrenar sistemas sin recibir reconocimiento económico.

A pesar de estas tensiones, empresas como Amazon y Walt Disney Co. siguen invirtiendo en innovación digital, convencidas de que la automatización mejorará la eficiencia y la calidad de los productos.