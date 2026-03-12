Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

Las acciones de Microsoft y Palantir cotizan por debajo de su potencial tras caídas en 2026, según análisis de Benzinga. (Fotocomposición Infobae)

Las recientes caídas en la cotización de acciones de Microsoft Corp. y Palantir Technologies Inc. representan, en opinión de Dan Ives, director general de Wedbush Securities, una oportunidad de compra generacional, pues anticipa que el avance de la inteligencia artificial (IA) redefinirá la estructura de ingresos del sector empresarial en los próximos años.

En una entrevista con Schwab Network, Ives remarcó que los precios actuales de ambos gigantes tecnológicos constituyen “una anomalía”, impulsada más por el escepticismo alrededor de la rentabilidad inmediata de la inteligencia artificial que por un análisis objetivo de sus fundamentos.

Para el especialista, el mercado aún no ha reconocido el potencial de crecimiento vinculado a la integración de IA en el software de uso empresarial, lo cual sitúa a estas compañías en una posición ventajosa para capitalizar la “Cuarta Revolución Industrial”.

Cómo es el comportamiento bursátil de Microsoft y Palantir en 2026

Microsoft muestra una caída acumulada del 15,35% en sus acciones durante 2026. (Foto: REUTERS/Fabian Bimmer)

Los análisis de Benzinga Edge muestran que las acciones de Microsoft acumulan una caída del 15,35% en lo que va de 2026. En los últimos seis meses, el descenso alcanza el 17,86%, mientras que el balance anual exhibe un aumento leve del 4,09%.

En el caso de Palantir, el retroceso desde enero es del 11,99%, con una baja del 3,65% en el semestre, aunque al evaluar los últimos doce meses su crecimiento se sitúa en un notorio 84,23%.

De acuerdo con las clasificaciones elaboradas por Benzinga Edge, Microsoft sostiene una tendencia de precios debilitada tanto en el corto como en el largo plazo, aunque conserva una robusta calificación de Calidad.

La integración de inteligencia artificial en el software empresarial es vista como un motor clave de crecimiento futuro para Microsoft y Palantir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palantir, a su vez, presenta una tendencia “más débil” en horizontes cortos y medios, pero evidencia fuerza en el largo plazo. Sin embargo, obtiene una valoración baja en el apartado de Valor.

De qué forma impacta el auge de la inteligencia artificial

Ives subrayó que el ciclo de la inteligencia artificial atraviesa un cambio crucial: de la especulación al retorno medible, con la monetización de la IA en el centro de la estrategia empresarial.

El ejecutivo identificó a Azure de Microsoft y AIP de Palantir como herramientas líderes en la transición de la industria hacia la captura de ingresos tangibles en este campo.

El crecimiento de Palantir se respalda por la obtención de contratos con clientes empresariales y gubernamentales ante la demanda de soluciones de IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para Ives, el despliegue de infraestructura relacionada con la IA “está creando una ola masiva de gasto”, destinada a beneficiar a las empresas mejor posicionadas. Desde su perspectiva, “la revolución de la IA apenas comienza a tomar impulso”, lo que augura un aumento constante del interés y la inversión empresarial en esta tecnología.

En el caso de Palantir, el crecimiento en la demanda de sus productos, sobre todo aquellos destinados a clientes empresariales y gubernamentales, se ha traducido en la obtención de contratos de gran escala.

Por su parte, Microsoft continúa apoyándose en su asociación con OpenAI para consolidar su liderazgo dentro del mercado cloud ligado a la inteligencia artificial.

Qué pasa con el temor alrededor de una burbuja en el sector de la IA

El temor a una burbuja en el sector IA convive con el pronóstico de un crecimiento estructural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis, Ives reconoció que una parte de los inversores sigue temiendo la posibilidad de que se geste una burbuja en el sector IA. No obstante, argumentó que los datos operativos y las tendencias de capitalización reflejan, en realidad, “un crecimiento estructural”, más que una moda pasajera.

Según el ejecutivo, quienes adopten una visión de largo plazo pueden interpretar las depreciaciones recientes como “un punto de entrada estratégico” previo a la consolidación de una nueva etapa del mercado tecnológico, dominada por el auge de la “IA empresarial”.

En este sentido, la opinión de Ives sitúa a Microsoft y Palantir como los principales candidatos para liderar la próxima fase expansiva impulsada por la inteligencia artificial, en un contexto en el que los fundamentos técnicos y operativos parecen anticipar oportunidades inéditas para los inversores que privilegien la paciencia y el análisis de largo aliento.