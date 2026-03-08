Adiós al iPhone como lo conocemos: lista secreta de Apple para revolucionar este 2026

Apple inicia 2026 con más de una docena de lanzamientos programados, marcando un calendario con ritmo récord para la compañía. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Apple encara 2026 con una estrategia de lanzamientos que marca un ritmo inusual en su calendario. Más de una docena de productos aún esperan su presentación oficial en los próximos meses, y la hoja de ruta —aunque sujeta a posibles cambios de última hora— ya perfila el que podría ser uno de los años con más novedades en la historia reciente de la compañía.

En lo que va del año, la empresa ya ha mostrado siete productos en diferentes categorías, desde el iPhone 17e hasta nuevos monitores para creación de contenido. A continuación, un repaso exhaustivo de los lanzamientos recientes y los dispositivos que aún esperan su turno en el calendario de la empresa.

Lo que Apple ya presentó en 2026

Apple abrió el año con el lanzamiento de la nueva generación de iPhone, encabezada por el iPhone 17e. Este modelo, presentado oficialmente, incorpora la tecnología MagSafe para carga inalámbrica y accesorios, algo ausente en el iPhone 16e. Además, el iPhone 17e viene con el chip A19, el más avanzado de la línea base, y el módem C1X, que duplica la velocidad de transferencia respecto a la versión anterior.

Se anunció en tres colores: negro, blanco y un nuevo tono rosa suave. Destaca por duplicar la capacidad de almacenamiento base respecto al modelo anterior, ofreciendo 256 GB desde el precio inicial de $599 (USD) y una opción de 512 GB por $799 (USD).

El iPhone 17e debuta con tecnología MagSafe, chip A19 y módem C1X, duplicando la capacidad y velocidad del modelo anterior.(Apple)

En el segmento de tablets, la compañía presentó el iPad Air con chip M4, que representa un avance significativo en rendimiento y capacidades de inteligencia artificial. El dispositivo, disponible en 11 y 13 pulgadas, mantiene el precio inicial de $599 (USD) y $799 (USD) respectivamente, e incorpora conectividad avanzada con los nuevos chips N1 y C1X, compatibilidad con Wi-Fi 7 y una memoria unificada de 12 GB.

El M4 lo hace hasta un 30% más rápido que el modelo anterior con M3 y 2,3 veces más rápido que la versión con chip M1, mientras que la experiencia se ve potenciada por iPadOS 26 y accesorios como el nuevo Magic Keyboard y el Apple Pencil Pro.

La línea de monitores también se renovó con la llegada del Studio Display y el Studio Display XDR. El primero sobresale por su pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, cámara Center Stage de 12 MP, sistema de sonido envolvente y conectividad Thunderbolt 5.

Por su parte, el Studio Display XDR eleva la experiencia profesional con retroiluminación mini-LED, hasta 2.000 nits de brillo HDR, frecuencia de actualización de 120 Hz y una gama de colores ampliada, pensado para flujos de trabajo exigentes como la edición de video HDR o la animación 3D.

Apple renueva su línea de monitores con el Studio Display 5K y el Studio Display XDR, enfocados en la edición profesional de video HDR y animación 3D. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Próximos lanzamientos de Apple para Mac en 2026

Apple aún tiene varios productos en desarrollo para el segmento Mac. Entre los más próximos se encuentran el M5 Max y M5 Ultra Mac Studio, cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2026, según reportes de Bloomberg. Estos equipos serán el siguiente paso en la potencia de escritorio, integrando procesadores de última generación.

Más adelante en el año, se espera la actualización del Mac mini y el iMac, que podrían incorporar los chips M6, alineándose con la estrategia de mantener actualizada la línea de sobremesa. Para el otoño, la empresa planea presentar un MacBook Pro rediseñado con procesadores M6 Pro y M6 Max.

iPad y dispositivos para el hogar en 2026

En el universo iPad, aunque el nuevo iPad Air ya está en el mercado, la compañía aún no presentó la esperada actualización del iPad económico, que según filtraciones incorporaría el chip A18. Aunque su anuncio estaba previsto para principios de año, aún no se concretó y se espera para la primera mitad de 2026.

Además, no habrá renovación del iPad Pro este año, pero sí se anticipa un nuevo iPad mini con pantalla OLED y chip A19 Pro para el otoño.

La división de productos para el hogar también recibirá atención. Apple trabaja en una versión actualizada del Apple TV 4K con procesador A17 Pro, compatible con Apple Intelligence y equipado con el chip de red N1 propio de la firma.

La actualización del iPad económico con chip A18 y el lanzamiento de un iPad mini con pantalla OLED y chip A19 Pro se esperan para 2026. (Apple)

El HomePod mini tendrá su primer refresh en más de cinco años, con nuevo chipset y opciones de color, incluido el rojo. Pero la gran novedad será el HomePad, un display inteligente con chip A18 y pantalla de 7 pulgadas.

Cuándo llegarán el nuevo iPhone, Apple Watch y AirPods

En septiembre, Apple prepara el lanzamiento de sus dispositivos insignia. Se espera la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, con nuevas opciones de color, mejoras en la cámara y baterías de mayor capacidad. El gran salto será la introducción del primer iPhone plegable de la compañía, una novedad largamente rumoreada.

La estrategia de lanzamientos escalonados se mantendrá, por lo que el iPhone 18 base y el iPhone Air 2 no verán la luz hasta la primavera de 2027.

En ese mismo evento, llegarán los Apple Watch Series 12 y Ultra 4, con sensores de salud adicionales, posible soporte para Touch ID y mejoras en la autonomía. Además, podrían debutar los AirPods Pro 3 con cámaras integradas, diseñados para aprovechar las capacidades de inteligencia visual y permitir consultas a Siri sobre el entorno del usuario.