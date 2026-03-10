Google confirma Aluminium OS: así cambiará la relación entre Android y ChromeOS

Pese a los rumores de un aplazamiento, Google continúa con la línea de ruta para lanzar este producto antes de que termine el año. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La confirmación de Google sobre el lanzamiento de Aluminium OS en 2026 redefine la estrategia de la compañía en el segmento de sistemas operativos, al buscar una integración más estrecha entre Android y ChromeOS para computadoras de escritorio.

De acuerdo con declaraciones de Sameer Samat, presidente del Ecosistema Android de Google, al portal Android Authority en el marco del Mobile World Congress 2026 en Barcelona, esta decisión responde tanto al crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a dispositivos como a la demanda de usuarios que esperan una mayor compatibilidad y sincronización entre celulares y portátiles.

Durante la feria tecnológica internacional, Samat anticipó que el desarrollo de Aluminium OS avanza según lo previsto y reafirmó la intención de la empresa de realizar su lanzamiento hacia finales de 2026, despejando así las dudas generadas por especulaciones sobre un retraso hasta 2028 vinculadas al caso antimonopolio de las búsquedas de Google.

La confirmación fue hecha por un representante de Google en marco del MWC. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El directivo declaró: “Estoy súper emocionado por lo que pasará a finales de este año”, subrayando el compromiso de la tecnológica con la hoja de ruta original.

Qué es todo lo que se sabe de cómo Google prepara Aluminium OS

La aparición del nombre Aluminium OS se produjo en noviembre del año anterior, siguiendo la tradición de denominar iniciativas clave con sufijos metálicos, como ocurrió con Chromium, la versión de código abierto en la que se basa el navegador Chrome.

El proyecto fue anticipado durante la Cumbre Snapdragon de Qualcomm en septiembre, donde Google ratificó que la nueva plataforma se haría pública en 2026.

Aluminium OS se anticipó en la Cumbre Snapdragon de Qualcomm y mantiene la tradición de Google de usar nombres metálicos en sus proyectos clave. (Foto: Europa Press)

Samat explicó que la iniciativa responde a la revalorización de los ordenadores portátiles impulsada por las herramientas de inteligencia artificial, que han estimulado el uso de dispositivos de mayor tamaño frente a los tradicionales smartphones y tabletas.

Asimismo, enfatizó el creciente interés de los usuarios de Android por lograr que sus teléfonos y portátiles puedan interactuar con mayor eficiencia.

El representante señaló: “Muchos usuarios de Android están entusiasmados con la posibilidad de que su teléfono y su ordenador portátil interactúen y trabajen mejor juntos”, resaltando la importancia de la interoperabilidad como estándar de experiencia de usuario para la marca.

Aunque ChromeOS se actualizó en los últimos años para facilitar la integración con Android, será Aluminium OS el que ofrecerá una solución de trabajo conjunto más eficaz entre ambos tipos de dispositivos.

Cuál será el futuro de ChromeOS y cómo se complementará con otras innovaciones

Google descarta la desaparición de ChromeOS y asegura su continuidad, destacando su papel en administración y seguridad para instituciones y empresas. (Foto: Europa Press)

El anuncio de Aluminium OS suscitó interrogantes sobre la posible desaparición de ChromeOS. Frente a estas versiones, Samat aclaró que Google no contempla reemplazar ChromeOS y que su desarrollo continuará en paralelo.

Destacó: “Chrome OS ha tenido un rendimiento excelente. Su capacidad de gestión es insuperable. El desarrollo de Chrome OS continuará sin cambios”.

La compañía proyecta mantener ChromeOS en el sector corporativo y educativo, donde ha consolidado su reputación por su capacidad de administración y seguridad.

En contraste, Aluminium OS se diseñará para usuarios que priorizan la conectividad entre dispositivos de consumo, aplicaciones nativas de Android, funciones potenciadas por inteligencia artificial y una integración profunda de los ‘smartphones’ como parte de la experiencia informática de escritorio, explicó Samat.

ChromeOS seguirá operando en sectores educativos y corporativos, mientras Aluminium OS se enfocará en usuarios que buscan conectividad, IA y aplicaciones Android nativas. (Foto: Europa Press)

Con este enfoque, Google consolida una estrategia que busca maximizar tanto el rendimiento como la versatilidad de sus sistemas operativos, facilitando la adopción de nuevas tecnologías y la convergencia entre teléfonos y computadoras portátiles.

Qué esperar de Android 17 en los teléfonos inteligentes

Está previsto para este 2026 con una de las renovaciones visuales más importantes de los últimos años. Filtraciones revelaron capturas de pantalla de la nueva interfaz del sistema operativo de Google, que apuesta por un diseño con efectos de desenfoque, transparencias y cambios en elementos clave.

La intención de Google sería refrescar la experiencia de uso y competir de forma más directa con la estética de iOS en iPhone.