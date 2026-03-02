Tim Cook reveló cómo Steve Jobs lo convenció de trabajar en Apple y salvar a la empresa de la quiebra

Finalizando el siglo XX Steve Jobs eligió a Tim Cook como pieza clave para la recuperación financiera de Apple. (Foto: REUTERS)

1998 fue un año clave para la supervivencia de Apple, la compañía se encontraba al borde de la quiebra. En ese momento, Steve Jobs, recién restituido como director ejecutivo, decidió apostar por un cambio radical en la estructura directiva de la empresa, al identificar en Tim Cook, entonces ejecutivo de Compaq, el perfil necesario para rescatar y transformar a la compañía.

Esta decisión no solo alteró la trayectoria de ambos directivos, sino que sentó las bases para el desarrollo posterior de dispositivos como el iPod, el iPhone y el iPad.

La relación profesional entre Steve Jobs y Tim Cook definió una fase clave en la evolución de Apple. La intuición de Cook respecto al potencial de Jobs influyó de manera decisiva en su aceptación de la oferta inicial, pese a la situación financiera crítica de la empresa.

Cuál fue la propuesta de Steve Jobs le hizo a Tim Cook para que llegara a Apple

Jobs ofreció a Tim Cook un paquete de contratación cercano al millón de dólares para dejar Compaq. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach /File Photo)

La oferta que Jobs puso sobre la mesa para atraer a Cook resultó extraordinaria para la época y el contexto financiero que vivía Apple. El paquete de contratación incluía un salario anual de 400.000 dólares y un bono de 500.000 dólares, lo que sumaba cerca de un millón de dólares en total.

Este monto era particularmente relevante si se considera que la empresa atravesaba un severo proceso de reestructuración. En ese entonces, Tim Cook ocupaba el cargo de vicepresidente de operaciones a nivel mundial en Compaq y apenas llevaba seis meses en el puesto.

Su trayectoria incluía una década en IBM, llegando a ser director para América del Norte, lo que le confería una reputación consolidada como especialista en gestión de cadenas de suministro y operaciones complejas.

Tim Cook consolidó su posición en Apple gracias a su trayectoria en IBM y Compaq y a su liderazgo en operaciones. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Cook no buscaba un cambio laboral en ese momento, y durante los acercamientos telefónicos iniciales rechazó la propuesta de Jobs, argumentando que estaba satisfecho en Compaq y comprometido con las proyecciones de largo plazo de la compañía.

Su decisión cambió tras una reunión presencial con Jobs. En palabras de Cook, recogidas por The Wall Street Journal: “Tuve una sensación. Sentí que no podía dejar pasar esa oportunidad”.

Cómo fue el papel de Tim Cook en la recuperación y transformación de Apple

La llegada de Cook a Apple en 1998 marcó el inicio de una etapa decisiva en la historia de la empresa. Se integró como vicepresidente de operaciones, desde donde reorganizó la cadena de suministro, lo que permitió una mejor eficiencia operativa y contribuyó de manera concreta a la recuperación financiera.

El método de gestión de Tim Cook permitió superar la crisis de Apple y lanzar productos como iPod, iPhone y iPad. (Foto: Reuters)

En los primeros años, Cook fue percibido dentro de la propia Apple como “demasiado normal para ser revolucionario”. No obstante, su rigor metódico y la capacidad para gestionar áreas críticas consolidaron su posición como uno de los pilares internos de la compañía.

El trabajo de Cook no solo garantizó la estabilidad financiera necesaria para que Apple superara su crisis de finales de los años 90, sino que fue esencial en la creación y el lanzamiento de productos como el iPod en 2001, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010.

Su enfoque en la mejora de procesos internos facilitó que la innovación técnica y el diseño impulsados por Jobs se tradujeran en éxitos comerciales.

En qué momento Tim Cook relevó a Steve Jobs como CEO de Apple

En 2011, Tim Cook asumió la dirección ejecutiva de Apple tras el fallecimiento de Steve Jobs. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Cuando Jobs falleció en 2011, Cook asumió la dirección ejecutiva de Apple. Desde entonces, ha continuado con el modelo de liderazgo y la estrategia de innovación que caracterizaron la gestión de su predecesor.

Bajo la dirección de Cook, Apple expandió su catálogo mediante el lanzamiento del Apple Watch y los AirPods, dispositivos que consolidaron el ecosistema de accesorios.

La gestión operativa facilitó la transición hacia los procesadores Apple Silicon en la línea Mac y la introducción de las gafas Vision Pro.