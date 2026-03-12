El iPhone plegable tendría una pantalla similar a la de un iPad mini

Apple prepara un iPhone plegable con pantalla interior similar al iPad mini, acercando la experiencia de tablet a sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez toma más fuera el iPhone plegable de Apple. Informes de Bloomberg y el periodista Mark Gurman, señalan que el dispositivo tendría una pantalla interior de tamaño similar a la de un iPad mini, lo que marcaría un cambio relevante respecto a los teléfonos plegables existentes en el mercado.

Los detalles filtrados ofrecen un panorama sobre cómo sería este teléfono, sus características técnicas y las implicancias de adoptar un formato que fusiona elementos de smartphone y tablet.

Cómo sería la pantalla interna del iPhone plegable

El eje principal de los rumores gira en torno a la pantalla interior plegable, que sería el gran diferencial de este nuevo iPhone. Las fuentes coinciden en que el panel tendría un tamaño cercano al de un iPad mini, es decir, de 8,3 pulgadas.

Según se señala, la pantalla interior presentaría una relación de aspecto más amplia que los dispositivos similares de otras marcas, acercándose a la experiencia de uso de una tablet pequeña.

El iPhone plegable de Apple optimizaría la visualización de videos y la multitarea al utilizar un formato horizontal parecido al de los iPad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta decisión responde a dos objetivos principales. Por un lado, busca ofrecer una mejor experiencia para ver vídeos, aprovechando el formato horizontal parecido al de los iPad. Por el otro, facilita el uso de la multitarea, permitiendo que los usuarios puedan ejecutar dos aplicaciones en paralelo, un avance relevante frente a la forma en que suelen operar los smartphones tradicionales.

El formato ancho, sumado a la implementación de nuevas funciones de software, aspira a convertir el dispositivo en un híbrido capaz de desempeñarse tanto como teléfono como mini tablet.

Interfaz y funciones multitarea adaptadas al formato del iPhone plegable

Una de las consecuencias inmediatas de esta pantalla de grandes dimensiones es la necesidad de adaptar iOS para aprovechar el nuevo formato. Las filtraciones apuntan a que Apple trabaja en una interfaz similar a la del iPad, especialmente cuando el dispositivo está desplegado.

Por primera vez, las aplicaciones podrían mostrarse en paralelo, es decir, dos apps abiertas en pantalla dividida. Además, se incorporarían elementos de navegación como barras laterales, inspiradas en las que ya usan muchas apps de iPadOS, lo cual facilitaría mover contenido entre aplicaciones y mejorar la productividad.

Apple trabaja en una adaptación de iOS para el iPhone plegable con interfaz similar a la del iPad, aprovechando la pantalla grande desplegada. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El iPhone plegable seguiría ejecutando iOS y no iPadOS, lo que implica que, si bien ofrecerá una multitarea mejorada, no replicará todas las características avanzadas presentes en las tablets de la marca, como la gestión de múltiples ventanas flotantes o compatibilidad directa con aplicaciones de iPad.

De todos modos, la posibilidad de tener dos apps lado a lado representa un salto respecto a la experiencia actual en móviles, acercando el uso del teléfono al de una pequeña tablet.

La adaptación de la interfaz también busca que los desarrolladores puedan modificar sus aplicaciones de iPhone para que se ajusten al formato plegable, aprovechando tanto la pantalla interior más grande como la posibilidad de mostrar contenido en proporciones similares a las de un iPad en horizontal.

Apple mejoraría la durabilidad y reducción del pliegue

Uno de los problemas más frecuentes en los teléfonos plegables es la marca visible del pliegue en el panel interior tras repetidas aperturas y cierres. Apple habría invertido en una nueva tecnología de visualización flexible destinada a reducir este efecto, aunque no lograría eliminarlo por completo.

Esta mejora, pese a no ser definitiva, podría convertirse en una ventaja competitiva, ya que la competencia todavía lucha con la visibilidad del pliegue central.

Apple mejoraría la durabilidad y la resistencia del sistema de bisagra del iPhone plegable, aumentando su vida útil ante el uso intensivo. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La durabilidad del sistema de bisagra también sería otro de los puntos clave en el desarrollo. El objetivo habría sido incrementar la cantidad de ciclos de apertura y cierre antes de que surjan fallos, en respuesta a una de las mayores preocupaciones de quienes utilizan teléfonos plegables.

Según los reportes, la compañía habría logrado avances relevantes en este aspecto, lo que podría traducirse en una mayor vida útil para el dispositivo.