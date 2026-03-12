Tecno

Apple cumple 50 años: Tim Cook recuerda el garaje donde empezó Steve Jobs

El CEO de la compañía señaló que el progreso surge de quienes imaginan nuevas formas de hacer las cosas, ya sea un inventor o estudiante

Apple celebrará pronto sus 50
Apple celebrará pronto sus 50 años y Tim Cook, su director ejecutivo, publicó una carta sobre la historia y visión de la compañía. REUTERS/Manuel Orbegozo

Apple está por cumplir 50 años desde su fundación y Tim Cook, su actual director ejecutivo, compartió una carta en la que reflexiona sobre el camino recorrido desde Steve Jobs cuando inició en su garaje y destaca la visión de la empresa durante estas décadas.

Cook afirmó: “Hace cincuenta años, en un pequeño garaje, nació una gran idea. Apple se fundó sobre la simple premisa de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia —radical en ese momento— lo cambió todo”.

“El 1 de abril marca los 50 años de Apple. Desde la primera computadora Apple hasta la Mac, del iPod al iPhone, del iPad al Apple Watch y los AirPods, así como los servicios que usamos cada día —App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV—, hemos pasado cinco décadas repensando lo posible y poniendo herramientas poderosas en manos de las personas”, agregó Cook.

Cook destacó que el progreso
Cook destacó que el progreso inicia con personas capaces de imaginar nuevas formas de hacer las cosas. (Instagram: helloapple)

Qué más dijo Tim Cook en su carta

Tim Cook remarcó que el progreso siempre comienza con alguien: ya sea un inventor, un científico, un estudiante o un narrador, alguien capaz de imaginar una mejor manera de hacer las cosas, una idea nueva o un camino diferente.

Según Cook, ese espíritu ha guiado a Apple desde sus inicios, aunque nunca ha sido exclusivo de la compañía.

Para Cook, cada innovación que Apple presenta es apenas el inicio de una historia. Los capítulos más importantes los escriben los usuarios: quienes utilizan la tecnología de la empresa para trabajar, aprender, soñar y descubrir.

Destacó que han logrado avances, creado empresas, apoyado a familiares en momentos difíciles, registrado los primeros pasos de sus hijos, corrido maratones, escrito libros, reavivado amistades y compartido historias que conectan a las personas.

Tim Cook asumió la dirección
Tim Cook asumió la dirección de Apple tras una larga experiencia en operaciones y gestión dentro de la empresa. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El director ejecutivo subrayó que lo que inspira a Apple no es lo que la tecnología puede hacer por sí sola, sino lo que las personas pueden lograr con ella. En ese sentido, afirmó que la empresa se concentra en construir el futuro antes que en mirar al pasado.

Cook agradeció a los millones de personas que forman parte de Apple: los equipos de trabajo en todo el mundo, la comunidad de desarrolladores y cada cliente que acompaña a la compañía en este recorrido.

Cómo llegó Tim Cook a ser CEO de Apple

Tim Cook se convirtió en director ejecutivo de Apple tras una trayectoria marcada por su experiencia en operaciones y gestión dentro de la compañía.

Cook ingresó a Apple en 1998 como vicepresidente senior de operaciones mundiales y rápidamente se destacó por optimizar la cadena de suministro y mejorar la eficiencia logística, lo que contribuyó a la recuperación financiera de la empresa en una etapa crítica.

Cook llegó a Apple en
Cook llegó a Apple en 1998 como vicepresidente senior de operaciones mundiales y sobresalió por mejorar la cadena de suministro. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

En 2005, Cook fue nombrado director de operaciones (COO), posición desde la cual supervisó las ventas, la producción y la distribución de productos a nivel global. Su liderazgo y capacidad para mantener el funcionamiento de Apple durante las ausencias médicas de Steve Jobs lo posicionaron como un sucesor natural.

El 24 de agosto de 2011, Steve Jobs renunció como CEO debido a problemas de salud y recomendó formalmente a Tim Cook como su reemplazo ante la junta directiva.

Ese mismo día, el consejo nombró a Cook como nuevo director ejecutivo. Desde entonces, ha guiado a la compañía en su expansión global y el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Apple lanzó la MacBook Neo,
Apple lanzó la MacBook Neo, una portátil económica con un precio de USD 599. (Apple)

Cuál fue el último lanzamiento de Apple

Apple presentó recientemente la MacBook Neo, su nueva computadora portátil de bajo costo con un precio de USD 599. Este modelo integra el chip A18 Pro y se ofrece en cuatro colores: plateado, índigo, rosado y amarillo claro.

El dispositivo tiene una pantalla de 13 pulgadas sin notch y ofrece hasta 16 horas de autonomía. Incluye dos puertos USB-C, aunque no cuenta con sistema de carga MagSafe. El conector para auriculares está ubicado en el lateral izquierdo, cerca del borde frontal del equipo.

