Si tienes Android TV entra a este menú oculto para que tu televisor funcione más rápido

El menú secreto de Android TV permite acceder a herramientas avanzadas para personalizar y optimizar el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los televisores con Android TV existe un menú oculto capaz de transformar la experiencia de uso y ofrecer un control más exhaustivo sobre el dispositivo. Pocos usuarios saben que pueden acceder a una serie de herramientas avanzadas pensadas originalmente para programadores, pero útiles para cualquiera que busque un mejor rendimiento.

Este menú secreto no solo permite personalizar el funcionamiento interno, sino que también aporta ventajas concretas para optimizar la velocidad y el aprovechamiento del almacenamiento.

Cómo acceder al menú secreto de Android TV y Google TV

Cualquier televisor con Android TV, sin importar la marca, cuenta con este menú oculto. El proceso es similar al que se realiza en teléfonos móviles para habilitar las opciones de desarrollador, aunque con ligeras variaciones según la versión o el sistema exacto del dispositivo.

El primer paso consiste en encender el televisor y buscar el menú de “Ajustes” o “Configuración”. Este suele estar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, identificado por el clásico icono de engranaje. Se debe seleccionar este icono utilizando el mando a distancia y, con el botón central, ingresar a la configuración.

Se puede acceder al menú oculto de desarrollador en cualquier televisor con Android TV desde la sección de ajustes generales. (Imágen ilustrativa Infobae)

Una vez dentro del menú de ajustes, hay que localizar la sección donde se encuentran los datos generales del televisor. Dependiendo del modelo, esta sección puede llamarse “Preferencias del dispositivo” o, en otros casos, simplemente “Sistema”. Al acceder, aparecerá una lista de opciones, entre las que debe buscarse “Información” o “Acerca de”.

El siguiente paso es descender hasta el final de la lista de información, buscando un apartado denominado “Número de compilación” o “Compilación del SO de Android TV”. Al situarse sobre esa opción, es necesario pulsar el botón central del mando siete veces de forma consecutiva y constante.

En algunos modelos, como los que utilizan Google TV o Chromecast con Google TV, el número de pulsaciones requerido puede ser cinco. Durante este proceso, el televisor mostrará pequeños mensajes en la parte inferior de la pantalla indicando cuántos toques faltan para completar la acción.

Cuando se alcanza el número adecuado, aparece un aviso que confirma la activación de las opciones de desarrollador. El mensaje puede variar, pero suele decir: “¡Ahora están activadas las opciones para desarrolladores!”. En ese momento, al retroceder al menú anterior, se podrá observar una nueva sección llamada “Opciones para desarrolladores”.

Los usuarios pueden optimizar la memoria RAM ajustando el número de procesos en segundo plano directamente desde las opciones de desarrollador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opciones están disponibles en el menú secreto

Este menú añade un conjunto de funciones avanzadas que permiten modificar parámetros internos del televisor. Aunque fueron diseñadas para desarrolladores y creadores de aplicaciones, muchas de estas opciones pueden resultar útiles para usuarios que desean sacar el máximo partido a su equipo.

Entre las opciones más destacadas se encuentra la posibilidad de cambiar el espacio de color, activar el desbloqueo OEM, habilitar la depuración por USB en dispositivos conectados, modificar el tamaño del búfer del registro y mostrar la ubicación de los toques en pantalla. Cada una de estas funciones ofrece un nivel de control que supera con creces al de los menús convencionales del sistema.

Para quienes buscan una experiencia más ágil y personalizada, existen tres ajustes que sobresalen por su utilidad y su impacto directo en el rendimiento del televisor. Estos ajustes permiten acelerar la interfaz, optimizar el uso de la memoria RAM y gestionar mejor el almacenamiento disponible.

Mejorar la velocidad del televisor

Una opción clave en el menú de desarrollador de Android TV es la reducción o eliminación de animaciones del sistema. Por defecto, el televisor utiliza efectos visuales para abrir ventanas y menús, lo que puede ralentizar la experiencia, especialmente en modelos con hardware limitado.

Las opciones de desarrollador brindan control sobre parámetros como el espacio de color, la depuración por USB y el desbloqueo OEM en Android TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al modificar las opciones “Escala de animación de ventana”, “Escala de transición de animación” y “Escala de duración de animador”, y reducirlas a “0.5x” o desactivarlas, la interfaz se vuelve mucho más ágil y rápida.

Optimizar el uso de la memoria RAM

La gestión de procesos en segundo plano es fundamental para evitar lentitud. En las opciones de desarrollador existe “Límite de procesos en segundo plano”, que permite reducir el número de aplicaciones activas. Ajustar este parámetro a “Máximo 2 procesos” o “Máximo 3 procesos” libera memoria, mejorando el rendimiento de la app que está en pantalla.

Liberar espacio interno con almacenamiento externo

El menú de desarrollador también permite forzar el traslado de aplicaciones al almacenamiento externo, como un pendrive USB. Así, se libera memoria interna y se pueden instalar más aplicaciones, manteniendo el sistema del televisor ordenado y ligero.