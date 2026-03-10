Apple alista su primer iPhone plegable dentro de la gama ‘Ultra’: cuándo se lanzaría al mercado

El precio rondaría los 2.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple estaría ultimando los detalles para presentar una nueva línea de productos premium bajo el nombre ‘Ultra’, que incluiría innovaciones como el esperado iPhone plegable, un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una generación avanzada de AirPods con cámaras.

Este movimiento, adelantado por el periodista Mark Gurman de Bloomberg, apunta a reforzar la oferta de gama alta de la compañía después del reciente lanzamiento del MacBook Neo, el portátil más económico de Apple.

iPhone plegable: el nuevo buque insignia de la gama Ultra

Uno de los lanzamientos más destacados de la serie ‘Ultra’ sería el primer iPhone plegable de Apple, cuyo precio rondaría los 2.000 dólares (1.731 euros).

Apple estaría ultimando los detalles para presentar una nueva línea de productos premium bajo el nombre ‘Ultra’. (Europa Press)

El dispositivo contaría con una gran pantalla interior y sensores integrados, posicionándose en la cima del catálogo de smartphones de la marca. Según Gurman, el modelo está en fase de preparación de producción junto a Foxconn desde junio y podría debutar en otoño de 2026. Si no llega bajo el nombre de ‘Ultra’, la denominación ‘Fold’ es otra alternativa considerada por Apple.

La llegada de un iPhone plegable responde a la tendencia del mercado hacia dispositivos más versátiles y compactos, con el objetivo de competir en el segmento de gama alta frente a otros fabricantes que ya han lanzado modelos similares.

MacBook Pro OLED táctil: la apuesta de Apple por pantallas de última generación

Otra novedad clave en la futura gama Ultra es el MacBook Pro con pantalla OLED táctil. Este modelo, del que se habló por primera vez en noviembre pasado, permitirá fabricar portátiles más delgados y con mayor brillo, superando las prestaciones de los actuales MacBook Pro equipados con procesadores M5 Pro y M5 Max.

Otra novedad clave en la futura gama Ultra es el MacBook Pro con pantalla OLED táctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición a tecnología OLED sigue la estrategia que Apple ha aplicado previamente en sus líneas de iPad y iPhone, y busca diferenciar aún más la gama alta de portátiles. El nuevo MacBook Pro OLED táctil se posicionará por encima de los modelos actuales, ofreciendo una experiencia visual y de interacción superior.

Nueva generación de AirPods con cámaras y funciones avanzadas

La próxima generación de AirPods también formaría parte de la gama Ultra, destacando por la incorporación de cámaras de visión artificial. Esta característica permitirá a los auriculares recopilar datos y vincularlos con Siri, ampliando las posibilidades de interacción y los usos inteligentes de los dispositivos.

El avance tecnológico en los AirPods Ultra podría implicar un precio superior al de los actuales AirPods Pro, reforzando el posicionamiento premium de la línea y abriendo nuevas posibilidades en el mercado de los wearables.

Apple apuesta con la línea Ultra por una evolución significativa en su catálogo, integrando innovación en diseño, tecnología de pantallas y funciones inteligentes, con el objetivo de establecer un nuevo estándar en la gama alta.

Traducción en Tiempo Real para los AirPods. APPLE

Así podría ser el primer iPhone plegable de Apple

Las filtraciones en torno al primer iPhone plegable de Apple ofrecen un adelanto de cómo podría ser este dispositivo. El teléfono, cerrado, tendría un formato compacto, y al abrirse su anchura prácticamente se duplicaría hasta alcanzar unos 16,7 centímetros, permitiendo así una experiencia visual mucho más amplia.

En la parte posterior, una barra prominente alojaría los dos sensores de cámara principales, acompañados de un flash LED y lo que parece ser un micrófono extra. El diseño jugaría con dos tonos diferenciados, y se reservaría un espacio visible para el logotipo de Apple justo debajo del módulo de cámaras.

El panel externo incluiría bordes suavemente curvados y un orificio central destinado a la cámara frontal, un rasgo poco frecuente en generaciones previas de iPhone. Con el equipo abierto, la pantalla interior ocuparía casi toda la superficie disponible, con marcos delgados y la cámara de selfies ubicada en la esquina superior izquierda.

Otros elementos destacados serían la incorporación de un puerto USB-C en la parte inferior, una rejilla de altavoz en el lado opuesto y tres botones alineados en el lateral derecho. Las dimensiones estimadas para las pantallas serían de 5,49 pulgadas en el exterior y 7,76 pulgadas para la pantalla interna. Detalles sobre procesador, batería o especificaciones de cámara aún no han salido a la luz.