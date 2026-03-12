Tecno

Google anuncia una actualización clave para Android: promete que los celulares serán más rápidos

Con esta mejora, los dispositivos con Android podrían arrancar más rápido y abrir aplicaciones en menos tiempo

Google prepara nueva actualización para Android.

Google comenzó a implementar una nueva optimización en el núcleo de Android que busca mejorar el rendimiento de los celulares y reducir su consumo de energía.

La actualización introduce una técnica llamada AutoFDO (Optimización Guiada por Retroalimentación Automática), un sistema que reorganiza la forma en que el software ejecuta tareas para que el procesador trabaje de manera más eficiente.

El objetivo de esta mejora es disminuir la carga de trabajo de la CPU cuando el sistema operativo debe gestionar miles de decisiones que se ejecutan en segundo plano. Según las primeras pruebas internas, esta optimización permite que los dispositivos arranquen más rápido, abran aplicaciones en menos tiempo y utilicen la batería de forma más eficiente.

La implementación forma parte de una serie de ajustes que la compañía está aplicando directamente al kernel o núcleo del sistema operativo, uno de los componentes más importantes del funcionamiento de Android.

Este elemento se encarga de coordinar la comunicación entre el hardware del teléfono y el software, por lo que cualquier mejora en su rendimiento puede impactar en la experiencia general del usuario.

Una técnica que optimiza el uso del procesador

La nueva tecnología fue desarrollada por ingenieros vinculados al proyecto LLVM de Android, quienes anunciaron la incorporación de AutoFDO como parte del proceso de compilación del sistema. Esta técnica analiza cómo se ejecuta el código en situaciones reales y utiliza esa información para reorganizar el software de manera más eficiente.

En los sistemas tradicionales, el proceso de compilación del software depende principalmente de reglas predefinidas y estimaciones teóricas sobre cómo se comportará el programa. Aunque estos métodos funcionan, no siempre reflejan con precisión el uso real del dispositivo.

Los procesadores de los teléfonos móviles realizan constantemente miles de pequeñas decisiones mientras ejecutan tareas. Por ejemplo, deben determinar qué partes del código ejecutar primero, cuándo integrar funciones directamente en el flujo principal o qué caminos seguir dentro de una condición lógica. Cada una de estas decisiones consume tiempo de procesamiento.

Con AutoFDO, el sistema recopila información sobre el comportamiento real del procesador mientras se ejecutan aplicaciones y tareas habituales. Posteriormente, los ingenieros analizan esos patrones para identificar qué secciones del código se utilizan con mayor frecuencia y cuáles tienen menor impacto.

Análisis basado en el uso real

Para crear estos perfiles de uso, el equipo de desarrollo analiza el historial de ramificaciones del procesador durante diferentes escenarios de funcionamiento. Posteriormente, los ingenieros reproducen esos patrones en un entorno controlado donde ejecutan las 100 aplicaciones más populares.

Este proceso permite detectar qué rutas de ejecución son las más utilizadas por el sistema y cuáles generan mayor carga en el procesador. Con esa información, los desarrolladores reconstruyen el kernel de Android optimizando el código que realmente tiene mayor impacto en el rendimiento.

De acuerdo con el equipo de ingeniería, esta estrategia permite que el compilador tome decisiones más precisas y priorice las áreas donde la optimización puede generar beneficios reales.

Qué tan grande es la mejora

Aunque la técnica representa un avance importante en la optimización del sistema, los resultados iniciales muestran mejoras moderadas en el rendimiento.

Las pruebas de laboratorio indican que el tiempo de arranque de los dispositivos puede mejorar alrededor de un 2,1%, mientras que la apertura en frío de aplicaciones —cuando se ejecutan por primera vez después de encender o reiniciar el teléfono— puede reducirse en un 4,3%.

Estas cifras no implican un cambio radical para el usuario, pero sí representan una mejora constante en la eficiencia del sistema.

El impacto también es relevante si se considera que el kernel del sistema operativo puede llegar a utilizar hasta el 40% de la capacidad de la CPU en determinadas tareas. Optimizar este componente permite liberar recursos que pueden destinarse a otras funciones del dispositivo.

Implementación progresiva en Android

Google ya había utilizado técnicas similares de optimización en ejecutables y bibliotecas del sistema, pero esta es una de las primeras veces que se aplica directamente al núcleo del sistema operativo.

La implementación de AutoFDO comenzó a desplegarse en las ramas de soporte prolongado del kernel de Android, específicamente en android16-6.12 y android15-6-6. Estas versiones sirven como base para muchos fabricantes de teléfonos que desarrollan sus propias capas de software.

La compañía también confirmó que planea expandir esta optimización en futuras versiones del sistema, incluyendo Android 17, mediante módulos adicionales que seguirán mejorando la eficiencia del sistema.

Con este tipo de ajustes internos, Google busca que los dispositivos Android sean cada vez más rápidos, responsivos y eficientes sin necesidad de cambios visibles en la interfaz o en las funciones del sistema. Para los usuarios, estas mejoras suelen pasar desapercibidas, pero contribuyen a que el teléfono funcione de forma más fluida y aproveche mejor sus recursos.

