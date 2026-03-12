Tecno

El iPhone plegable tendría una pantalla similar a la de un iPad mini

El teléfono permitiría la apertura de dos aplicaciones en paralelo, como si fuera una mini tablet

Guardar
Apple prepara un iPhone plegable
Apple prepara un iPhone plegable con pantalla interior similar al iPad mini, acercando la experiencia de tablet a sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez toma más fuera el iPhone plegable de Apple. Informes de Bloomberg y el periodista Mark Gurman, señalan que el dispositivo tendría una pantalla interior de tamaño similar a la de un iPad mini, lo que marcaría un cambio relevante respecto a los teléfonos plegables existentes en el mercado.

Los detalles filtrados ofrecen un panorama sobre cómo sería este teléfono, sus características técnicas y las implicancias de adoptar un formato que fusiona elementos de smartphone y tablet.

Cómo sería la pantalla interna del iPhone plegable

El eje principal de los rumores gira en torno a la pantalla interior plegable, que sería el gran diferencial de este nuevo iPhone. Las fuentes coinciden en que el panel tendría un tamaño cercano al de un iPad mini, es decir, de 8,3 pulgadas.

Según se señala, la pantalla interior presentaría una relación de aspecto más amplia que los dispositivos similares de otras marcas, acercándose a la experiencia de uso de una tablet pequeña.

El iPhone plegable de Apple
El iPhone plegable de Apple optimizaría la visualización de videos y la multitarea al utilizar un formato horizontal parecido al de los iPad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta decisión responde a dos objetivos principales. Por un lado, busca ofrecer una mejor experiencia para ver vídeos, aprovechando el formato horizontal parecido al de los iPad. Por el otro, facilita el uso de la multitarea, permitiendo que los usuarios puedan ejecutar dos aplicaciones en paralelo, un avance relevante frente a la forma en que suelen operar los smartphones tradicionales.

El formato ancho, sumado a la implementación de nuevas funciones de software, aspira a convertir el dispositivo en un híbrido capaz de desempeñarse tanto como teléfono como mini tablet.

Interfaz y funciones multitarea adaptadas al formato del iPhone plegable

Una de las consecuencias inmediatas de esta pantalla de grandes dimensiones es la necesidad de adaptar iOS para aprovechar el nuevo formato. Las filtraciones apuntan a que Apple trabaja en una interfaz similar a la del iPad, especialmente cuando el dispositivo está desplegado.

Por primera vez, las aplicaciones podrían mostrarse en paralelo, es decir, dos apps abiertas en pantalla dividida. Además, se incorporarían elementos de navegación como barras laterales, inspiradas en las que ya usan muchas apps de iPadOS, lo cual facilitaría mover contenido entre aplicaciones y mejorar la productividad.

Apple trabaja en una adaptación
Apple trabaja en una adaptación de iOS para el iPhone plegable con interfaz similar a la del iPad, aprovechando la pantalla grande desplegada. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El iPhone plegable seguiría ejecutando iOS y no iPadOS, lo que implica que, si bien ofrecerá una multitarea mejorada, no replicará todas las características avanzadas presentes en las tablets de la marca, como la gestión de múltiples ventanas flotantes o compatibilidad directa con aplicaciones de iPad.

De todos modos, la posibilidad de tener dos apps lado a lado representa un salto respecto a la experiencia actual en móviles, acercando el uso del teléfono al de una pequeña tablet.

La adaptación de la interfaz también busca que los desarrolladores puedan modificar sus aplicaciones de iPhone para que se ajusten al formato plegable, aprovechando tanto la pantalla interior más grande como la posibilidad de mostrar contenido en proporciones similares a las de un iPad en horizontal.

Apple mejoraría la durabilidad y reducción del pliegue

Uno de los problemas más frecuentes en los teléfonos plegables es la marca visible del pliegue en el panel interior tras repetidas aperturas y cierres. Apple habría invertido en una nueva tecnología de visualización flexible destinada a reducir este efecto, aunque no lograría eliminarlo por completo.

Esta mejora, pese a no ser definitiva, podría convertirse en una ventaja competitiva, ya que la competencia todavía lucha con la visibilidad del pliegue central.

Apple mejoraría la durabilidad y
Apple mejoraría la durabilidad y la resistencia del sistema de bisagra del iPhone plegable, aumentando su vida útil ante el uso intensivo. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La durabilidad del sistema de bisagra también sería otro de los puntos clave en el desarrollo. El objetivo habría sido incrementar la cantidad de ciclos de apertura y cierre antes de que surjan fallos, en respuesta a una de las mayores preocupaciones de quienes utilizan teléfonos plegables.

Según los reportes, la compañía habría logrado avances relevantes en este aspecto, lo que podría traducirse en una mayor vida útil para el dispositivo.

Temas Relacionados

iPhone plegableAppleiPad MiniiPhoneCelularesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Memorias USB: para qué usos quedan relegadas en 2026 y qué dispositivos las reemplazan

Soluciones en la nube y alternativas que ofrecen más capacidad de almacenamiento en la actualidad son más útiles para las exigencias del mundo digital

Memorias USB: para qué usos

Descarga cuatro juegos gratis en Steam antes del fin de semana: así puedes sumarlos a tu biblioteca

La plataforma de videojuegos para PC ofrece esta semana títulos de acción, puzles y aventura para descargar y conservar para siempre

Descarga cuatro juegos gratis en

Netflix pagará más de 500 millones de dólares por la productora de películas con IA de Ben Affleck

El software desarrollado por la empresa del actor de Hollywood permite modificar escenas ya filmadas y ajustar detalles visuales sin intervención manual

Netflix pagará más de 500

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

El plan pretende fortalecer la remoción de contenido ilícito y garantizar apoyo a quienes sufren ataques en redes sociales, mediante un enfoque preventivo y de atención directa

Google y Meta quire combatir

Tu último día limpiando la casa: el robot humanoide que ya dobla ropa y lava platos por ti

El dispositivo utiliza la arquitectura de inteligencia artificial Helix 02 para aprender tareas mediante datos

Tu último día limpiando la
DEPORTES
San Lorenzo confirmó las dos

San Lorenzo confirmó las dos graves lesiones que sufrieron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández ante Boca

El clásico de Córdoba entre Tallares e Instituto animará la jornada de la fecha 10 del Torneo Apertura

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

TELESHOW
El exabrupto de Ian Lucas

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

INFOBAE AMÉRICA

Una pasajera protagoniza pelea con

Una pasajera protagoniza pelea con adultos mayores durante un vuelo y obliga a desviar un avión con decenas de personas a bordo

Estados Unidos abrirá una oficina del FBI en Ecuador para apoyar investigaciones contra el crimen organizado

La Corte Constitucional declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de los cuatro de Guayaquil

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria